SaveYourSkin - besplatni pregled madeža

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora i ovoga proljeća organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin u dva grada - Zagrebu i Splitu. Prema zadnjim podatcima Registra za rak RH za 2022. godinu, melanom je prema učestalosti među najčešćim vrstama raka - u zadnje dvije godina s devetog mjesta došao na šesto i kod žena i kod muškaraca.

Kako ističu stručnjaci, ako se otkrije na vrijeme, rak kože u velikom broju slučajeva može biti izlječiv. Prema europskoj statistici, Hrvatska je među zemljama s najvišom stopom smrtnosti od melanoma, a incidencija melanoma u Hrvatskoj u stalnom je porastu. S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje četiri godine provodi se inicijativa #SaveYourSkin, u sklopu koje je obavljeno više od 6500 besplatnih pregleda madeža, na kojima je otkriveno više od 180 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

Ovogodišnja inicijativa u Zagrebu otvorena je konferencijom za medije u Francuskom institutu, na kojoj su sudjelovale akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i Nika Tomić, La Roche-Posay brand direktorica. Predstavljena je inicijativa, naglašena važnost redovite prevencije, pravodobnog prepoznavanja sumnjivih promjena na koži te kontinuirane edukacije građana o odgovornom ponašanju na suncu i zaštiti kože.

„Svaka nova ili promijenjena pigmentna promjena na koži zaslužuje pažnju, jer upravo rano prepoznavanje može spasiti život. Naša je zadaća građane potaknuti da ne odgađaju pregled i da zaštitu kože shvate ozbiljno tijekom cijele godine.", istaknula je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Kako ističe akademkinja Šitum, uz vidljive promjene na madežu važno je obratiti pozornost i na subjektivne simptome poput svrbeža, peckanja ili boli. Uznapredovali melanom može se očitovati krvarenjem, ranama i bolovima, što upućuje na lošiju prognozu. Svaku sumnjivu promjenu potrebno je pravodobno kirurški ukloniti i analizirati kako bi se odredilo daljnje liječenje.

Besplatni pregledi madeža u Zagrebu i Splitu

Prvi besplatni pregledi madeža u sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin održavaju se u Francuskom institutu u Zagrebu od 5. do 8. svibnja te od 11. do 13. svibnja od 12:00 do 17:00 sati.

Preventivni pregledi nastavit će se u Splitu, a provodit će se u terminima 25. svibnja od 16:00 do 18:30 te od 26. do 28. svibnja od 10:30 do 18:30 u Francuskoj alijansi Split.

„Izuzetno smo ponosni što smo u zemljama regije već izgradili snažnu tradiciju s projektom 'Save Your Skin', na koji građani svake godine reagiraju sve pozitivnije i odazivaju se u sve većem broju, prepoznajući važnost edukacije i prevencije. La Roche-Posay već desetljećima usmjerava svoje napore upravo na fotoprotekciju kako bi potaknuo razvoj pozitivnih navika zaštite zdravlje kože i prevencije melanoma, vjerujući da se potpuna briga temelji na kombinaciji redovitih dermatoloških pregleda i pravilne svakodnevne njege. Upravo je zato vrhunac našeg zalaganja u borbi protiv melanoma naša Anthelios linija - visokokvalitetni, dermatološki testirani proizvodi koji koriste najnaprednije tehnologije kako bi pružili najvišu razinu zaštite i sigurnosti prilagođenu potrebama svih skupina ljudi.", rekla je Nika Tomić, brand direktorica za brand La Roche-Posay.

Inicijativu je i ove godine podržao Francuski institut u Hrvatskoj. „S otprilike 18.000 slučajeva kožnog melanoma koji se svake godine dijagnosticiraju, Francuska zauzima 13. mjesto među zemljama Europske unije po učestalosti ove vrste raka kože, uglavnom uzrokovane prekomjernim izlaganjem UV zračenju. Uz to, stavlja veći naglasak na povećanu prevenciju i pristup zdravstvenim uslugama kako bi se borila protiv takvih kroničnih bolesti koje se mogu izbjeći. Francuski institut u Hrvatskoj ponosan je na partnerstvo s L'Oréalom koje se razvija od 2023. godine, uključujući i inicijativu #SaveYourSkin u sklopu koje se već drugu godinu zaredom omogućuju preventivni pregledi. Nadamo se da će to potaknuti građane da posjete Francuski institut u Hrvatskoj i iskoriste edukativne i kulturne sadržaje koje nudimo", rekla je Jennae de Wendel, savjetnica za suradnju i kulturnu djelatnost i Ravnateljica Francuskog instituta u Hrvatskoj.

La Roche-Posay je dermokozmetički brend za njegu kože broj jedan u svijetu*, koji preporučuju vodeći dermatolozi. La Roche-Posay je posvetio više od 25 godina kliničkim istraživanjima naprednih proizvoda za zaštitu od sunca i kože osjetljive na sunce, a linija Anthelios vrhunac je posvećenosti brenda zaštiti od sunca. Athelios linija proizvoda pruža naprednu dermatološku fotoprotekciju, razvijenu za osjetljivu kožu uz visoku učinkovitost i maksimalnu toleranciju.

Inicijativa #SaveYourSkin koju je pokrenuo La Roche-Posay uključuje edukaciju građana, redovne besplatne preglede madeža, redovitu i učinkovitu zaštitu od sunca pomoću krema sa zaštitnim faktorima te stručne savjete dermatologa. Dugogodišnjim nastojanjem da promijeni percepciju i navike društva u zaštiti zdravlja kože, La Roche-Posay pomaže smanjenju poražavajućih statistika vezanih uz rak kože te dodatno ukazuje na potrebu brige o zdravlju kože i potiče što veći broj ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Više informacija o javnozdravstvenoj inicijativi #SaveYourSkin potražite na internetskim stranicama brenda La Roche-Posay.

