Saharski pijesak i nuklearna prašina

Kada je 2022. godina saharski pijesak danima prekrivao nebo nad Europom, možda smo uživali u nijansama boja koje inače ne možemo vidjeti na zdravom, plavom nebu, no zdravstvena upozorenja pozivala su na oprez na čestice ovog ili onog promjera koje izazivaju dišne i plućne bolesti, pa onda posljedično i kardiovaskularne te preuranjene smrti.

Međutim, s pijeskom i zdravstvenim upozorenjima, stigle su i informacije da je prašina u atmosferi radioaktivna. Bilo je nužno otkriti i uzroke i trenutne opasnosti saharskog pijeska.

Nekim znanstvenicima u Francuskoj je informacija da pijesak dolazi iz Alžira zasvirala na uzbunu, budući da se zna da je ta europska zemlja radila nuklearne pokuse u regiji Reggane u Alžiru. Danas je to jedna od regija s "najaktivnijom" prašinom koja se lako kovitla, uzdiže i stiže nad Europu. U regiji Reggane, u južnom Alžiru, 19060-ih godina provođeni su prvi francuski atmosferski nuklearni testovi.

No, osim izravnih utjecaja nuklearnih detonacija, Francuska je također u Alžiru zakapala radioaktivni otpad u okolni pustinjski pijesak. Kako piše američki medij The Debrief: "Do 1970-ih pojavila su se izvješća o ozbiljnim zdravstvenim učincima među lokalnim stanovništvom, iako su posljedice dobile međunarodnu pažnju tek 1990-ih. Francusko ministarstvo obrane procjenjuje da je 27.000 Alžiraca bilo pogođeno testovima, iako neovisne procjene pokazuju da bi broj mogao biti bliži 60.000."

Je li radijacija nad Europom opasna za zdravlje?

Kako bi saznali je li radijacija i dalje opasna za ljude prikupljeno je, uz pomoć građana, 110 uzoraka iz šest zemalja zapadne Europe. Od ukupnog broja uzoraka, 53 su bila u skladu sa znanstvenim uzusima te su analizirani. Kako piše u članku u Science Advanceu analize u kombinaciji sa satelitskim snimkama potvrdile su da je podrijetlo ovog pijeska u Alžiru.

No, radijacija je dala rezultate drugačije od očekivanih. Iako se očekivalo da je ovo posljedica francuskih nuklearnih testova, pokazalo se - po "jedinstvenom otisku prsta nuklearne bombe", odnosno izotopnom potpisu plutonija, da se radi o ostacima ruskih i američkih nuklearnih testova, a ne francuskih:

"Uzorci su pokazali srednji omjer izotopa od 0,187, što je vrijednost karakteristična za američke ili sovjetske nuklearne pokuse, daleko iznad omjera od 0,07 koji se obično povezuje s francuskim eksplozijama. Satelitski podaci potvrdili su da je prašina nastala u regiji Reggane, ali njezin radioaktivni potpis otkrio je složenije globalno nasljeđe nuklearnih padavina".

Također je pokazano da radioaktivna kontaminacija otkrivena u svim uzorcima nije predstavljala rizik za javno zdravlje u smislu izloženosti radioaktivnosti. S obzirom na standarde nuklearne sigurnosti Europske unije, otkrivene razine predstavljaju samo minimalan rizik za javno zdravlje.