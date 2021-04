U traganju za izgubljenom poezijom - po izboru Jergovića

Pjesme za drugu večer poetsko-glazbenog ciklusa "U traganju za izgubljenom poezijom" koja će se održati 25. travnja u Teatru Rugantino, odabrao je - Miljenko Jergović! Nakon Večeri pjesnikinja 11. travnja prema izboru Ivice Prtenjače, očekuje nas poezija Anđelka Vuletića, Petra Gudelja i Milana Milišića u glumačkim izvedbama Gordane Gadžić, Dubravke Ostojić, Žarka Savića, Luke Dragića, Filipa Vidovića i Silvija Vovka.

Najavu poetsko-glazbene večeri 25. travnja započet ćemo obrazloženjem Miljenka Jergovića za obje večeri u njegovom izboru, pa moramo odmah otkriti i pjesnike koji će se čitati u Teatru Rugantino 9. svibnja, a to su Josip Sever, Duško Trifunović i Raša Livada. Evo što nam je Jergović napisao o svom izboru pjesnika:

"Ovih šest pjesnika, po tri za dvije proljetne večeri u vrijeme epidemije, jedna su u nizu mojih privatnih antologija. Svih šest pripadaju svijetu materinjeg jezika, koji je što po rođenju, a što po nevolji čitanja, za cijeli život zadesio, i koji se, taj moj materinji jezik, prostire nešto šire od hrvatskoga. Svakoj od ovih pjesama zajedničko je to što bih, da imam priliku, sve ljude do kojih držim nagovarao da ih pročitaju, ili da me barem poslušaju dok ih naglas čitam, uvjeren da je ove pjesme važno znati da bi se govorilo i razumijevalo našim materinjim jezicima.

Izbor je, znatnim dijelom, određen čitateljevim doživljajem svijeta, kao i granicama njegova čitateljskog pjesničkog talenta. Ali određen je i okolnostima svakodnevice, životnom poviješću, biografijom. Za razliku od nacionalnih ili tematskih antologija, privatne antologije podložne su dnevnim mijenama. Privatna antologija je, htio on to ili ne, antologičarev autoportret. Nijedan ovaj stih nisam napisao, nijedna riječ tu nije moja, ali me ove pjesme određuju i opisuju tačnije od svega što sam rekao ili napisao.

Slučajno, dvojica pjesnika rođeni su u Bosni i Hercegovini, jedan u Srbiji, trojica u Hrvatskoj. Četvorica pripadaju hrvatskom pjesništvu, dvojica, a možda i trojica bosanskohercegovačkom, dok trojica, a pomalo i četvrti srpski su pjesnici. Kako je to moguće da od šest pjesnika njih devet ili čak jedanaest pripadaju trima spomenutim književnostima. Kako šest pjesnika može biti jedanaestorica njih? Vrlo jednostavno. Takva je aritmetika identiteta.

Dvojica su živi, četvorica nisu.

I sva su šestorica muškarci.

Zbog ovog posljednjeg neću se pravdati. Tako je ovaj put ispalo. Katkad u mom slučaju, i u mojoj privatnoj antologiji, biva i šest žena. Ali rezultat neću namještati. Rodni, kao ni nacionalni. Kao ni onaj treći, fizički i fiziološki: svi moji pjesnici i sve moje pjesnikinje jednako su živi. Mrtvi su oni čiji tekstovi do mene ne dopiru dok ih čitam.

I još nešto: raspored pjesnika i njihovih pjesama nije slučajan, nego ima unutarnji ritam i dramaturgiju. Makar za jednog čitatelja."

No, vratimo se ovoj nedjelji 25. travnja u 19 sati, kada će nam, nakon odlične atmosfere u Rugantinu na Večeri pjesnikinja 11. travnja, uvjereni smo takvu atmosferu ponovno donijeti Gordana Gadžić (ujedno i spiritus movens ciklusa "U traganju za izgubljenom poezijom"), Dubravka Ostojić, Žarko Savić, Luka Dragić, Filip Vidović i Silvio Vovk čitajući pjesme Anđelka Vuletića, Petra Gudelja i Milana Milišića uz moderiranje pjesničkog izbornika večeri - Miljenka Jergovića. Glazbu za 25. travnja odabrala je Gordana Gadžić.

Večer će snimati Davor Vincelj, a ton majstor je Davor Smotalić. Snimka će se moći pogledati na Facebooku i YouTubeu (Teatar Rugantino) nakon nekoliko dana, kad će biti objavljena i snimka Večeri pjesnikinja, kojoj su u međuvremenu otklonjene tehničke poteškoće. Drago nam je da će nas na navedenim platformama moći gledati ljubitelji poezije, književnosti i kazališta te još jednom zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske što je financijskom podrškom pridonijelo realizaciji ciklusa "U traganju za izgubljenom poezijom".