Recept za najbolje kuhano vino

Em što miriši božanski, em je okus tatkav da ćete se raspametiti kad ga probate

Kako to samo dobro miriši... :) (Wikipedia)
Recept za kuhano vino nešto je što vam definitivno treba u blagdanske hladne dane - em što miriši božanski, em je okus tatkav da ćete se raspametiti kad ga probate.

Da ne duljimo - evo recepta:

Sastojci:

1.5 l crnog vina (neki bordeaux, ako ga nađete)
3/4 l rosea 
3/4 l suhog bijelog vina
5 klinčića
4 zrna crnog ili crvenog papra
2 zvijezdice anisa
2 štapića cimeta
1 naranča ili limun
300 g šećera
prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Vino pomiješajte u velikom loncu posudi, dodajte naribanu koru limuna ili naranče, začine i šećer pa kuhajte na laganoj vatri uz miješanje sve dok se šećer ne rastopi.

Nakon što se šećer rastopi, pojačajte vatru sve dok ne zavrije. Tada skinite s vatre, poklopite lonac i pričekajte desetak minuta prije serviranja. 

Uživajte!

25.12.2025. 16:19:00
    
