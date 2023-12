Putujete u Poljsku, isplatit će vam se

Igračice KGHM BC Polkowice najavile su odličan start sezone 2023/24 nakon što su napredovale u FIBA Ženskoj Euroligi u dvije runde utakmica u rujnu. Narančaste su se u dvoboju pobrinule da I navijači dobiju svoj dio emocija dok su gradile put ka pobjedi. Igračice Polkowica nisu puštale svoje navijače da čekaju na pobjede - već su u prvoj utakmici pobijedile odličnu ekipu ZVVZ USK iz Praga, a u idućim su triler utakmicama nadvladale Basket Landes i SERCO Uni Gyor.

Na polovici regularne sezone Narančaste djevojke ostaju u pozitivnom balansu I sve nagovještava kako Im je play-off najuglednijeg natjecanja Staroga kontinenta na dohvat ruke. U međuvremenu su se natjecale I u Orlen košarkaškoj ligi, a u poljskom prvenstvu bilježe još bolje rezultate - u pet utakmica zabilježile su pet uzastopnih pobjeda I time potvrđuju kako su jedne od kandidatkinja za naslov titule.

I u Poljskoj I u Euroligi igračice Polkowica dolaze iz najmanjeg grada u tako visokom rangu natjecanja. Upravo to djevojke čini još ponosnijima, a sport je odličan medij koji privlači fanove iz svih dijelova Europe. Ekipe I navijači iz Španjolske, Francuske, Turske I ostalih europskih zemalja privučeni su utakmicama I samo je trenutak dovoljan da se zaljube u šarm igre.

Same Polkowice imaju nebrojene zanimljive lokacije - ne možete poreći šarm ispijanja kave na nedavno obnovljenoj nizozemskoj vjetrenjači s koje pogled puca na cijelo mjesto.

Vrijedi poći u šetnju obnovljenog Staroga Grada, sada obavijenog u bjelinu snijega I uređenog sa božićnim dekoracijama.

One koji cijene arhitekturu zanimat će I palače gusto razasute diljem regije. Donju Šlesku ne nazivaju slučajno Dolinom palača, a primjere za to ne morate tražiti daleko. Kratak izlet biciklom dovoljan je da stignete od Polkowica do palače u Sucha Górni, u kojoj se nalazi prekrasno obnovljeni kompleks barokne palače.

Oni koji cijene svoje vrijeme na dva kotača osjećat će se kao kod kuće u Polkowicama. U neposrednoj blizini nalaze se brojne dobro uređene biciklističke staze. Kroz Dalkowskie vode dobro označene staze. Ovaj niz brežuljaka, dug oko 100 km, odlikuje se prirodnim bogatstvom i šarmantnim krajolicima. S visine sjedala bicikla pravi je užitak promatrati zelena polja. Oni koji se zaljube u Dalkowskie i ostanu gladni prirode trebali bi posjetiti cijeli Park Przemków. Osim zelenilom brežuljaka, vrijedi prošetati i pješačkom stazom koja se nalazi u neposrednoj blizini Przemkowskih ribnjaka koji imaju čak 30 vodenih površina. Ovu paletu boja prirode vrijedi nadopuniti s više boja; tu su još I žuta I ljubičasta. Žuto se može naći u pustinji Kozłowska, a tik do njega pronaći ćete impresivne ljubičaste dijelove vrištine.

Svakako se isplati provesti više dana u regiji. Možete si dopustiti da odete izvan najbližeg područja Polkowice i posjetite neka od najljepših mjesta u cijeloj Donjoj Šleskoj.

Ako želite putovati kroz vrijeme unazad u srednji vijek, ne smijete propustiti dvorac Czocha. Dvorac je sagrađen sredinom 13. stoljeća i može se pohvaliti dugom i burnom poviješću. Dvorac je svjedočio mnogim značajnim događajima u poljskoj povijesti. Bio je utvrda, kraljevska rezidencija I sastajalište tijekom 2. svjetskog rata. Danas je dvorac jedan od najbolje očuvanih objekata te vrste u Poljskoj i Europi, koji redovito privlači mnoštvo turista.

Ako vam je posjet dvorcu probudio apetit za otkrivanjem misterija, izlet u prolaz Riese neće vas razočarati. Prozori su ostatak nacističkih aktivnosti tijekom Drugog svjetskog rata. Još uvijek je nejasno kojoj je svrsi podzemni kompleks trebao služiti. Ono što je sigurno, međutim, je da ostaci projekta "Giant" pružaju jedinstvenu i tajnovitu turističku atrakciju

Oni koji traže još aktivnije aktivnosti u slobodno vrijeme trebali bi biti zainteresirani za izlet u Snieżku. Najviši vrh planina Karkonosze i Sudeta jedna je od najpopularnijih destinacija u zemlji i neprestano privlači mase turista. Ako se odlučite na ekspediciju, krenite iz Karpacza. Za nekoliko sati koliko je potrebno da se stigne do vrha, turisti će doživjeti sve ono najbolje što planinarenje nudi.

Za mnogo više informacija i inspiracije, preporučamo da posjetite Poland.Travel, riznicu znanja o turizmu u cijeloj zemlji.