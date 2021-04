Raznolik program u povodu Međunarodnoga dana plesa

ZPC središnji je prostor suvremenoga plesa u Hrvatskoj koji je i ove 2021. priredio bogat program u povodu Međunarodnoga dana plesa koji će 29. travnja u 14 sati početi plesnom radionicom Aleksandre Mišić, priopćio je u petak ZPC.

Nakon toga, u 18 sati, posjetitelji će moći u dvorištu ZPC-a vidjeti predstavu "Bazen", adaptiranu za vanjski prostor, u koreografiji Eme Crnić i izvedbi umjetničke organizacije "Škvadra".

Večer će pak na krovnoj terasi ZPC-a donijeti predstavu "Love Will Tear Us Apart" čiji koncept i koreografiju potpisuju Saša Božić i Petra Hrašćanec, a izvodi Petra Hrašćanec. Predstava će se izvesti čak dvaput, prva izvedba u 19.30 i druga u 20.30 sati, kako bi ju, zbog reduciranoga broja, moglo vidjeti što više gledatelja.

Kako je istaknuto, svi programi besplatni su za sve posjetitelje, a prikupljat će se donacije u svrhu financijske pomoći profesionalnim plesnim umjetnicima - članovima Udruge plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika (UPPU) Puls) u koronakrizi nisu isplatile nikakve potpore.

Za radionicu se treba prethodno prijaviti i rezervirati mjesto na info@zagrebackiplesnicentar.hr. Mjesto na izvedbama predstave "Love Will Tear Us Apart" može se pak rezervirati putem mrežne stranice www.zagrebackiplesnicentar.hr ili e-poštom na blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr. Rezervirane ulaznice moći će se podići blagajni ZPC-a do 27. travnja u 20 sati.