Samsung Galaxy Watch recenzija

Povijesno gledano prvi ručni sat napravljen je 1868. godine za mađarsku groficu Koscowicz. Napravio ga je švicarski proizvođač satova Patek Philippe. Bio je više ukrasni predmet nego funkcionalan. Od tada do današnjeg doba satovi su odavno nadišli osnovne funkcije obilježavanja i kontroliranja vremena. Postali su sofisticiraniji, sposobniji i stavljaju tonu informacija na naš zglob ruke, osobito pametni satovi (eng. smartwatch) nove ere koji rade većinu onoga što može i pametni telefon.

Jedan takav pametni sat stigao nam je iz Samsunga. Radi se o Galaxy Watch modelu. Nasljednik je Gear S3 i prvi koji više nema Gear podmarku u svom nazivu. Razlog je što se Samsung odlučio i liniji pametnih satova dodijeliti svoje prepoznatljivo ime. To mi se sviđa jer nam kao potrošačima nudi bolju percepciju proizvoda.

Sada krećemo na detaljnu analizu svih aspekata Galaxy Watch. Idemo otkriti zaslužuje li biti na vašem popisu planirate li kupiti neki pametni sat, može li dobiti na svoju stranu simpatizere Apple Watch Series 4 i pomrsiti račune konkurenciji?

Samsung Galaxy Watch osnovna specifikacija

Dimenzije (VxŠxD): 45.7 mm x 41.9 mm x 12.7 mm

Masa: 49 grama

Materijal za remen : silikon (zamjenjiv)

Vodootporna ocjena : 50 metara

Zaslon: Super AMOLED 1.2" (30.2mm), razlučivost 360 x 360 piksela, 16 M boja, Corning Gorilla DX +

Procesor: Exynos 9110 dual-core 1.15 GHz

Memorija: ROM 4 GB, RAM 0.75 GB

Baterija: 270 mAh

OS: Tizen 4.0

Senzori: akcelerometar, barometar, senzor žiroskopa, HR senzor, senzor svjetla

Funkcija poziva: Bluetooth poziv

Povezivost: tehnologija lociranja (GPS, Glonass),Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, NFC, Bluetooth v4.2 (A2DP,AVRCP,HFP,HSP)

Audio i videozapisi: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB

Ostalo: prilagođeni brojčanik, nadzor nad spavanjem, podsjetnik na poruku, nadzor broja otkucaja srca, podsjetnik na sjedenje, mjerenje barometarske nadmorske visine

Cijena (listopad, 2018.): 2.231,55 - 2.349,00 kuna

Dizajn i kvaliteta izrade

Iako nam se ukusi razlikuju, mnogi će se složiti da Samsung Watch svojim sportsko elegantnim stilom sa snažnim naglaskom na okrugli tradicionalni sat izgleda atraktivno. Privukao je mnoge poglede okoline, osobito pripadnica ljepšeg spola. Ne samo zlatno roza bojom, već jednim vrlo poželjnim atributom: dimenzijama 41,9 x 45,7 x 12,7 mm kojima se suptilno uklapa u tanji zglob. Napokon!

Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika poliranog do visokog sjaja. Promjera je 42 mm. Na vrhu je rotirajući okvir koji simulira 60 minutnu skalu. U rotaciji na svjetlu daje posebni razigrani sjaj. Koristi se za jednostavno i intuitivno upravljanje različitim funkcijama uređaja. Ova genijalna funkcionalnost Samsung Watch razlikuje od konkurencije. Voljet će je svi oni kojima kretanje prstima po malenom zaslonu nije spretno ili uvijek prihvatljivo rješenje.

Nadalje, kućište sata zadovoljava MIL-STD-810G vojni standard za zaštitu od ekstremnih temperatura, soli itd. Može biti 1,5 metara pod vodom do 30 minuta i ima nazivnu vodootpornost do 50 metara (prema normi ISO 22810:2010). Potonje specifikacije znače da s ovim satom možete plivati jer može izdržati pritisak pokreta ruke i vode, ali nije namijenjen za ronjenje. Samsung preporučuje kod plivanja, surfanja ili jedrenja aktivirati opciju zaključavanja za rad u vodi. Deaktivira zaslon osjetljiv na dodir, značajku pokreta za aktivaciju i funkciju uvijek uključenog zaslona.

Na desnoj bočnoj strani dvije su tipke. Dizajnom su poput onih na Gear Sport modelu s pozorno izrađenim detaljima koji su tu samo za istrenirano oko.

Gornja tipka se koristi za povratak na prethodni zaslon ili joj se može dodijeliti bilo koja druga aktivnost, dok nas donja vraća na početni zaslon i omogućava uključivanje/isključivanje rada. Obje tipke imaju velike profile i lako se mogu locirati i koristiti.

Zvučnik i mikrofoni nalaze se na lijevoj i desnoj strani. Mogu simulirati zujanja ili zvuk kao mehanički sat. Ako prislonite sat na uho i pažljivo slušate, možete čuti "kucanje".

Zaslon

Nema sumnje da Galaxy Watch ima trenutno najbolji zaslon među pametnim satovima. On je Super AMOLED tehnologije, duljine dijagonale 1,2-inča (30.2 mm) razlučivosti 360 x 360 mm gustoće piksela 302 ppi. Zaštićen je posebnim Corning Gorilla DX + staklom. Ovo staklo uklanja refleksiju površine od vanjskog svjetla za 70 posto u usporedbi sa standardnim staklom i povećava omjer kontrasta 50 posto s istom razinom svjetline zaslona.

Doista, jasnoća i percepcija su na nivou. Također nisam imala problema s korištenjem na otvorenom pod suncem na manje od 50 posto svjetline. U punoj svjetlosti može poslužiti kao svjetiljka u mraku. Ozbiljno, nije šala. Staklo štiti od udaraca i ogrebotina razinom koja se približava safirnom staklu, obično korištenom na finim i skupim satovima.

Zadani zaslon prikazuje sat i propuštene obavijesti. Ako je brojčanik stalno uključen da prikazuje vrijeme, potrošnja energije se poveća. Inače, lice sata, odnosno brojčanik možete mijenjati prema raspoloženju, boji odjeće ili tako da izgledom dodatno odrazite eleganciju, vaš avanturistički ili sportski duh, dok ga nosite. Tema za biranje ima tonu, mnoge su besplatne i nisu loše kvalitete.

Osim već spomenutog kružnog rotirajućeg okvira za kretanje kroz aplikacije, widgete, pregled informacija, uređivanje i zumiranje na zaslonu itd., moguće je to izvesti klizanjem prstom okomito ili vodoravno, jednostrukim ili dvostrukim dodirom ili dodirom i držanjem. Pri tome ne morate brinuti zbog pojave ružnih masnih mrlja kože prstiju jer su oleofobne osobine na visini. Nimalo manje važan podatak je da zaslon podržava rad u rukavicama. Kao i kod mnogih pametnih satova, zaslon će se probuditi kada podignete zglob.

Remen

Samsung Watch ima remen od silikona koji se lako čisti i ruka se neće dodatno znojiti. Ne volite silikonski materijal ? Remen možete zamijeniti bilo kojim drugim, kožnim, od tkanine ili metalnom narukvicom s 20 milimetarskim kukicama.

Kopča koja spaja dvije strane remena je klasična, s iglicom i dva sigurnosna remenčića da se slučajno ne otvori.

Povezivanje s pametnim telefonom

Za povezivanje s pametnim telefonom potrebno je skinuti Galaxy Wearable aplikaciju i samo slijediti upute na zaslonu. Za koju minutu uređaji bi trebali biti upareni. Samsung Watch s Galaxy Note9 modelom uparuje se poput povjetarca i nikada se veza ne gubi u krugu 10 metara.

Aplikacija je prepuna značajki koje se odnose na ključne postavke sata, povezivanje s obavijestima i preuzimanje i/ili mijenjanje izgleda brojčanika. Uz pomoć aplikacije, kao i pametnog sata, možete uključiti....

Ne ometaj način rada - sat ne vibrira i ne uključuje zaslon kod primanja obavijesti ili poziva, osim u slučaju alarma

Način rada za laku noć - sve se utišava, ostaje aktivan samo alarm

Podesiti svjetlinu, način uključivanje zaslona, istek zaslona....

Instalirate li i Samsung Health, možete pratiti detaljnije podatke treninga, unos kofeina i vode, te usporediti broj koraka s drugim korisnicima.

Tizen OS

Galaxy Watch koristi Samsungov posebno prilagođen Tizen OS temeljen na Linuxu. Sustav je inačice 4.0. ( R810XXU1BRH3 verzija) sa sigurnosnom zaštitom Knox 2.3.0. i Bixby koji je zamijenio prethodni S Voice. U stvarnom iskustvu glasovni asistent je u osnovi dovoljan za provjeravanje vremena i postavljanje alarma. Glavno sučelje dijeli se na tri dijela: informacije, biranje i postavke. Kombinacija kružnih izbornika i rotirajućeg okvira čini ga vrlo intuitivnim.

Ako prijeđete prstom prema dolje s vrha zaslona, dobit ćete pregled i kontrolu osnovnih postavki sata poput svjetline, baterije, veze itd. s jasnim i razumljivim ikonama. Prikazuje se do osam ikona. Možete ih prilagoditi onako kako želite.

Budući da kao korisnici pametnih telefona svaki dan primamo na desetke obavijesti ili više, zahvaljujući ovom pametnom satu ne moramo uvijek vaditi pametni telefon iz džepa. Obavijesti stižu uredno uključujući Viber i WhatsApp. Pružaju dosta informacija na prvi pogled.

Po potrebi može se na njih odgovoriti unaprijed formuliranim odgovorima ( kreirate ih u aplikaciji na pametnom telefonu), unosom teksta metodom govora, tipkanjem znakova na tipkovnici ili pisanjem prstom. Na tako malenom zaslonu nije baš ugodno tipkanje, ali za neke kraće odgovore bit će sasvim u redu. Tipke na tipkovnici podržavaju zvuk za dodir i vibracije. Osim teksta tipkovnica nudi neke emotikone posložene po kategorijama i ako ste kreativni, možete ih sami nacrtati dodirom aktiviranjem opcije: "Šaraj" na vrhu zaslona.

Došli smo do još jedne zanimljivosti. Nakon nekoliko dana Samsung Watch naučit će vaš ritam odlaska na spavanje i 10 minuta prije tog vremena pokazat će sažeto izvješće o dnevnim aktivnostima i vremensku prognozu za sutradan. Isto tako, ujutro pokazuje kalendar, kvalitetu spavanja, pita vas želite li vježbati itd. Ovo učenje korisničkih navika je dobra ideja. Još kada bi usput mogao uključiti kuhalo za vodu (za jutarnju kavu), bio bi savršen gadget za mene :D

Primanje i upućivanje poziva mi je bilo posebni užitak zbog visoke kvalitete zvučnika i mikrofona. Sugovornike sam savršeno čula i oni mene bez obzira na okruženje. Opcije koje se nude tijekom poziva su prilagodba glasnoće zvuka, prijenos na pametan telefon, isključivanje mikrofona i prekid poziva.

Galaxy Wearable aplikacije

Sve aplikacije su kružne ikone koje su postavljene u krug duž vanjskog ruba zaslona. Iako Tizen OS nema neke značajne podrške aplikacija treće strane, poput Wear OS-a, to ne smatram nekim ozbiljnim nedostatkom.

Samsungov softver je sve bolji i bolje funkcionira. Na satu je unaprijed instalirano više od dvadeset aplikacija, uključujući e-poštu, popis poziva, poruke, podsjetnik , kalkulator, imenik adresar, vijesti / vremenska prognoza, alarmi, pronađi moj telefon/sat, SOS, Flow (otključavanje računala ili tableta) pomoću sata itd. Možete čak sinkronizirati neke fotografije s pametnog telefona i pogledati ih u aplikaciji Galerija.

Prisutnost aplikacije koja me ugodno iznenadila je kontroler za PowerPoint . Pomoću tipke na zaslonu sata ili zakretanjem okvira omogućava upravljanje slajdovima prezentacije na nekom prijenosnom računalu putem Bluetooth veze. Odrađuje svoj posao na nivou.

Druga meni interesantna aplikacija je glazba. Može se reproducirati na zvučnik iz interne memorije sata ili pametnog telefona upotrebom glazbenog pokretača (playera). Upravljanje glazbom dobro funkcionira osim što ne možete promijeniti popis pjesama ako se reproduciraju s pametnog telefon. Glazba se može slušati i nakon spajanja Bluetooth slušalicama.

Zdravlje

Kao i kod prethodne generacije, na stražnjoj strani kućišta su senzori među kojima je senzor atmosferskog tlaka i brzine otkucaja srca. Potonji mjeri brzinu otkucaja srca u redovnim intervalima kada ne vježbate, uvijek (neprestano mjerenje) ili često ( u intervalu od 10 minuta kada se ne krećete).

Za razliku od Huaweija, Samsung se ne razbacuje tehnologijama i nekim zvučnim imenima za senzor. Dapače, napominju da je informativne namjene. Svjesni su posljedica koje bi mogao imati netko od korisnika ako pomisli da je točnost mjerenja poput one medicinski ovjerenih uređaja.

Ovaj senzor pomaže i pri otkrivanju stresa. Ako indeks odstupa od normalnih vrijednosti, aktivira se program koji vas vodi kroz tehniku pravilnog disanja kako bi smanjili napetost. Tu je i podršku za analizu kvalitete spavanja. Detektira lagani san, fazu dubokog sna i vrijeme spavanja.

Posebno mi se svidjelo kod senzora njihovo upozorenje za vrijeme neaktivnosti, odnosno nekretanja. Nakon sat vremena rada za računalom svaki puta me natjerao da odradim 5 puta jednostavnu vježbi razgibavanja. Komentare ekipe na poslu ovoga puta ću izostaviti. ;D

Fitnes

Uz spavanje i stres, vježbanje je naravno glavni čimbenik u zdravlju. Nije tajna da se pametni satovi prilično fokusiraju na praćenje sportskih aktivnosti u pokušaju da ih se održi relevantnim.

Galaxy Watch može automatski detektirati pokrete i uključiti odgovarajuću evidenciju za hodanje, trčanje, vježbe dinamičkog karaktera, biciklizam, veslanje, eliptični trenažer i spravu za veslanje. Osim toga, može pratiti vrijeme vježbanja, prijeđenu udaljenost, brzinu, potrošnju kalorija, prilagodbu i promjenu svakodnevnih rasporeda i broj prijeđenih katova i vježbanja do 39 različitih aktivnosti među kojima su jahanje, badminton, stolni tenis, odbojka na pijesku, kuglanje, balet, ples, itd.

Kao što sam jednom već napisala, nisam aktivni sportski rekreativac, ali sam ipak isprobala neke aktivnosti među kojima je hodanje, dinamičko istezanje i vožnja sobnog bicikla. Točnost praćenja ritma, brzine hodanja i brojanje koraka čini mi se prilično dobra.

Kod vježbi dinamičkog karaktera i statičkog istezanje kraćeg trajanja mjeri broj ponavljanja u jednoj seriji, vrijeme trajanja, brzinu otkucaja srca i razdoblje odmora.

Tijekom vožnje sobnog bicikla 30 minuta, prikaz otkucaja srca, brzina okretaja i broj kalorija koji se troši bio je gotovo u razini prikazanih informacija na pametnom satu. Eto, toliko od mene.

Hardver

Samsung Galaxy Watch pogoni Exynos 9110 dual-core procesor na taktu 1,15 GHz u kombinaciji 768 MB radne memorije i 4 GB interne za pohranu. Stvarni rad je vrlo gladak. Nemam nikakvih pritužbi na brzinu ili performanse sata i količina interne memorije je sasvim dostatna za potrebe današnjih pametnih satova.

GPS u kombinaciji s visinomjerom i barometrom prati trčanje, bicikliranje i mnoge druge sportove. Vjerujem, s nevjerojatnom točnošću kao što je pratio moje hodanje i pokazivao gdje sam sve bila. Jedini nedostatak koji sam uočila jest gubljenje preglednosti aplikacija za karte jer nije podržan neprekidan zum. WiFi radi besprijekorno kada je pokrivenost dostupna.

Baterija

Vijek trajanja baterije je važna prodajna točka pametnih satova i često kamen spoticanja za one koji vole mehaničke ili digitalne satove. Galaxy Watch dolazi s Li-Ion baterijom kapaciteta 270 mAh ( DC 5V;07 A).

Kod ovog modela izdržljivost baterije na jednom punjenju je podijeljena. Mijenja se upotrebom. Znači jako ovisi koristite li zadani način rada sa svim značajkama i uključenim zaslonom po potrebi, onaj za uštedu energije kada se boje na zaslonu prikazuju u sivim tonovima ili prikazuje samo sat dok su sve druge značajke deaktivirane.

Uz zadano korištenje dva dana možete biti mirni. Želite li razvući na tri dana, u mojoj procjeni, to bi bilo ostvarivo uz neki od štednih načina rada. Samo u tom slučaju imate gadget s ograničavajućim značajkama. Međutim, ako sam imala uvijek uključen prikaz vremena na zaslonu, koristila GPS i vodila razgovore preko sata, morala sam puniti bateriju u večernjim satima.

Za punjenje se koristi Qi punjač s bazom koja ima mikroUSB priključak. Ostaje mi malo nejasno zašto se Samsung odlučio na stariji standard kada i njihovi modeli imaju noviji USB Tip-C. Proces punjenja traje oko dva sata i 20 minuta. Baza ima i LED indikator koji treperi crveno za vrijeme punjenja ili zeleno kada je baterija napunjena.

Zaključak

Samsung Watch je pametni sat koji ga čini dodatkom pametnom telefonu, ne samo dodatnom opremom. Ima kompaktan dizajn, intuitivan rotirajući okvir, vrlo kvalitetno površinsko staklo, vodootpornost, ugrađen zvučnik za pozive i / ili glazbu, ugodan je za nošenje i nije glomazan. Možda bi autonomija baterija mogla biti bolja, bežično punjenje raditi s bilo kojim punjačem i imati veći izbor aplikacija treće strane, ali sve u svemu, Samsung je napravio odličan posao u izradi ovog sata koji pakira sve moguće značajke. Ova manja verzija pametnog sata mogla bi osvojiti mnoga ženska srca ljubiteljica tehnologije. I na kraju, cijena od 2.231,55 - 2.349,00 kuna je razumna. Budi oprezan, Apple!

