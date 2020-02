Predstava za djecu "Ljubiti, samo ljubiti"

Višestruko nagrađivana predstava Ljubiti samo ljubiti Teatra Poco Loco u režiji Renate Carole Gatice igrat će na sceni Centra za kulturu Trešnjevka u subotu, 22. veljače 2020. u 11 sati.

Ova romantična komedija za djecu (6+) i radoznale odrasle, govori o ljubavi i zaljubljivanju - i kako smo spremni učiniti sve kada smo zaljubljeni, katkad čak i previše.

O PREDSTAVI:

Bio jednom jedan mali, smeđi, slinavi stvor. Jako drag, ali i strašno spor. Na leđima on nosi kao ruksak svoju kuću i od nje se nikada nije maknuo ni makac. Sigurno se pitate kako je to moguće?! Eto kako: Puž se s kućicom rodio, kao što se slon rodio sa surlom. I dok je Puž slinio i hvalio svoju kućicu, u njegovom vrtu, svijetu i životu pojavila se Ružica, djevojčica glasovita po svojemu glasu. I onda se dogodilo TO - Puž se zaljubio. Ali, Ružici Puž nije bio po volji. Ona je željela da Puž postane junak, heroj, kralj, princ, sportaš ili bar ministar. Zbog Ružice je Puž bio spreman učiniti sve, pa čak i otići od doma, riješiti se kućice! I zato je Puž krenuo u pustolovine. Sigurno se pitate kakve pustolovine?! Itekakve! Prošao je kroz jednu šumu, zapeo kod Carinika, vozio Mačkobus, spasio A razred, preplašio Zmaja, odgovorio na sve Ružičine zagonetke...Budući da kraj nikad nije isti kao početak, znajte da je sve to zapravo bilo potrebno kako bi Puž na kraju svih krajeva spoznao da je on jedan, jedinstven, pravi pravcati čovjek, pardon, PUŽ: točno takav kakav je.



Autor teksta: Zvonimir Balog

Režija: Renata Carola Gatica

Dramatizacija: Maja Katić

Autorica glazbe: Davorka Horvat

Scenografija i kostimografija: Jasmina Kosanović i Božidar Raos

Grafički dizajn: Bruno Kontrec

Fotografija: Nina Đurđević

Majstori tona: Marko Crnčević i Branko Pek

Produkcija: Teatar Poco Loco i CM Ribnjak



Igraju:

PUŽ - Bruno Kontrec

RUŽICA - Maja Katić