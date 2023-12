Proslavite blagdane u Wonkinim slatkim apartmanima

Lider u digitalnim putovanjima, Booking.com, slavi blagdansko razdoblje i premijeru filma Wonka, studija Warner Bros. Pictures, koji se danas počinje prikazivati u hrvatskim kinima, tako što nudi dvojici parova slatkišoljubivih gostiju priliku da putuju u svijet čiste mašte rezerviranjem Wonkinih slatkih apartmana (eng. Wonka's Sweet Suites) u New Yorku i Los Angelesu, dostupnim isključivo na Booking.comu.

Boravci prekriveni slatkišima u suradnji s partnerom Booking.coma, Highgate Hotelima, bit će dostupni za rezervaciju prema principu "najbržeg prsta" i održavat će se u dva različita moderna hotela od istočne do zapadne američke obale - Park Lane New York u New Yorku i Viceroy Santa Monica u Los Angelesu - koji su pretvoreni u slatke čarolije inspirirane dugo očekivanim filmom i opremljeni aktivnostima koje odgovaraju sladokuscima.

Wonka priča čudesnu priču o tome kako je najveći svjetski izumitelj, mađioničar i proizvođač čokolade postao voljeni Willy Wonka kakvog danas poznajemo. Film upoznaje publiku s mladim Willyjem Wonkom - na putovanjima na kojima dolazi do sastojaka i okusa iz odredišta diljem svijeta - a koji je odlučan da promijeni svijet uz jedan po jedan neodoljivi zalogaj. Wonkini slatki apartmani su prepuni čoko-avantura inspiriranih voljenim čokolatijerom, kako bi putnici osjetili 'energiju glavnog junaka' tijekom svojih putovanja, poput polovice (53%)* hrvatskih putnika koji žele biti glavne zvijezde svog odmora, prema novim podacima Booking.coma.

Gosti će uživati u neograničenim doživljajima slatkiša i jestivim pogodnostima kao što su posebna izdanja zabavnih i maštovitih Wonka© Magic Hat gumenih bombona koji dolaze u četiri voćno aromatizirane kombinacije, čokoladnim kreacijama veličine čovjeka, replikom drveta iz Wonkine trgovine slatkišima i raskošnim krevetom od čokolade prekrivenim marshmallowima i smještenim među oblakom od šećerne vune, za najslađe snove, poput onih u novom filmu. Osim noćenja, iskustvo će uključivati ulaznice za gledanje filma Wonka u kinima, vintage postere destinacija i tapete s motivima poštanskih markica inspiriranih putovanjima čokolatijera, pića inspirirana slatkišima i još mnogo toga.

Wonkini slatki apartmani u New Yorku i Los Angelesu moći će se rezervirati prema principu "najbržeg prsta" za dva para gostiju 13. prosinca u 18 sati, za boravak koji će se odvijati od 15. do 16. prosinca, po cijeni od samo 12.15 dolara. Svako iskustvo uključivat će noćenje, itinerare i prijevoz od/do zračne luke putem Booking.coma, kako bi gostima olakšali njihov slatki bijeg.

Sretni korisnici koji su članovi Booking.com-ovog programa vjernosti, Genius, mogu dobiti još više od svog iskustva inspiriranog Wonkom. Ako ga rezervira član Genius programa razine 2 ili Genius programa razine 3, iskustvo Wonkinih slatkih apartmana bit će nadograđeno besplatnim čokoladnim doručkom. Nikad nije kasno počastiti sebe nagradama koje donosi Genius članstvo, a oni koji imaju Booking.com račun automatski će uživati u doživotnom besplatnom pristupu ekskluzivnim putničkim nagradama, počevši od 10% popusta na stotine smještaja i najmove odabranih automobila, s još više pogodnosti otključanih na svakoj novoj razini Genius članstva.

Booking.com nudi najširi izbor nevjerojatnih mjesta za boravak, pa oni koji nisu bili dovoljno brzi da rezerviraju Wonkine slatke apartmane ove sezone, mogu biti mirni jer je ovo samo jedan primjer u milijunu nezaboravnih putničkih iskustava koje Booking.com nudi putnicima koji žele zasladiti svoje sljedeće putovanje, uključujući ova atraktivna mjesta za boravak inspiriran slatkišima:

● Hotel Fabrica do Chocolate | Viana do Castelo, Portugal

● Chocolate Hotel | Itacaré, Brazil

● ODSweet Duomo Milano Hotel | Milano, Italija

● Royal Mansour Marrakech | Marrakech, Maroko

● Soneva Fushi | Otok Kunfunadhoo, Maldivi

● Adelphi Hotel | Melbourne, Australija

Za više informacija o Booking.comovim Wonkinim slatkim apartmanima, posjetite hotele u New Yorku i Los Angelesu.