Samsung Note 9 recenzija – mjesec dana kasnije

Samsung Note možda nije namijenjena svima, ali ni ne mora biti. Svaka Samsungova linija ima ciljanu skupinu. Note je oduvijek bio usmjeren prema onima koji rade neki kreativni posao ili su često u pokretu izvan uredu.

Najnovija iteracija Note 9 ima još jednu ciljnu skupinu. To su i oni koji jednostavno žele imati jedan od najboljih Android uređaja na tržištu, opremljen svim značajkama koje očekujete od premium modela. Što je konkurentnost ovog pametnog telefona? Je li S Pen koristan atribut ili je jednostavno hype?

Kroz recenziju saznajte odgovore jer mogu vam ponuditi objektivne odgovore nakon više od mjesec dana korištenja uređaja kao primarnog.

Samsung Galaxy Note 9 glavne tehničke specifikacije

Dimenzije i masa: 161.9 x 76.4 x 8.8 mm , 201 g

Ekran: Dual Edge Super AMOLED, 6.4″ , 2.960 x 1.440 piksela, (18.5 : 9), osnovni HDR 10, 2.5D Gorilla Glass 5, 516 ppi

SoC: Exynos 9810 (4 x 2.7 GHz Mongoose M3 + 4 x Cortex-A55 na 1.8 GHz ), 10 nm proizvodni proces, GPU Mali-G72 MP18

Memorija: 6 GB LPDDR4x RAM / 64 GB UFS 2.1 + microSD

Kamere

Primarna širokokutna: 12.2 MP SAK2L3 senzor (1/2.55″, 1.4 µm pikseli ), otvor blende F1.5 / F2.4, OIS + EIS, Dual Pixel, HDR

Sekundarna telefoto : 12.2 MP, F2.4, 52 mm, 1/3.6″, 1 µm pikseli, PDAF, OIS + EIS, 4K@60 fps , 960 fps slow motion

Prednja kamera: 8 MP (1/3.6″, 1.22 µm veličina piksela), otovor f1.7, autofokus

Baterija: Li-Ion 4000 mAh, brzo i bežično punjenje

OS: Android 8.1 Oreo + Samsung Experience UI 9.0

Povezivanje: USB-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.0, (A2DP, LE, aptX), GNSS ( A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO),

Ostalo: IRIS skener, prepoznavanje lica, AKG stereo zvučnici, čitač otiska prstiju, Bixbi + Google Assistant, S-Pen s Bluetoothom, Gear podrška, DeX

Cijena listopad 2018: 5.899,00 kn - 9.615,00 kn





Dizajn i ergonomija

Galaxy Note 9 izgledom slijedi prethodnika, samo što je više pravokutnog oblika. Kućište je zaštićeno IP68 standardom. To znači da vam može upasti u WC, tanjur juhe ili jacuzzi. Samo ga potom isperite tekućom vodom nekoliko sekundi. Kombinira 2,5D stakleni panel na prednjoj strani i nešto manje zakrivljen na stražnjoj. Oba su učvršćena u dijamantno rezanom aluminijskom okviru. Staklo je Gorilla Glass pete generacije, no nemojte dopustiti da vas zaštita zavede. Staklo se neće razbiti u padu s visine do 1,6 m na tvrdu površinu u 80 % slučajeva, ali će se zato vrlo lako ogrepsti.

Osjećaj držanja Note 9 u ruci nije loš. No rad jednom rukom ulazi u domenu akrobatike. Osobito želite li dohvatiti nešto na vrhu zaslona, a nemate aktivnu opciju smanjenja prikaza.

Tipke za uključivanje/isključivanje rada standardno su na desnom boku, a za reguliranje glasnoće na lijevom. Pozitivna promjena u odnosu na Note 8 je što su sve tipke sada pozicionirane kako bi smanjile nehotične pritiske na tipku Bixby, tradicionalno smještenu na lijevom boku.

Znam da se sada mnogi od vas pitaju može li se ova omražena tipka napokon onemogućiti. Službeno još uvijek ne. Međutim, Samsung je najavio, kroz nadogradnju, u nekoliko sljedećih tjedana omogućiti deaktivacije tipke Bixby kada je uređaj zaključan. Bolje išta nego ništa!

Utor za nanoSIM karticu je na gornjem bridu. Prihvaća dvije SIM kartice ili jednu SIM karticu i memorijsku karticu. Na vrhu možete pronaći i mikrofon, jedan od ukupno dva na uređaju.

Dno smješta glavni mikrofon i zvučnik, 3,5 mm ulaz za slušalice, priključak za punjenje tipa C i utor za S Pen - elektroničku olovku . Pruža taktilne povratne informacije kada uklonite ili vratite ova jedinstveni alat. Stare korisnike nekog od Note modela razveselit će što ju više nije moguće obrnuto umetnuti kao prije :D Usput, S Pen također ima IP68 standard zaštite od vode i prašine.

Stražnji panel brzo postaje prljav. Na to smo već navikli s gotovo svim staklenim uređajima u većoj ili manjoj mjeri. U gornjem vodoravnom okviru na ovoj stražnjoj strani su senzor otkucaja srca, dvostruke leće kamera i LED bljeskalica. Pohvalno je što elementi gotovo ne vire iznad površine i time je uređaj položen na stolu stabilan. Zaštitno staklo na kamerama je u skladu s bojom kućišta. Za moj ukus ostavlja lijep estetski dojam integriranosti.

Položaj čitača otiska prstiju je napokon pomaknut niže u sredinu. Mogućnost dodirivanja i prljanja kamere sada je smanjena na minimum. Čitač otključava uređaj brzinom munje. Možete ga upotrijebiti za otvaranje ili zatvaranje odabranih aplikacija ili kretanje kroz njih.

Prednja strana

Prednja strana ima vrhunski oleofobni premaz. Otisci prstiju se vrlo sporo pojavljuju i uklanjaju u trenu. Širina bočnih okvira oko zaslona (dimenzija 71 × 146 mm) mjeri 2 mm, a gornjeg i donjeg 8 mm, pa tako zaslon zauzima 84,2 % omjera prema tijelu. Zaslon nije ravan, ali zakrivljenost donosi jedan poseban estetski dojam i klizanje prstima s ruba je poslastica.

Prema gornjem bridu su prednja kamera, senzori svjetline/blizine, prepoznavanje Irisa, prednji zvučnik i indikator LED događaja. Ispod zaslona nema elemenata.

Zaslon

Zaslon mjeri dijagonalno 6,4-inča. Do nedavno je nosio titulu najboljeg na svijetu, dok nije osvanuo Google Pixel 3 XL, koji je dobio najveću A + ocjenu prema stručnjacima DisplayMate laboratorija.

Zaslon koristi Super AMOLED tehnologiju i PenTile RGBG matricu. Razlučivost je 2.960 x 1.440 piksela gustoće oko 516 ppi u formatu 18,5: 9. Ima široke kutove gledanja bez gubitka svjetline i promjena boje. Zahvaljujući maksimalnoj svjetlini oko 615 cd / m² i specifikacijama poput nepostojanja zračnog razmak između slojeva i izvrsnog svojstva protiv odbljeska, nećete imati problema s čitljivošću za najsunčanijih dana. U potpunoj tami svjetlina se može smanjiti na ugodnu vrijednost.

Boje su umjereno zasićene s temperaturama blizu 6500 Kelvina. Možda nedostaje True Tone prilagodba temperature boje na ambijentalno svjetlo, funkcija koju uz iPhone ima P20 Pro. Ništa manje važno, zaslon ima podršku HDR10 (High Dynamic Range) standarda i potpuno točan raspon boja u odnosu na DCI-P3 specifikaciju, čak i nešto širi u prilagodljivom načinu rada. Softver nudi neke korekcije za prikaz boja na zaslonu i plavog svjetla za noćno čitanje.

Always On Display radi kao što se očekuje. MultiTouch test je dijagnosticirao podršku za 10 simultanih dodirivanja.

CPU, GPU, memorija....

Note 9 pogoni Exynos 9810 sustav na čipu temeljen na procesnoj tehnologiji FinFET LPP 10nm. Konfiguracija uključuje dva klastera od četiri procesorske jezgre: Exynos M3 (M3 Mongoose) s frekvencijom do 2.7 GHz i prilagođene Cortex-A55 do 1.8 GHz. GPU je Mali-G72 MP18 ( 572 MHz). Količina LPDDR4X dvokanalnog RAM-a je 6 ili 8 GB, dok kapacitet interne flash memorije UFS 2.1 128 ili 512 GB proširivih memorijskom karticom do 512 GB. Od 128 GB na našem modelu, nakon odbitka originalnog sustava, ostalo je oko 108 GB prostora za korisničke podatke. Testovi su mi pokazali da verzija sa 6 GB RAM-a može sadržavati oko 15 aplikacija u memoriji bez potrebe ponovnog učitavanja prilikom pokretanja.

Ugrađeni sustav hlađenja, koji kombinira tekućinu za hlađenje povezanu s karbonskim (ugljičnim) vlaknima hladila, osjetno pomaže u disipaciji topline tijekom igranja ili rada s visokim performansama.

Benchmark testovi pokazali su sljedeće rezultate:

AndroBench brzina memorije sekvencijalno čitanje/pisanje : 823,47/ 193,02 MB/s

GeekBench 4 Pro - Single / Multi score/ Renderscript : 3782 / 8876 / 6221 bodova

PC Mark Work 2.0 : 4996 bodova

3DMark

Ice Storm Sling Shot ES 3.1 : 3342

Sling Shot Ex Vulkan: 2853

GFXBenchmark

Manhattan ES 3.1 (zaslonski, fps): 25

Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps): 45

T-Rex (zaslonski, fps): 60

T-Rex (1080p offscreen, fps):148

U odnosu na modele sa Snapdragon 845 razlika se može smatrati zanemarivom. Rezultati su u istoj ligi kao i Galaxy S9 / S9 +, što je razumljivo s obzirom da imaju isti čipset. Kao što ste mogli primijetiti u mojim recenzijama, namjerno ne koristim AnTuTu jer nije jasno kako parcijalni rezultati dovode do konačnog rezultata tako da mi ovo mjerilo nije nimalo pouzdano. Međutim, sintetička mjerila ne govore sve. U svakodnevnoj upotrebi, čak i ako je otvoreno nekoliko aplikacija, nema trzaja ni znakova da se komponente bore s radom. I to je bitno!

Igre

Note 9 može podnijeti igre najviše kvalitete, poput Asfalt 9, bez ikakvih problema. Vrtjet će se vrlo glatko na visokim postavkama od 57-60 fps. U PUBG Mobileu igrivost je relativno glatka na 30 fps, što možemo smatrati vrlo zadovoljavajućim jer je ova igra, zbog loše optimizacije, na mnogim mobilnim uređajima problematična.

Povezivanje

Note 9 donosi najbolje module za povezivanje i komunikaciju. Modem je gigabitski LTE 4x4 MIMO, Cat18 (1,2 Gbit / s za preuzimanje podataka, 200 Mbps za podizanje) s VoLTE podrškom. Na rad Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) modula, NFC koji se koristi za uparivanje s nekim uređajima i radi s Google Pay mobilnim plaćanjem, te Bluetooth 5.0 uz aptX HD, ne biste se trebali žaliti. Sve radi besprijekorno.

Navigacijski modul uz standardne sustave ima Galileo podršku i radi u kombinaciji magnetskog kompasa. Možete se potpuno pouzdati u navigacijske sposobnosti tijekom vožnje u automobilu ili nekoj pješačkoj turi. Doista, Note 9 je fini navigacijski uređaj u stvarnom vremenu.

Zvuk

Kvaliteta telefonskog poziva je izvrsna na što smo odavno navikli kod Samsungovih top modela. U automobilu je moguće imati volumen spikerfona postavljen na 50 posto većinu vremena, a ako baš morate iz nekog razloga podići na maksimum, nema iskrivljenja zvuka.

Zvučnik za razgovore pri vrhu prednje strane i glavni na dnu upareni su u stereo kombinaciju. U pravilu, kod kombinacije ovog tipa zvučnika, drugi modeli donose vrlo neuravnotežene zvukove. Note 9 nema tih problema. Možete jasno čuti bas i više visokih tonova, čak i kada držite uređaj bočno. To se može zahvaliti AKG tuningu i podršci Dolby zvuku za filmove i/ili Dolby Atmos surround za sve multimedijske sadržaje. Postoji i ekvilizator s deset pojasa i Adapt Sound koji koristi zvuk na temelju vaše dobi.

Baterija izdržljivost / punjenje

Kapacitet baterije je 4000 mAh. Za intenzivne korisnike poput mene u danima kada obavljam posao u pokretu, ne igram igre i ne visim na društvenim mrežama, uz punu rezoluciju zaslona, DEX način rada (do 1,5 sat) i bez upotrebe jednog od tri posebna načina rada za povećanje trajanja baterije, zadovoljna sam izdržljivošću ove baterije. Čini mi se da je ovo najdugotrajniji Samsungov flagship u povijesti njihovog postojanja na Androidu!

Neka konzervativna procjena SoT-a je oko 6,5 do 7 sati. Za 1 sat YouTube videozapisa ostajete bez 11 % energije u bateriji, Internet troši oko 13 % , dok u igrama od 17 % - 28 % ( ovisno o glasnoći zvučnika, svjetlini i rezoluciji zaslona).

PCMark 2.0 test baterije koji se temelji na obavljanju svakodnevnih operacija od punog kapaciteta baterije sve dok ne padne na 20 posto, pokazao mi je dugotrajnost 10:02 na 1080 p rezoluciji i 9:07 na 1440p rezoluciji. Opet kažem, zadovoljnija sam nego s Huawei P20 Pro.

Iako veliki kapacitet baterije obično znači dulje punjenje, ona se u Note 9 napuni od 1 - 100 posto za 2 sata i 12 minuta na starijem Quick Charge 2.0 standardu. Punjenje počinje na 1,4 A pri naponu od 9 V, zatim se vrijednosti struje i napona postupno smanjuju. Nakon pola sata baterija je već na 53 posto. Možete koristiti i bežično punjenje Powermat i Qi standarda na maksimalnih 12 Wata.

S Pen

S Pen uvijek je bio praktičan alat. Čim izvadite olovku iz uređaja, na zaslonu se pojavljuje plutajući izbornik za interakciju. Nudi stvaranje i pregledavanje bilježaka, označavanje određenog područja zaslona (Pametni odabir ), snimanje zaslona uz pisanje po snimci, izradu poruka uživo gdje primatelj može vidjeti točno kako ste napisali poruku, prevođenje tekstova itd.

Međutim, ove godine S Pen može funkcionirati kao daljinski upravljač za kontrolu kamera, YouTube videozapisa, glazbe, pokretanje prezentacije u programu PowerPoint, otključavanja Galaxy Note 9 bez unosa zaporke. Sve to omogućeno je zahvaljujući prijemniku s kondenzatorom male snage Bluetooth standarda (BLE), koji nudi da elektronička olovka ostane povezana s pametnim telefonom za daljinsko upravljanje do 10 metara. Vrijeme neprekidne upotrebe je do 30 minuta ili 200 pritisaka, ali se puni u 40 sekundi. U praksi dobivam bolje rezultate za oko 20 minuta više upotrebe i oko 280 pritisaka.

Što se tiče punjenja, Samsung koristi za S Pen novu tehnologiju superkondenzatora ( Super Capacitor Technology ) koja je posljednjih godina primijenjena na električnim automobilima i zamjenjuje litijsku bateriju za punjenje. Radi po sličnom načelu kao i kondenzatori, samo što može pohraniti veću količinu energije.

DeX

DeX je način koji povezuje Note 9 s velikim zaslonom ili televizorom, a zatim se prebacuje na sučelje slično PC-u uz pomoć kabela koji na jednoj strani ima USB tip C sučelje, a na drugoj HDMI. Može se koristiti s tipkovnicom ili mišem. O ovoj opciji bit će jedna zasebna recenzija. Sada ću samo reći da još uvijek ima nekih nedostataka, ali više ne moram vući laptop sa sobom ako održavam neko kraće predavanje ili imam poslovno izlaganje.

Sigurnost

Za sigurnost osim ugrađene Knox platforme s nizom rješenja koja upravljaju platformom, standardnih Android sigurnosnih opcija (PIN, lozinka...) i biometrijske metode prepoznavanja otiska prsta, nudi se još prepoznavanje lica i šarenice oka. Potonji biometrije mogu raditi samostalno ili uparene pod nazivom inteligentno skeniranje. Nije savršeno, ima mjesta napretku jer ponekad ne uspijeva otkriti lice u mraku ili pod kutom u kome se slabije vidi lice, a metoda šarenice još uvijek ne voli naočale.

Kamere

Bokeh efekt

I stražnja i prednja kamera mogu snimiti portrete sa simuliranom dubinom polja. Stupanj točnosti zamućenja je prilično dobar, osobito ako snimate na udaljenosti 1 do 1,5 m. Snimljenim portretima možete promijeniti boju kože ili napraviti retuširanje kako bi se maknule neke nesavršenosti na licu. Eto, za objave uvijek možete biti lijepi.

Nudi se i Fokus uživo, sa zumiranim objektom i širokokutne fotografije sa širom pozadinom, sve u jednoj fotografiji. Uređivanje pozadine fotografija snimljenih uz Fokus uživo možete i kasnije urediti razinu zamućenja. Zahtijeva dobro osvjetljenje i miran subjekt jer inače će fotografije biti malo isprane ili čak pomalo mutne.

Prednja kamera

Prednja kamera ima 8 MP senzor, (S5K3H1 veličina matrice 1 / 3.6 "), širokokutni objektiv do 80˚, otvora f 1.7. , autofokus plitkog područja fokusiranja, auto HDR i bljeskalicu zaslona. Općenito, fotografije izgledaju jako dobro u pogledu oštrine ili pojedinosti. Što se tiče značajke AR Emotikona, koja koristi prednju kameru, nudi puno zabave i mogućnosti u kreiranju kako bi na kraju dobili desetak GIF-ova. Hoće li AR emotikoni biti dosita slični vama? Uglavnom, neke crte lica hoće :D

Glavne kamere

Dual kamere koriste 12 MP senzore (SAK2L3). Primarna koristi senzor veličine 1/2,55" i optiku otvora f / 1.5 i f / 2.4. Drugi, primarni senzor je 1/3,4" s veličinom piksela 1 µ m. Njegova leća je širokokutna do 45 stupnjeva. Donosi i dvostruko optičko zumiranje bez gubitka kvalitete. Također je dodan i 10x digitalni zoom, detekcija faze s Dual pixelom, zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE). Samsung je obje kamere optički stabilizirao. Postoji automatski i opsežan profesionalni način snimanja.

Iako Exynos 9810 nema neovisan NPU, Samsung je dodao AI značajku pod nazivom Optimizacija scene pa AI prepoznaje 20 scena i podešava optimalne postavke snimanja. Rješenje fino radi i manje je agresivno pri priznavanju scena od Huawei P20 Pro, te nisam morala isključivati AI, iako možete ako želite.

Svakako treba spomenuti još jednu od korisnih opcija. To su automatske poruke da ste snimili mutnu fotografiju ili je osoba zatvorila oči tijekom fotografiranja, ili da vam je zaprljana gornja površina leće.

Kvaliteta snimljenih fotografija

Kamere su apsolutno pri vrhu u pogledu oštrine, dinamičkog raspona i detalja, a brzina fokusa ostaje dosljedna. Kod svjetlijih scena automatski uključuje HDR način rada i samo ponekad, vrlo rijetko, balans bijele može biti malo nestabilan što je normalno i u samostalnim fotoaparatima. Na vrlo kontrastnim fotografijama ima malo buke, ali uz novu nadogradnju jedva primjetne.

Znamo da snimanje u lošim svjetlosnim uvjetima i noćno snimanje kod pametnih telefona nije idealno i više ili manje je vezano za post-produkciju . Note 9 se ne razlikuje po tom pitanju. Međutim, alternativna prednost nad konkurencijom je varijabilni otvor blende. Kada je izvor ambijentalnog osvjetljenja nedostatan, automatski dolazi do prebacivanja na f / 1.5 otvor čime se smanjuje ISO vrijednost i poboljšava kvaliteta.

Činjenica je da detalji neće biti tako dobri i oštri kao tijekom dana, ali ne bismo se trebali žaliti. Samsung je uspio pomoću svog SNR (Signal-to-Noise Ratio) algoritma izvući maksimalno detalje bez podizanja razine šuma. Isto tako, obrada na noćnim scenama možda nije u rangu P20 Pro, ali je prirodnija i bliska stvarnosti što vidim kao prednost u odnosu na konkurentski model. Što se tiče 2 x zooma, ako nema dovoljno svjetla u okolini, aktiviraju se obje kamere kako bi poboljšale kvalitetu slike.

Kvalitetu kamera možete provjeriti u mini albumu na imgur.com gdje su snimljene fotografije u punoj veličini.

Video

Video se može snimati u formatu 4K na 60 fps sa stabilizacijom, ali vremenskim ograničenjem na 5 minuta. Kada snimate u 1080p, nudi se HDR, video efekti i praćenje automatskog fokusiranja. Kvaliteta snimanja videozapisa je visoka, s dovoljno detalja, oštrine, bogatim bojama, odlične brzine automatskog izoštravanja, a zvuk je vrlo čist jer mikrofoni za uklanjanje buke vrhunski odrađuju posao.

Note 9 podržava i super-usporene 960 fps videozapise u razlučivosti 720p i 240 fps u Full HD razlučivosti s automatskim i ručnim načinima snimanja. Najbolje rezultate dobit ćete na otvorenom u dobrom svjetlu. Tu je i 480 fps usporen način kretanja koji nudi i automatsko dodavanje filmske glazbe.

Android 8.1. sa Samsung Experience 9.5 GUI

Samsung Galaxy Note 9 pokreće Android 8.1. sa Samsung Experience 9.5 GUI i sigurnosnom nadogradnjom od 1.rujna 2018. Samsung nije rekao kada Note 9 može dobiti Android 9, niti novi GUI koji je u razvoju. Zaslon za zaključavanje Note 9 je identičan Galaxy S9/S9 plus modelima, ali drugim A serije s mnoštvom načina prilagodbe Always On zaslona.

Prema zadanim postavkama ne postoji posebni zaslon za aplikacije. No, nije ga problem aktivirati u postavkama i podesiti ukusu i navikama. Samsung Edge opcija ili Rubni zaslon se pojavljuje na desnoj strani. Sastoji se od prilagodljivih, vertikalnih banera koji nude razne prečace za brzi pristup aplikacijama i raznim informacijama.

U sučelju bi vam trebalo biti poznato ako ste do sada koristili neki Galaxy uređaj, isprobavali ili čitali recenzije. Samsung je dodao brojne opcije za ugađanje, mogućnost smanjenja radnog područja zaslona, aplikacije klonove, Game Launcher, podršku za geste poput snimanja snimke zaslona, pozivanje prikazanog kontakta stavljanjem uređaja na uho itd. Ono što će većina korisnika pametnih telefona cijeniti jest mogućnost rada s dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu. Ovu opciju višenamjenskog prozora je Samsung prvi i osmislio za Note liniju, a poslije su je mnogi kopirali.

Osim toga, uključeno je nekoliko istih aplikacija koje služe istoj svrsi. Dobivate Samsungov preglednik koji mi je bolji nego Chrome, Samsung Mail i Outlook, dvije aplikacije Galerije, dva kalendara itd.

Od interesantnijih aplikacija tu je Samsung Pass za spremanje korisničkih imena i zaporki za aplikacije ili mrežne stranice i mogućnost zaštite pomoću ID otiska prsta.

Ne bih više o softveru jer bi ova recenzija bila još koji km duža, budući da je novi GUI na putu :D

Sažetak i zaključak

Note 9 je napredni uređaj na svim razinama i kvaliteta izrade je neupitna. Ima nekoliko nesavršenosti, ali ni jedna nije takva da bismo se trebali posebno žaliti. Osim što Samsung vrlo kasno pušta svoje nadogradnje na najnoviju inačicu sustava. DEX bez dodatka posebne bazne stanice (osim kabela) čini ga posebnim, a S-Pen za mene je vrlo praktičan alat. Kao daljinski samookidač je atraktivna značajka, ali zahtijeva vještinu.

Što se tiče procesora, nije više najmoćniji, ali ima dovoljno sirove snage da zadovolji potrebe velikog dijela korisnika i omogući značajke strojnog učenja uz posebno prilagođen GPU kako bi pružio najbolju moguću izvedbu.

Stereo zvučnici su glasni i čisti. Iako fizički kamere nisu bolje od Galaxy S9 +, optimizacija i neki dodaci podigli su kvalitetu na višu razinu. Neznatno primjetno, ali kao korisnik Galaxy S9 Plus, sve donedavno, vidim pozitivan pomak na noćnim fotografijama. Sve u svemu, Note 9 ostaje u vodećoj poziciji u kvaliteti snimljenih fotografija u Android svijetu. Naravno, to ne znači da je sve savršeno. Cijena od 5.899,00 kn do 9.615,00 kn je visoka, ali nažalost prosječna cijena za high-end pametni telefon danas. Činjenica je da će nekima biti skup, drugi neće željeti potrošiti toliki novac, dok treći neće žaliti potrošeno jer dobivaju kompletan kvalitetan uređaj u gotovo svim parametrima.

Zašto kupiti

premium kvaliteta izrade

vrhunski zaslon

S Pen funkcionalnost i praktičan daljinski upravljač

Dual zvučnici + Dolby Atmos

novi sustav hlađenja

DEX

Kamere

ima 3,5 mm audio priključak

High-speed bežično punjenje

2 x brži WiFi od standarda kao na iPhone

Samsung Knox standardne

najbolje mobilno VR iskustvo

Zašto ne kupiti

bixby neupotrebljiv za naše govorno područje (za neke)

magnet za otiske prstiju i prilično sklizak

hibridna SIM ladica

Nadogradnje mobilne platforme stižu vrlo kasno (za neke)

