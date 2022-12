Veganska kućica na Adventu - FalCo

Došlo je to doba godine, Advent je krenuo, lampice, ukrasi i pozitivna atmosfera na svakom uglu Zagreba, ali budimo iskreni, najviše nas zanima, gdje možemo kvalitetno omastiti brk. Kao i svake godine, gastro ponuda na Adventu je šarolika, no ove godine na Zrinjevcu možete pronaći nešto jedinstveno i do sada neviđeno!

Dragi vegani, a i oni koji to niste, kućica na Zrinjevcu pod imenom „FalCo" donosi vam prve veganske fritule u boji!

Dvojac pod imenom Robert Ljubanović i Antonija Kraljičković, inače vlasnica poznatog veganskog fast fooda na Trešnjevci - „Falafel etc.", odlučili su razveseliti sve vegane, ali i one koji se tako ne osjećaju, jer njihova će ponuda oduševiti svako nepce. Pronađite ih na istočnoj strani Zrinjevca i uz falefel, najpoznatiji veganski sendvič na svijetu, isprobajte i sočne veganske fritule zbog kojih će vam ovaj Advent ostati u posebnom sjećanju. Osim falafela i fritula nezaobilazni hit je i hrskavi prženi batat koji se poslužuje uz slasnu domaću vegansku majonezu.

Ne bojte se, nećete ostati ni žedni, u prekrasnom ambijentu Adventa na Zrinjevcu moći ćete se zagrijati toplim koktelima, punčom i kuhanim vinom.

Kako ćete prepoznati FalCo kućicu? Pogled će vam sigurno uhvatiti „kissing point" kojeg je oslikala Nikolina Ivezić, umjetnica poznata po brojnim intervencijama u javnom prostoru.

Zato požurite na Zrinjevac jer vas FalCo ekipa čeka raširenih ruku, spremna da zadovolji sve vaše potrebe.