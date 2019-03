Samsung Galaxy S10 ima gotovo savršen zaslon

Samsung Galaxy S10, svrgnuo je iPhone XS Max s trona kao pametnog telefona s najboljom AMOLED-matricom na svijetu. Prema stručnjacima tvrtke DisplayMate, koja pruža softver za kalibraciju zaslona od 1991. godine, nova "desetka" premašuje model prethodne generacije u više od 10 pokazatelja, unatoč pooštravanju zahtjeva za testiranje.

Maksimalna svjetlina zaslona Samsung Galaxy S10 povećana je za 17 % u usporedbi sa S9 i doseže 1215 nita. Zaslon ostaje čitljiv na izravnom sunčevom svjetlu, a svjetlina praktički ne pada čak ni kod najkritičnijih kutova gledanja. Unatoč poboljšanjima, Samsung nije zanemario energetsku učinkovitost i uspio je smanjiti potrošnju energije za 9 %.

Točnost boja na zaslonu od 0,4 jedinice suptilnih razlika u boji (JNCD, Just Noticeable Color Differences), je rekordna brojka. Za usporedbu, Galaxy S9, ima 0,7 JNCD. Također vrijedi spomenuti 42% smanjenja spektra plavog svjetla, najviši zabilježen kontrast ikada i podršku za DCI-P3 prostor boja i visoki dinamički raspona koji poboljšava kvalitetu videa. Istina, prednosti HDR + ne možete primijeniti u svim aplikacijama, ali specifikacija bi trebala biti standard za jedan flagship model. Konačno, Galaxy S10 je dosegnuo najnižu razinu refleksije zaslona koja je ikada zabilježena na pametnom telefonu.

Podsjetimo, duljina dijagonale zaslona je 6,1 inča na Galaxy S10 i 6,4 inča na Galaxy S10 +. Galaxy S10e razlikuje se svojim ravnim 5,8-inčnim zaslonom, koji također ima nižu razlučivost, ali još uvijek Full HD + razinu. Vrhunski modeli imaju rezoluciju od 3040 × 1440 piksela, ili do 550 piksela po inču u Galaxy S10.

Potpuno izvješće možete pronaći na ovom LINKU.

