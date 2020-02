Radionica i javni nastup "Nevidljiva sposobnost (širenje)"

Centar za kulturu Trešnjevka u sklopu međunarodnog partnerstva Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom - Expander, organizira prvu međunarodnu radionicu naziva Nevidljiva sposobnost (širenje) u trajanju od 17. - 21. veljače 2020. godine.

Radionica završava istoimenim javnim nastupom u petak, 21. veljače u 18 sati u velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka.

Nastupit će osobe s invaliditetom, njihovi asistenti i edukatori iz Portugala, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Poljske i Hrvatske, a cilj je geografski i tematski proširiti metodu rada s osobama s invaliditetom, uvodeći nove organizacije i države u ovaj inovativni program. Program sufinancira program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, te predstavlja nastavak uspješnih inkluzivnih projekata odjela za EU projekte Centra za kulturu Trešnjevka.

Sudionici ove petodnevne radionice edukativnog teatra i dramsko-akcijskog istraživanja osmislit će nastup Nevidljiva sposobnost (širenje) kojim će skrenuti fokus javnosti s invaliditeta umjetnika/osoba na njihovu kreativnost i sposobnost te odaslati javnosti poruku za potrebom jačanja inkluzije osoba s invaliditetom, kako u društvu, tako i na tržište rada.

Nastup će završiti raspravom u kojoj stručna javnost i svi zainteresirani mogu prodiskutirati o poziciji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Europi.

Ovom radionicom nastavlja se uspješno partnerstvo Edukativnog teatra (engl. Educational theatre as the place of raising inclusion and employability of people with disability - Expander) i Centra za kulturu Trešnjevka započeto 2015. godine pod vodstvom mentora dr.sc.Ivana Hromatka.

Riječ je o metodi dramsko-akcijskog istraživanja koje je pogodno za rad sa svim stigmatizirajućim skupinama, uključujući i osobe s invaliditetom. Metodu je razvio dr.sc.Ivan Hromatko, a njome se mogu postići edukativni, kulturno-umjetnički, istraživački i aktivističko-zagovarački ciljevi.

Ulaz na javni nastup u petak, 21. veljače 2020. u 18 sati je besplatan.