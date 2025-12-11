Marks&Spencer pokreće RE:Spark
Novi program dekarbonizacije opskrbnog lanca razvijen je u partnerstvu s novopokrenutim Schneider Electric SE Advisory Services
Marks & Spencer (M&S), jedan od vodećih britanskih maloprodajnih lanaca, najavio je pokretanje RE: Spark novi programa dekarbonizacije (smanjenja emisija ugljikova dioksida) u opskrbnom lancu, razvijenog u partnerstvu s tvrtkom Schneider Electric, globalnim liderom u energetskim tehnologijama.
Nova inicijativa osmišljena je kako bi se ubrzalo korištenje električne energije iz obnovljivih izvora (poput sunca i vjetra) u globalnom opskrbnom lancu Marks & Spencera. Program je ujedno i važan dio M&S-ove strategije održivosti Plan A, čiji je cilj da do 2040. godine postigne neto nultu emisiju (kada se količina proizvedenih i uklonjenih emisija izjednači) u cijelom lancu vrijednosti, od proizvodnje do krajnjeg kupca.
RE:Spark odražava predanost tvrtke M&S da gleda dalje od vlastitog poslovanja i potakne pozitivne promjene kod svojih dobavljača. Kroz program RE:Spark, M&S će:
-
Pokrenuti digitalni centar (hub) koji koristi platformu Schneider Electric Zeigo Hub, centralizirani internetski portal putem kojeg dobavljači mogu unositi podatke o svojim emisijama, pratiti napredak u smanjenju ugljičnog otiska i dobiti preporuke za daljnje korake uz pomoć specijaliziranih edukativnih materijala.
-
Organizirati regionalne informativne sastanke i webinare za dobavljače u pet najvažnijih regija: Vijetnamu, Turskoj, Indiji, Kini i Bangladešu, s ciljem edukacije o načinima nabave obnovljive električne energije.
-
Osigurati strateške savjetodavne usluge koje pomažu dobavljačima u procjeni i implementaciji rješenja čiste energije, uključujući:
-
solarne sustave na samoj lokaciji postrojenja,
-
energetske certifikate (energy attribute certificates) koji dokazuju da je električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora,
-
zelene tarife (posebni ugovori za energiju iz obnovljivih izvora)
-
te PPA ugovore (Power Purchase Agreements), dugoročne ugovore o kupnji električne energije iz obnovljivih izvora po unaprijed dogovorenim uvjetima.
-
Omogućiti udruživanje potražnje za PPA ugovore, čime se i manjim dobavljačima omogućuje zajednički nastup (u tzv. „multi-buyer" grupama) i lakši pristup obnovljivoj energiji po povoljnijim uvjetima i u većem opsegu.
Program će se u početnoj fazi fokusirati na regije s najvećim utjecajem unutar modnog opskrbnog lanca Marks & Spencera, uz planirano širenje tijekom sljedeće tri godine.
„Vjerujemo da održivost mora biti dio svega što radimo, od načina na koji nabavljamo proizvode do podrške našim dobavljačima i kupcima u donošenju odgovornih odluka", izjavila je Katharine Beacham, voditeljica održivosti i materijala za modu, dom i ljepotu u Marks & Spenceru. „Znamo da se prave promjene događaju kroz suradnju. Zato je RE:Spark osmišljen ne samo da potakne nove ideje i otvori pristup obnovljivoj energiji našim dobavljačima, već i da im olakša tranziciju pružajući potrebnu podršku i resurse. Djelujući kao posrednik i pokretač, pomažemo našim dobavljačima da izgrade dugoročnu otpornost i međusobne mreže te pokrenemo val promjena u industriji i šire. Sve je to dio naše šire predanosti kroz strategiju Plan A, naše strategije održivosti, kojom podržavamo prijelaz na niskougljično gospodarstvo."
„Kao tehnološki partner u području energije, ponosni smo što surađujemo s Marks & Spencerom kako bismo pomogli dobavljačima u prevladavanju prepreka na putu prema korištenju obnovljive električne energije", izjavio je Steve Wilhite, izvršni potpredsjednik SE Advisory Services, Schneider Electric. „RE:Spark je snažan primjer kako suradnja može potaknuti skalabilne, konkretne i dugoročne promjene u globalnim opskrbnim lancima."
RE:Spark nadograđuje dosadašnje napore Marks & Spencera u poboljšanju utjecaja proizvodnje na okoliš, kao i nedavne korake prema kružnom gospodarstvu, uključujući pokretanje platforme Another Life, M&S-ove inicijative za kružnu ekonomiju u segmentima mode, doma i Ljepote. Platforma okuplja aktivnosti poput ponovnog nošenja (Rewear), popravka (Repair), recikliranja (Recycle) i preprodaje (Resale). Sve ove inicijative ključne su za ambiciju tvrtke da se transformira prema održivom i profitabilnom rastu te da do 2040. godine posluje s neto nultom emisijom ugljika.
