Samsung Galaxy A50 i A30 napredni predstavnici srednjeg cjenovnog segmenta

U sklopu MWC 2019, ovih dana u Barceloni, službeno su predstavljeni Samsung Galaxy A30 i Galaxy A50, koji će zasigurno privući pažnju kupaca diljem svijeta.

Galaxy A30 i Galaxy A50 dolaze opremljeni baterijom kapaciteta 4.000 mAh s podrškom za brzo punjenje, utorom za microSD memorijske kartice, naprednim kamerama, podrškom za brojne softverske značajke ( Samsung Pay, Bixby Home i Bixby Reminder) i kućištima izrađenim od posebne sjajne 3D sjajne plastike. Zašto se proizvođač odlučio koristiti takav materijal, umjesto stakla ili metala ostaje misterij. Inače, kućišta su zaštićena IP68 standardom od vode i prašine. Dimenzije kućišta su 158,5 x 74,7 x 7,7 mm.

Njihovi Infinity-U Super AMOLED zasloni s udubljenjem u obliku kapljice, duljine dijagonale su 6.4-inča rezolucije 2.340 x 1.080 piksela. Mobitele pokreće operativni sustav Android 9.0 Pie u obliku firmware-a One UI.

Na popisu modula za povezivanje imaju podršku za dvije SIM kartice, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS, MST i NFC module, USB Type-C konektor i 3.5 mm priključak za slušalice.

Galaxy A50

Galaxy A50 ima ugrađen skener otisaka prstiju na zaslonu poput Galaxy S10, kao i trostruku glavnu kameru s rezolucijom od 25 MP (F1.7), plus 5 MP F (F2.2) i 8 MP (F2.2).

Na prednjoj strani je kamera od 25 MP (F2.0) s podrškom za otključavanja uređaja prepoznavanjem lica korisnika. Treći modul je iznimno širok. U pogledu kamera, A50 izgleda još zanimljivije Galaxy S10e. Pogoni ga osam-jezgreni Exynos 9610 čipset s taktnom frekvencijom od 2,3 GHz u kombinaciji 4/6 GB RAM-a i 64/128 GB trajne memorije.

Galaxy A30

Galaxy A30 ima na stražnjoj strani otisak prsta, kao i dvostruku kameru 16 MP (F1.7) + 5 MP (F2.2) i 16 MP na prednjoj strani. Koristi 8-jezgreni Exynos 7904 čip s taktnom frekvencijom od 1,8 GHz i 3/4 GB RAM-a i 32/64 GB interne flash memorije.

Pametni telefoni Galaxy A30 i Galaxy A50 bit će u prodaji sredinom ožujka. Cijena nije službeno objavljena, ali očekuju se maloprodajne cijene od 399 i 499 dolara.

