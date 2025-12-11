U subotu performans povodom Dana prava životinja

Povodom Međunarodnog dana prava životinja, koji se diljem svijeta obilježava 10. prosinca, udruga Prijatelji životinja najavljuje performans kojim želi skrenuti pozornost na nepravedno nejednak odnos ljudi prema različitim vrstama životinja - psima, svinjama, mačkama, kravama... Datum obilježavanja Dana prava životinja poklapa se s Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se poručuje da poštovanje prava i sloboda ne bi smjelo stati na granici vrste.

Performans koji propituje granicu empatije prema životinjama

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, u subotu 13. prosinca 2025. u 11 sati, aktivisti odjeveni u crno stat će u niz s velikim fotografijama životinja - od onih koje većina smatra članovima obitelji do onih koje se iskorištavaju za hranu. U sredini će stajati poruka: „Pomakni svoju crtu empatije" simbolično prenoseći činjenicu da svakodnevnim potezima odlučujemo koje životinje volimo i štitimo, a koje zbog nas zatočavaju i ubijaju. Veliki transparent istaknut će glavnu poruku, a to je da sve životinje imaju pravo na život bez ljudskog iskorištavanja.



Karnizam: nevidljiva ideologija koja oblikuje naše navike

Slikovitim performansom aktivisti žele potaknuti građane da preispitaju zašto neke životinje volimo i štitimo, dok druge bez razmišljanja držimo u stravičnim uvjetima i šaljemo u klaonicu. Kako navode Prijatelji životinja, kulturološka „crta" između životinja koje volimo i onih koje jedemo nije slučajna, nego nam je od malena usađena kroz karnizam, nevidljivu ideologiju koja normalizira i opravdava nasilje nad (određenim) životinjama. Kroz obitelj, školu, tradiciju, reklame i medije učimo da je sasvim u redu neke životinje tretirati kao predmete, iako se po svojoj sposobnosti osjećanja uopće ne razlikuju od onih koje žive s nama.

„Svinje se, primjerice, vole igrati, uče svoje ime i mogu biti jednako razigrane i privržene kao psi, dok su krave nježna, društvena bića koja stvaraju snažne veze sa svojom djecom i onima s kojima žive. I kokoši, ovce i ribe osjećaju bol, strah i stres te imaju svoje osobnosti i karaktere, baš kao psi i mačke s kojima dijelimo dom. Jedina je razlika u tome kako smo ih naučeni doživljavati", navodi Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.



Sve više ljudi bira suosjećanje prema svima

Ističe da se pokret za prava životinja temelji na ideji da životinje nisu naša svojina ni resurs koji postoji zbog naše koristi, već živa bića s vlastitom vrijednošću te voljom i smislom za život. „Svatko od nas svojim izborima, poput biranja biljne prehrane, odbijanja kupnje životinja, izbjegavanja proizvoda testiranih na životinjama i odbijanja posjeta mjestima koja iskorištavaju životinje za ljudsku zabavu, može pomoći da se ta crta empatije širi", dodaje Balaš Cerjak. „Dobra je vijest da se sve više ljudi osvještava, počinje propitivati naučenu normu karnizma i odlučuje živjeti drukčije - birajući veganstvo ili čineći korake prema njemu. Svaka odluka u tom smjeru konkretna je pomoć životinjama i pomak prema pravednijem, suosjećajnijem svijetu za sva bića", zaključuju Prijatelji životinja.

Svi zainteresirani za sudjelovanje pozvani su da ispune prijavnicu na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje se nalaze i prijedlozi kako svatko može obilježiti Međunarodni dan prava životinja.