Sada znamo sve o još neviđenom Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A10, Galaxy A30 i Galaxy A50, 19. travnja bi trebali dobiti pojačanje u liniji s Galaxy A60. Sada su postale poznate njegove specifikacije putem internog dokumenta tvrtke, koji je osvanuo u prostranstvu Weibo društvene mreže, kineskog ekvivalenta Twittera.

Samsung Galaxy A60 dolazi u sjajnom kućištu od polikarbonata, koje izgleda poput stakla. Dobiva ogroman 6,7-inčni AMOLED zaslon ( poput Galaxy S10 5G) rezolucije 1080 x 2340 piksela. U gornjem dijelu bit će smještena čak 32 MP prednja kamera u obliku suze, a ispod će se nalaziti skener otiska prsta.

Za hardversku osnovu odabran je Snapdragon 6150, koji je poznatiji kao Snapdragon 675 SoC. Podržava 6 ili 8 GB radne memorije i 128 GB interne. Što se tiče baterije, ona je zavidnog kapaciteta od 4500 mAh i podržava brzo punjenje iz adaptera kapaciteta do 15 W.

Očekuje se dual-sim podrška, 4G, Wi-Fi a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB tip-C, NFC, A-GPS, GLONASS i BDS komuikacijski moduli. Naravno i 3.5 mm audio ulaz.

Na poleđini, je trostruka kamera u klasteru od 32 MP glavnog senzora (otvora)f / 1,7) + 8 MP širokokutnog objektiva + 5 MP (senzor dubine f/2.2). Ove specifikacije kamera čine nam se na razini.

Sve navedeno bit će pod kontrolom Android 9.0 Pie s One UI. Pokažu li se ova curenja specifikacija točna, cijena bi mogla biti znatno viša od Galaxy A50. Ali, ne mora biti tako. Isto tako pretpostavlja se da bi ovaj telefon mogao biti lansiran u Kini kao Galaxy A8s Lite.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>