Redmi Note 7 debitirao u Europi po cijeni od 179 eura za osnovnu verziju

Od početka ove godine, Xiaomi je već predstavio nekoliko novih modela pametnih telefona među kojima je Xiaomi Note 7. Njegova globalna verzija upravo je osvanula u Španjolskoj po promotivnoj cijeni 149 eura do 14. ožujka. Potom se cijena povećava na 179 eura. Ako ste ostali sada razočarani cijenom, to je bilo za očekivati. Porezne stope, carina i neki drugi troškovi su učinili svoje.

Za taj novac dobivate Xiaomi Note 7 osnovnu verziju s 3 GB radne memorije i 32 GB interne memorije proširive microSD karticom, Snapdragon 660 čipset (8 x Kryo 260 na 2,2 GHz) koji smo upoznali testirajući Xiaomi Mi A2 . Za povezivanje, ima Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, 4G VoLTE, USB Type-C port, GPS / A-GPS i 3.5 mm priključak za slušalice. Baterija je 4000 mAh bateriju i Quick Charge 4 brzo punjenje.

Na popis specifikacija je 6,3-inčni IPS LCD zaslon 19,5: 9 formata s rezolucijom 2.340 x 1.080 piksela i zaštićen je Corning gorilla Glass 5 zaštitom kao i stražnja strana uređaja. U urezu u obliku kapljice je 13 MP prednja kamera s filtrima za ljepotu, način detekciju scene i prepoznavanje lica. Zaslon nudi svjetlinu od 450 nita, kontrast 1,500: 1 i pokrivenost 84% gama NTSC. Inače, bočni okviri oko zaslona su samo 1,95 mm širine.

Glavna kamera je dvostruka i kombinira senzore rezolucije 48 (Samsung GM1 - veličina 1/2 ") i 5 MP senzor dubine. Otvor blende je f / 1.8 i glavna kamera podržana je elektronskom stabilizacijom. Kada ne trebate toliku rezoluciju, kombinira 4 piksela u 1 stvarajući superpixel od 1,6 μm koji poboljšava kvalitetu slike, osobito u uvjetima slabog osvjetljenja.

Softver kamere koristi AI za identifikaciju 27 scena noćni način rada. Ovaj mod kombinira super-piksele od 1,6 μm, otvor blende f / 1,8, višestruke HDR ekspozicije i automatsku kalibraciju boje pomoću AI.

Redmi Note 7 dolazi u Neptun Blue (plavoj), Space Black (crnoj) i Nebula Red (crvenoj) boji kućišta otpornog na prskanje vode. Nema efekta gradijenta i nije nalik na iPhone već koketira s Huawei modelima. Senzor otiska prsta je na stražnjoj strani.

Cijena i dostupnost Redmi Note 7 s 4 GB / 64 GB

Redmi Note 7 s 4 GB / 64 GB memorije, košta 199 eura te će se prodavati 21. ožujka. Međutim pronašli smo ga u Hrvatskoj po cijeni 1.799,00 Kn s PDV-om Međutim, Redmi Note 7 Pro na Snapdragon 675 i Sony IMX586 senzoru očito će ostati ekskluzivni za Aziju.

