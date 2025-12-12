Zasad ostaju sigurni nazivi za biljne kobasice

Pod snažnim pritiskom javnosti, Europski parlament i 27 država članica nisu uspjeli izglasati najavljenu „zabranu veganskih burgera" - apsurdan i zlokoban prijedlog koji bi zabranio upotrebu uobičajenih riječi poput „burger" i „kobasica" za biljne proizvode, a za koji je lobirala mesna industrija. Bitka još nije gotova: nacrt zakona ponovno će se razmatrati u prvoj polovici 2026. godine, ali to daje više vremena opravdanoj kampanji protiv zabrane.

I Paul McCartney poziva EU da odustane od zabrane veganskih „burgera" i „kobasica"

Razne ekološke udruge, udruge za zaštitu životinja, supermarketi, proizvođači hrane, restorani i potrošači oštro su se usprotivili pokušaju zabrane, a gotovo 340 000 potpisa prikupljeno je putem više peticija kojima se od EU-a traži odbacivanje prijedloga. Čak su se i slavne osobe poput bivšeg člana legendarnih Beatlesa, Paula McCartneyja, i njegovih kćeri Mary i Stelle pridružile kampanji protiv zabrane. McCartney je izjavio: „Naznačiti da su burgeri i kobasice 'biljni', 'vegetarijanski' ili 'veganski' trebalo bi biti dovoljno da razumni ljudi shvate što jedu." Pojasnio je da nazivi kao što su „veganski burgeri" pomažu da se biljni proizvodi percipiraju na pozitivan način naglašavajući da su takvi proizvodi bolji i za naše zdravlje i za zdravlje planeta.

Potrošači nisu zbunjeni oznakama biljnog „mesa"

Odgoda je dobra vijest i za proizvođače biljnih mesnih alternativa, koji će izbjeći trošenje velikih iznosa na redizajn ambalaže i marketinga. Anna Strolenberg, nizozemska zastupnica u Europskom parlamentu, bila je jedna od najglasnijih kritičarki zabrane nazvavši ju „gubitkom vremena za sve". U anketi s 20 000 ispitanika, 96 % nizozemskih potrošača reklo je da je veganska kobasica - jednostavno veganska kobasica. Štoviše, gotovo 70 % ispitanika protivilo se pokušaju zabrane, a 63 % njih nije smatralo važnim uopće donositi propise o tom pitanju.

Prijatelji životinja pozdravljaju odluku Europske unije da odbaci ovaj neutemeljen i štetan prijedlog te time zaštiti i potrošače i proizvođače: „Ovakve zabrane nemaju nikakvo uporište u stvarnosti - istraživanja jasno pokazuju da građani vrlo dobro razumiju što znači veganski burger ili biljna kobasica. Umjesto stvaranja prepreka i birokratskih apsurda, potrebno je poticati razvoj održive, biljne hrane koja donosi koristi i ljudima i životinjama i okolišu, i u skladu je s donošenjem niskougljičnih strategija", poručuju Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da i dalje potpisuju međunarodnu peticiju na www.noconfusion.org, kojom se traži da EU u potpunosti povuče zabranu korištenja naziva „burger" ili „kobasica" za biljne proizvode. Više informacija o biljnim proizvodima dostupno je u vodiču „(R)evolucija mesa", koji se nalazi na www.prijatelji-zivotinja.hr.