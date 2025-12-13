Predani potpisi protiv testiranja na rakovima

Rakovi bodljaši su drevne životinje koje se u stotinama tisuća love samo zato da bi im se prikupila plava krv. Ona se i dalje koristi u medicinskim ispitivanjima, iako metode bez životinja postoje već desetljećima. Kako bi potaknula konačno napuštanje ove okrutne prakse, Europska koalicija za prestanak pokusa na životinjama (ECEAE), čija je članica i udruga Prijatelji životinja, jučer je u Amsterdamu predala više od 33 800 potpisa Europskoj agenciji za lijekove (EMA). EMA, kao tijelo nadležno za odobravanje lijekova, odlučuje i o tome koje se metode iz Europske farmakopeje, službenog priručnika EU-a za kontrolu kvalitete lijekova, primjenjuju pri provjeri njihove sigurnosti.

Nužno je okončati eksploataciju rakova bodljaša, koja smanjuje njihovu brojnost

Predsjednica ECEAE-a, dr. Tamara Zietek, koja je predvodila delegaciju predstavnika ECEAE-a u Amsterdamu, izjavila je: „Potpuno je neshvatljivo zašto se još uvijek dopušta test koji je povezan s tolikom patnjom životinja, iako već odavno postoje regulatorno prihvaćene metode bez životinja, koje su čak i superiornije. Nadležna tijela moraju djelovati sada kako bi se zauvijek okončala upotreba krvi rakova bodljaša."

„Raduje nas što je Hrvatska završila kao peta država u svijetu po broju prikupljenih potpisa peticije, odmah iza Njemačke, Francuske, Austrije i Švicarske. To jasno govori o snažnom suosjećanju naših građana i njihovoj svijesti o potrebi široke primjene sigurnih i dostupnih metoda bez životinja u farmaceutskoj industriji, umjesto oslanjanja na zastarjele postupke, koji životinje i dalje izlažu patnji. Eksploatacija krvi rakova bodljaša za testiranje lijekova, uz klimatske promjene i njihovo korištenje kao mamca u ribolovu, već je dovela do zabrinjavajućeg pada njihove populacije. Upravo zato očekujemo prevladavanje razuma i hitnu zabranu daljnje eksploatacije ovih životinja za testiranja", istaknula je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Od 550 000 njih, najmanje 150 000 ne preživi izvlačenje krvi

Procjenjuje se da se svake godine oko 550 000 rakova bodljaša ulovi uz istočnu obalu Sjedinjenih Država i preveze u laboratorije, gdje im se bez anestezije izvlači trećina plave krvi. Oko 150 000 njih ne preživi taj postupak. Ostale vraćaju u more, no malo se zna o dugoročnim posljedicama ili o tome koliko ih dodatno umre nakon puštanja.



Usmrćivanje kunića u testiranjima ukinuto tek 15 godina nakon odobrenja neživotinjske metode

Test Limulusovog amebocitnog lizata (LAL), koji se temelji na krvi rakova bodljaša, može otkriti takozvane pirogene u infuzijskim otopinama i cjepivima. To su opasne tvari koje mogu izazvati povišenu temperaturu kod ljudi i stoga se moraju isključiti. Donedavno je standard za tu svrhu bio pirogeni test na kunićima. U tom testu, ispitivana tvar ubrizgava se u venu u uhu kunića, a zatim se mjeri raste li im tjelesna temperatura. U Europskoj uniji svake godine za tu svrhu koristilo se više od 17 000 kunića, koji bi nakon toga bili usmrćeni. Ovaj test uklonjen je iz Europske farmakopeje tek u srpnju 2025., 15 godina nakon odobrenja njegove metode bez životinja.

ECEAE zahtijeva da se iz istih propisa ukloni i LAL test. Metode bez životinja za oba testa već dugo postoje: MAT test, koji se temelji na ljudskoj krvi, i rFC test, koji sintetski replicira komponente iz krvi rakova bodljaša. rFC test postoji oko 25 godina i u Europskoj farmakopeji prihvaćen je od 2016. godine. Daje preciznije rezultate od testa na životinjama. Nažalost, dokle god je LAL test dopušten, nastavit će se koristiti.

Iz udruge Prijatelji životinja navode da svi želimo sigurne lijekove, cjepiva i medicinske proizvode. No besmisleno je pritom zanemarivati desetljećima dostupne učinkovitije, pouzdanije i životinjama neškodljive metode testiranja.

Više o primitivnosti i okrutnosti pokusa na životinjama i neživotinjskim metodama testiranja može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.