Gradonačelnik Svemira i Greenpeace prozvali Inu zbog glomaznog otpada u Jadranu!

U Pulu je uplovio legendarni Greenpeacov brod Arctic Sunrise u sklopu velike europske turneje o fosilnom plinu. Tim povodom aktivisti su na mjestu potonuća Inine plinske platforme Ivane D, porukom "Glomazni otpad u Jadranskom moru" još jednom pozvali Inu na odgovornost. Već petu godinu od havarije, Ina sustavno ignorira naloge Državnog inspektorata. Redatelj Dario Juričan, poznat i kao Gradonačelnik Svemira, pridružio se aktivistima kako bi "pohvalio" lukavo Inino rješenje da se platforma preimenuje u umjetni greben, te što uz blagoslov Vlade Ina i dalje ulaže u nove bušotine, na štetu klime i okoliša, dok štedi milijune eura na uklanjanju svog otpada iz mora.

Greenpeace poziva građane da ovaj tjedan posjete i razgledaju brod uz organizirano vođenje, gdje mogu saznati više o kampanji i potpisati peticiju i otvoreno pismo.

Prošlo je točno godina dana otkad je nadležno ministarstvo najavilo javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije eksploatacijske platforme Ivane D, ali do danas o ovome nema novih informacija. Aktivisti upozoravaju da odugovlačenje pogoduje Ini i njenom mađarskom suvlasniku MOL-u, te može dovesti do toga da slučaj potone u zaborav. Ina se oglušuje i na rješenje Državnog inspektorata iz 2021. da ukloni platformu u roku od godine dana.

"I petu godinu nakon što im je potonula platforma, Ina i dalje ne vidi problem u tome što stotine tona njezinog otpada leži u Jadranu. Posebno brine spin da će platforma poslužiti kao "umjetni greben" jer to predstavlja opasan presedan kao mogući model "zbrinjavanja" preostalih platformi na Jadranu. Svaki otpad u moru može s vremenom poslužiti kao mjesto okupljanja morskih organizama; no to ne znači da otpad treba bacati u more. Smatramo da je ovo izgovor, a ne pravi razlog. Uklanjanje potonulih platformi može koštati i desetke milijuna eura. Promovirati umjetni greben na društvenim mrežama svakako je jeftinije", poručuje Petra Andrić, voditeljica Greenpeaceove kampanje.

Zagrebački redatelj, aktivist i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan, pridružio se Greenpeaceovim aktivistima:

"Posjetili smo mjesto na kojem je 2020. potonula Ivana D, Inina plinska platforma. Platforma je potonula i Ina ju je ostavila na dnu Jadrana. Iako im je Inspekcija naredila da je izvade, majstori su naručili studiju odnosno elaborat koji kaže da će platforma sada, ni manje ni više, biti fini umjetni greben. INA zapravo poziva sve građane Hrvatske da dođu i istovare svoj otpad na dno Jadrana. Fino istovari otpad i pozovi se na studiju koja kaže da tu gdje si istovario otpad će sada biti lijepi umjetni greben s puno života. Ribe će uživati u tvom otpadu. Kažu stručnjaci i Ina. Meni se zapravo čini da INA širi govor mržnje prema Jadranu i da bi državni odvjetnik Turudić trebao taj govor mržnje preispitati. Turudić zna posao. I Ina zna posao. Sad fino dođi s otpadom pa ravno u Jadran. I nema sankcija. Jer ako može Ina, možeš i ti", poručio je Juričan.

"Kako bi se proveo prosječan građanin ove zemlje da ostavlja glomazni otpad u moru i ogluši se na službeno rješenje državnog tijela da ga ukloni? Je li slučaj Ivane D ogledni primjer po kojem će se „zbrinjavati" ostalih dvadesetak Ininih platformi na Jadranu jednom kad im istekne rok?", dodala je Andrić.

Greenpeace je početkom lipnja predstavio studiju "100% obnovljivo do 2030. - Plan za zelenu tranziciju hrvatske elektroenergetike". Studiju je izradio stručni tim pod vodstvom prof. dr. sc. Gorana Krajačića s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a ona pokazuje da Hrvatska svu električnu energiju može dobivati iz obnovljivih izvora već od 2030., ako se okrene energiji sunca i vjetra te ulaganjima u prijenosnu mrežu.

"Vrijeme je da Hrvatska prestane financirati fosilnu infrastrukturu prošlosti i usmjeri novac u energiju sunca, vjetroelektrane, skladištenje energije i energetsku učinkovitost. Svako odgađanje produbljuje spiralu ovisnosti iz koje ćemo se sve skuplje i bolnije izvlačiti. Budućnost pripada čistoj, pravednoj energiji, a ta budućnost počinje danas, odlukom da plin zauvijek ostavimo u prošlosti", poručuje Andrić.

Greenpeaceov legendarni brod Arctic Sunrise uplovio je jučer u pulsku luku u sklopu kampanje protiv fosilnog plina. Brod će biti vezan na Riječkom gatu u Puli, a od 30. lipnja do 2. srpnja bit će otvoren za besplatne obilaske za javnost. Posjetitelji će dobiti jedinstvenu priliku zaviriti u bogatu povijest i skrivene kutke ovog slavnog ledolomca, koji je bio u središtu čuvenih Greenpeaceovih bitaka diljem svijeta, od polarnih regija do Amazonije.

"Zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš sanacije eksploatacijske platforme Ivana D na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran", koju je u travnju 2024. godine izradio ovlaštenik Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja. O načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rjesenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva"