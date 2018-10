Snapdragon 675 podržava 3 kamere na prednjoj i stražnjoj strani smartphona

Qualcomm je najavio još jedan SoC za pametne telefone srednjeg ranga - Snapdragon 675 na 11nm procesu. Iako je nešto malo lošiji od prethodnika u tehnološkom procesu, ali radi 30 % brže.

Snapdragon 675 ima ukupno osam Kryo 460 jezgri procesora. Dvije Cortex A76 s frekvencijom do 2.0 GHz i šest energetski učinkovitih A55 s frekvencijom 1,78 GHz. Grafički akcelerator je Adreno 612 uz podršku OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan i DirectX 12. Na popisu specifikacija su još podrška za 8 GB RAM-a, Snapdragon X12 LTE modem i Qualcomm AI engine treće generacije. AI engine može povećati glatkoću aplikacija za 50 %. Programeri napominju da će povećanjem produktivnosti doći do smanjenja potrošnje energije.

Novi procesor je u potpunosti predviđen za poboljšanje fotografskih mogućnosti i učinaka.

Glavna prodajna točka Snapdragon 675 platforme svakako je izvorna podrška za trostruke module kamera na prednjoj i stražnjoj strani. Među njima mogu biti različite leće, uključujući telefoto s mogućnošću peterostrukog približavanja objekata.

Uz novu kombinaciju leća, prednja kamera može učinkovitije otključati uređaj prepoznavanjem lica korisnika. Uz to, novi čipset može emitirati do 25 MP fotografije, što također može zadovoljiti zahtjeve korisnika za fotografijom. Ništa manje važno nije da zasebni ISP Qualcomm 250L odgovoran za obradu slike bi trebao omogućiti pametnim telefonima bolju kvalitetu fotografija snimljenih u mraku, izraditi portrete s mutnom pozadinom i snimati videozapis brzinom od 480 fps.

Osim navedenih nadogradnji, čipset Snapdragon 675 također podržava tehnologiju Quick Charge 4+, koja donosi punjenje prosječne baterije od 0% do 50% za 15 minuta. Novi Snapdragon 675 sada je dostupan proizvođačima mobilnih uređaja. Prvi pametni telefoni s novim čipom bit će dostupni početkom 2019. godine.

Više detalja na Qualcomm web stranicama

