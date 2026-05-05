Algoritmi nude ono što želimo čuti
Znanost nudi činjenice. Algoritmi nude ono što želimo čuti. Kako do publike prije teorija zavjere?
Da su činjenice dovoljne, teorije zavjere ne bi imale publiku. Pitanje je li Zemlja okrugla i jesmo li doista sletjeli na Mjesec ne bi se stalno vraćalo u javni prostor, a umjetna inteligencija ne bi se jedan dan predstavljala kao svemoćni spasitelj, a drugi kao tajna prijetnja koja će nas uništiti.
Panel "Science Sells Facts, but Who's Buying?", 9. svibnja u 11:30 sati u DK LLLOUNGE-u hotela Lone u Rovinju, pita mogu li znanstvene činjenice i kako konkurirati na tržištu pažnje, a da pritom ne izgubi ono najvažnije: točnost, kontekst i vjerodostojnost.
Od znanstvenika se danas ne očekuje samo javna objava rezultata istraživanja, već da javnost uključe u sam proces kreiranja i provedbe istraživanja. No, to nije uvijek jednostavno, posebice ako se radi o vrućim temama koje su istodobno važne i složene, ali medijski zapaljive, poput umjetne inteligencije, hrane, kvantne tehnologije, klimatskih promjena i javnog zdravlja koje se u javnosti lako pretvore u hype, strah ili teoriju zavjere.
Tko danas mora govoriti o znanosti: znanstvenici, komunikatori, mediji, institucije, marketingaši ili svi zajedno? Zašto neistine često putuju brže od činjenica, što znanstvena komunikacija smije preuzeti od tržišta pažnje, a što ne smije kopirati? Gdje je granica između prijevoda znanstvenih činjenica i banalizacija.
Tko otvara raspravu?
Panel će okupiti sugovornike koji znanost, javnost i komunikacije gledaju iz različitih perspektiva.
Antonella Barišić Kulaš, istraživačica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, otvorit će teme umjetne inteligencije, robotike i računalnog vida, područja u kojima se znanstvene teme najbrže pretvaraju u hype, strah ili pogrešna očekivanja.
Anđela Buljan Šiber, vlasnica agencije Izone, znanstvena entuzijastica, članica HURA-e i IAB Croatia te članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija, govorit će o tome kako format, narativ i tržište pažnje određuju hoće li poruka uopće doći do publike.
Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, govorit će o tome kako ljudi procjenjuju informacije, zašto vjeruju određenim izvorima i zašto jednostavna objašnjenja često djeluju uvjerljivije od znanstvenih dokaza.
Marko Košiček, znanstvenik i koordinator projekata popularizacije i znanstvene komunikacije na Institutu Ruđer Bošković, otvorit će pitanje uloge znanstvenika u javnom prostoru i načina na koji istraživači mogu postati jasniji, hrabriji i prisutniji javni sugovornici.
Petra Buljević Zdjelarević, voditeljica PR-a i komunikacija Instituta Ruđer Bošković, donosi iskustvo rada na sjecištu znanosti, institucija, medija i javnosti, s posebnim naglaskom na to kako znanstvene teme dobivaju relevantan prostor, vidljivost i povjerenje u javnom komunikacijskom prostoru.
