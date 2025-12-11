Marks&Spencer pokreće RE:Spark

Marks & Spencer (M&S), jedan od vodećih britanskih maloprodajnih lanaca, najavio je pokretanje RE: Spark novi programa dekarbonizacije (smanjenja emisija ugljikova dioksida) u opskrbnom lancu, razvijenog u partnerstvu s tvrtkom Schneider Electric, globalnim liderom u energetskim tehnologijama.

Nova inicijativa osmišljena je kako bi se ubrzalo korištenje električne energije iz obnovljivih izvora (poput sunca i vjetra) u globalnom opskrbnom lancu Marks & Spencera. Program je ujedno i važan dio M&S-ove strategije održivosti Plan A, čiji je cilj da do 2040. godine postigne neto nultu emisiju (kada se količina proizvedenih i uklonjenih emisija izjednači) u cijelom lancu vrijednosti, od proizvodnje do krajnjeg kupca.

RE:Spark odražava predanost tvrtke M&S da gleda dalje od vlastitog poslovanja i potakne pozitivne promjene kod svojih dobavljača. Kroz program RE:Spark, M&S će:

Pokrenuti digitalni centar (hub) koji koristi platformu Schneider Electric Zeigo Hub, centralizirani internetski portal putem kojeg dobavljači mogu unositi podatke o svojim emisijama, pratiti napredak u smanjenju ugljičnog otiska i dobiti preporuke za daljnje korake uz pomoć specijaliziranih edukativnih materijala.

Organizirati regionalne informativne sastanke i webinare za dobavljače u pet najvažnijih regija: Vijetnamu, Turskoj, Indiji, Kini i Bangladešu, s ciljem edukacije o načinima nabave obnovljive električne energije.

Osigurati strateške savjetodavne usluge koje pomažu dobavljačima u procjeni i implementaciji rješenja čiste energije, uključujući:

solarne sustave na samoj lokaciji postrojenja,

energetske certifikate (energy attribute certificates) koji dokazuju da je električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora,

zelene tarife (posebni ugovori za energiju iz obnovljivih izvora)

te PPA ugovore (Power Purchase Agreements), dugoročne ugovore o kupnji električne energije iz obnovljivih izvora po unaprijed dogovorenim uvjetima.

Omogućiti udruživanje potražnje za PPA ugovore, čime se i manjim dobavljačima omogućuje zajednički nastup (u tzv. „multi-buyer" grupama) i lakši pristup obnovljivoj energiji po povoljnijim uvjetima i u većem opsegu.

Program će se u početnoj fazi fokusirati na regije s najvećim utjecajem unutar modnog opskrbnog lanca Marks & Spencera, uz planirano širenje tijekom sljedeće tri godine.

„Vjerujemo da održivost mora biti dio svega što radimo, od načina na koji nabavljamo proizvode do podrške našim dobavljačima i kupcima u donošenju odgovornih odluka", izjavila je Katharine Beacham, voditeljica održivosti i materijala za modu, dom i ljepotu u Marks & Spenceru. „Znamo da se prave promjene događaju kroz suradnju. Zato je RE:Spark osmišljen ne samo da potakne nove ideje i otvori pristup obnovljivoj energiji našim dobavljačima, već i da im olakša tranziciju pružajući potrebnu podršku i resurse. Djelujući kao posrednik i pokretač, pomažemo našim dobavljačima da izgrade dugoročnu otpornost i međusobne mreže te pokrenemo val promjena u industriji i šire. Sve je to dio naše šire predanosti kroz strategiju Plan A, naše strategije održivosti, kojom podržavamo prijelaz na niskougljično gospodarstvo."

„Kao tehnološki partner u području energije, ponosni smo što surađujemo s Marks & Spencerom kako bismo pomogli dobavljačima u prevladavanju prepreka na putu prema korištenju obnovljive električne energije", izjavio je Steve Wilhite, izvršni potpredsjednik SE Advisory Services, Schneider Electric. „RE:Spark je snažan primjer kako suradnja može potaknuti skalabilne, konkretne i dugoročne promjene u globalnim opskrbnim lancima."

RE:Spark nadograđuje dosadašnje napore Marks & Spencera u poboljšanju utjecaja proizvodnje na okoliš, kao i nedavne korake prema kružnom gospodarstvu, uključujući pokretanje platforme Another Life, M&S-ove inicijative za kružnu ekonomiju u segmentima mode, doma i Ljepote. Platforma okuplja aktivnosti poput ponovnog nošenja (Rewear), popravka (Repair), recikliranja (Recycle) i preprodaje (Resale). Sve ove inicijative ključne su za ambiciju tvrtke da se transformira prema održivom i profitabilnom rastu te da do 2040. godine posluje s neto nultom emisijom ugljika.