Razlog zašto je Fuliranje najbolja street food ponuda adventa

Kada kažemo da idemo na "Fuliranje" to uvijek znači izvrsnu glazbu i najbolji street food u Zagrebu. Da je to zbilja tako, uvjerili su se i novinari na prvom Fuliranje Crawlu po uzoru na poznate Pub crawl događaje (posjećivanje više pub-ova za redom). Tako su novinari gotovo cijelo popodne obilazili kućice na Strossmayerovom trgu, gdje su imali priliku čuti sve o street food ponudi, a potom i degustirati neodoljive street food kreacije.

Zanimljiva ponuda street fooda na Fuliranju uključuje već dobro poznate adventske kobasice Instituta za kobasice by Mate Janković, a Boogie wonderland by Kroštula predstavila je klasike - germknedla alla Panettone i KRONUT - hibrid croissanta i krafne te već dobro poznate Kroštuline Panettone kolače.

Novi koncept koji je nastao u suradnji Marka Palfije i pivovare The Garden u obliku Full Circle Chicken predstavio je posebnu kombinaciju lokalno uzgojene piletine iz OPG-a Orahovec i dobro poznatih The Garden Pale Ale piva. Cheesy chicken, Chicken parmigiana sendvič i The wingman burger s prženim pilećim zabatkom iz azijske marinade okosnice su ovogodišnje ponude. 4Burgers je predstavio svoja dva legendarna smash burgera - Serano Gourmet i Original 2.0. El Toro je odabrao za prezentaciju poznati El Toro Beef Salsicha sendvič te El Toro Xmas Pita Bread, kao i El Toro Pork Salsicha.

Porchetteria by Mario Mandarić predstavila je pulled pork burger, pork poke bowl i porchetta sendvič. U ponudi su istaknuli jelo "Blejiš kao tele" - teleću hrenovku. Ficlek je ponudio poznata zagrebačka jela - sendvič s pohanim picekom i burger s faširancem, kao i tradicionalne štrudle s jabukama i višnjama. Torikaya se predstavila s Katsu ramen, DanDan Mazemen i nekoliko vrsta sendviča: Pork Belly, Katsu i Tempura Shrimp. Od slatkoga su izdvojili miso brownie i sticky toffee pudding - kolač od datulja i naranče.

Chef's Burger by Ivan Pažanin poslužio je burgere od junetine koja je iz isključivo lokalnog uzgoja. Cheesy Chesse, Crispy Kapulu i Truffle Pancetu s truffle krumpirićima i truffle batat krumpirićima kao dodacima. Crumble by Briocherie je pripremio ručno rađeni hrskavi crumble na podlozi od vrućih jabuka, preliveno bogatom kremom od vanilije i ukrašeno božićnim marshmellow fluffom. Purple Monkey, asian fusion dark kitchen ove godine debitira na Fuliranju, a za novinare su pripremili prave predstavnike azijskog street fooda. Kao što su bao buns - parena peciva punjena različitim nadjevima. Nezaobilazan Gua Bao Sai Kok Bun punjen je domaćom kobasicom koja se radi po originalnom receptu iz Laosa kao te katsu kozice s batatom i topljenim cheddarom. Picnic Mingle & Fun predstavio je svoje prepoznatljive Blackie Burgere koji su već dugi niz godina najbolji burgeri zadarskog adventa te drugačiju sarmu s pjenicom od krumpira, a tu su i mekani sporo kuhani obrazi.

Le Kolač je predstavio Apple pie fritulu koja je punjena kremom od jabuka i vanilijom. A tu je i najveća fritula Adventa - punjena toplom kremom od jabuke i sladoledom od vanilije. Bakina kućica by Bakina tajna je ponudila Babin lonac od kruha, pun neodoljivog gulaša od divljači, a tu su i tri Naana - jedan s kobasom od divljači, drugi sa sporo kuhanom vratinom, a treći sa šiš ćevapom od janjetine i piletine. Za slatko, odabrane su Bako Yaki - japanske fritule punjene ušećerenim lješnjacima, s coulisom od marelice, čokoladnim preljevom, ušećerenom mrkvom i čipsom od jabuke. Santa's House je pripremio svoje popularne beef sendviče i janjeće burgere, a uz to predstavio i salmon wok s lososom i teriyaki umakom.

Tijekom degustacije, Rakijarnica se pobrinula da novinari ne ostanu žedni, po prvi put, kuhanim rose vinom, nagrađivanim hrvatskim vinima, novim verzijama rum punchova sa sirupima i začinima te s više od četrdeset vrsta rakija koje će se posluživati u čašama od leda. U toj misiji pridružio im se i GINgle Bells s omiljenim kuhanim ginovima i domaćim kuhanim vinom.