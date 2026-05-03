Radno vrijeme trgovina 3. svibnja 2026.

Donosimo detaljan popis otvorenih poslovnica Konzuma, Lidla, Kauflanda i radno vrijeme svih velikih shopping centara u Hrvatskoj ove nedjelje

Planiranje kupovine u Hrvatskoj postalo je prava mala umjetnost otkako je na snagu stupio zakon o 16 radnih nedjelja godišnje. Kako je sutra nedjelja, 3. svibnja 2026., mnogi se građani pitaju koje će trgovine raditi, pogotovo nakon proslave Prvog maja. Kako biste izbjegli poljubljena vrata i nepotrebne gužve, provjerite naš ažurirani vodič kroz radno vrijeme trgovina i shopping centara.

Trgovački lanci: tko je iskoristio radnu nedjelju?

Trgovački lanci svoje radne nedjelje pažljivo raspoređuju kroz godinu, a svibanj je tradicionalno popularan zbog povećane potrošnje.

Konzum i Lidl : većina poslovnica u središtima gradova ove će nedjelje biti zatvorena, dok će raditi one u turističkim središtima na obali te odabrane trgovine u sklopu shopping centara koji rade. Preporučujemo korištenje njihove službene aplikacije "Konzum lokator" ili Lidlovu web stranicu za točan prikaz.

: većina poslovnica u središtima gradova ove će nedjelje biti zatvorena, dok će raditi one u turističkim središtima na obali te odabrane trgovine u sklopu shopping centara koji rade. Preporučujemo korištenje njihove službene aplikacije "Konzum lokator" ili Lidlovu web stranicu za točan prikaz. Kaufland i Spar : Kaufland je ove godine fokusiran na radne nedjelje tijekom sezone, pa će u unutrašnjosti raditi tek manji broj poslovnica. Spar i Interspar trgovine najčešće prate radno vrijeme shopping centara u kojima se nalaze.

: Kaufland je ove godine fokusiran na radne nedjelje tijekom sezone, pa će u unutrašnjosti raditi tek manji broj poslovnica. Spar i Interspar trgovine najčešće prate radno vrijeme shopping centara u kojima se nalaze. Studenac i Tommy: na jadranskoj obali Studenac i Tommy će raditi u većem obujmu, dok će u Zagrebu i okolici raditi samo dežurne trgovine.

Shopping centri: Kamo u nedjeljnu kupovinu?

Shopping centri u velikim gradovima poput Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka koordiniraju radne nedjelje kako ne bi svi bili otvoreni u isto vrijeme.

Zagreb : prema trenutnom rasporedu, ove nedjelje vrata otvaraju City Center one West i Z Centar, dok će Arena Centar i Avenue Mall ostati zatvoreni. Uvijek provjerite web stranicu centra prije polaska jer su izmjene moguće u zadnji tren.

: prema trenutnom rasporedu, ove nedjelje vrata otvaraju City Center one West i Z Centar, dok će Arena Centar i Avenue Mall ostati zatvoreni. Uvijek provjerite web stranicu centra prije polaska jer su izmjene moguće u zadnji tren. Split i Dalmacija : Mall of Split i City Center one Split ove nedjelje rade po redovnom radnom vremenu, što je idealno za sve koji se nalaze na jugu Hrvatske.

: Mall of Split i City Center one Split ove nedjelje rade po redovnom radnom vremenu, što je idealno za sve koji se nalaze na jugu Hrvatske. Rijeka i Osijek: Tower Center Rijeka i Portanova Osijek ove nedjelje odmaraju, pa kupovinu obavite u lokalnim kvartovskim dućanima koji su iskoristili pravo na radnu nedjelju.

Benzinske postaje i pekarnice kao "spas u zadnji čas"

Ako vam nedostaju osnovne namirnice poput kruha ili mlijeka, dežurne benzinske postaje rade 0-24. Također, pekarnice koje imaju dozvolu za rad nedjeljom radit će skraćeno, uglavnom do 12:00 ili 13:00 sati. Imajte na umu da su na benzinskim postajama cijene određenih artikala često više nego u klasičnim trgovinama.

Savjet za pametnu kupnju

Kako biste izbjegli stres, preporučujemo da osnovne namirnice nabavite subotom. Ako ipak morate u nedjeljnu kupnju, ciljajte rane jutarnje termine jer se oko podneva u otvorenim trgovinama stvaraju najveće gužve.