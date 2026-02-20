Svjetski rekord, fokus i tehnologija u životu Vitomira Maričića

To nije samo rezultat. To je mentalna disciplina, godine treninga i sposobnost da ostanete mirni dok tijelo vrišti za zrakom. Taj rekord Vitomir je postavio 14. lipnja prošle godine u Opatiji, uz strogi nadzor sudaca i medicinskog tima, a priprema je uključivala dugotrajno planiranje i specifične tehnike disanja. Maričićev sportski put ne počinje i ne završava rekordima. On je jedan od sportaša koji freediving doživljavaju kao kombinaciju znanosti, psihologije i ekstremne fizičke spremnosti. Dinamički zaroni, dubinske discipline i međunarodna natjecanja dio su njegove svakodnevice, a iza svakog rezultata stoje godine testiranja vlastitih granica.

Kao aktualni svjetski rekorder i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih freedivera, Maričić kontinuirano dokazuje da vrhunski sport danas podrazumijeva i preciznu analizu treninga, tehnologiju i stalnu prilagodbu. „Izdržljivost u ronjenju na dah nije samo fizička. To je kombinacija discipline, mentalne stabilnosti i preciznog praćenja svakog detalja treninga. Kada imam alat koji mi omogućuje snimanje, mjerenje vremena i brzu analizu, lakše je graditi napredak iz dana u dan", ističe Maričić.

U treninzima se sve više oslanja na pametne uređaje koji objedinjuju video snimanje, štopericu i jednostavno praćenje rezultata na jednom mjestu. Takav pristup omogućuje mu da odmah nakon zarona pregleda tehniku, usporedi serije i optimizira sljedeći pokušaj, bez dodatne opreme i kompliciranih postavki.

„Tijekom priprema često snimam zarone, koristim štopericu i bilježim parametre treninga. Kada sve to imam u jednom uređaju koji je prije svega vodootporan, izdržljiv i pouzdan, a uz to podnosi i padove s visine veće od 2 metra, mogu se fokusirati na ono najvažnije: disanje, koncentraciju i sigurnost," dodaje Vitomir koji je nedavno testirao HONOR Magic8 Lite, pametni uređaji koji mogu pratiti tempo modernog sportaša i koji se prirodno uklapa u aktivan način života, na kopnu i u vodi.

Ojačan tehnologijom HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, čvrstim materijalima i ultra snažnim kaljenim staklom, ovaj je uređaj stvoren da izdrži udarce i padove u svakodnevnim situacijama te prvi u industriji nosi certifikate SGS Triple Resistant Premium Performance i SGS 5-Star Comprehensive Reliability, što potvrđuje njegovu otpornost na padove, vodu i prašinu. Testiran je na padove s visine do 2,5 metra, a uz certifikate IP68 i IP69K bez problema podnosi ispiranje, prljavu vodu, pa čak i mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom. Zato je idealan suputnik našeg proslavljenog sportaša na treninzima i pripremama.

Osim otpornosti, HONOR Magic8 Lite odlikuje se dugotrajnom baterijom, sve što jednom aktivnom sportašu i natjecatelju treba. Silicij-ugljičnom baterijom od 7.500 mAh, vodećom u industriji, HONOR uvodi takozvanu „Eru 8" u tehnologiji baterija u pametnim telefonima. Ova baterija zadržava svoju snagu do šest godina uobičajenog korištenja, a jedno punjenje omogućuje do tri dana rada. Interni podaci pokazuju da baterija pruža do 49,1 sati slušanja glazbe, 22,2 sata gledanja videa na mreži, 15,7 sati igranja i 11,4 sati video poziva. Sustav nadzora temperature u više točaka jamči pouzdan rad na temperaturama od -30°C do 55°C. Uz HONOR SuperCharge punjenje od 66 W, baterija se brzo vraća u pogon, dok način rada Ultra Power Saving omogućuje do 60 minuta poziva čak i kada je baterija na kritičnih 2%.

Uz pametnog i snažnog suputnika modela HONOR Magic8 Lite kojeg je Vitomir testirao, korisnik više ne mora brinuti o pametnom telefonu koji je izdržljiv oblikom, baterijom i kamerom, kako na kopnu tako i u vodi. Fokus ponovo stavlja na sebe i osvještava da se rekordi ruše ne samo snagom i talentom, nego i sposobnošću da svaki trening i ideju pretvorite u novi pokušaj.