Promjene koje uspješno skidaju kilograme

Najbolje je težiti skidanju do jednog kilograma tjedno. Za to je potrebno sagorjeti 500 do 1000 kalorija više nego što unesemo, što se može postići niskokaloričnom prehranom i redovitom tjelovježbom. Ali postoji i nekoliko drugih promjena u prehrani koje mogu ubrzati gubitak težine.

Jedite lisnato povrće svaki dan

Tamnozeleno lisnato povrće je izvor vlakana koja pomažu da budete siti, ali i osiguravaju redovito pražnjenje crijeva. Konzumiranje hrane bogate vlaknima može dovesti do smanjenja ukupnog unosa kalorija i gubitka težine.

U porciji od 100 grama zelene salate nalazi se 15 kalorija, jednako kao i u 100 grama kupusa. 100 grama špinata ima 23 kalorije, a rukole 25 kalorija. Porcijom prokulica unosite 43 kalorije, a porcijom kelja 49 kalorija.

Za međuobrok kombinirajte ugljikohidrate i proteine

U nastojanju da utažite napadaje gladi dok gradite mišiće i gubite masnoću, preporučljivo je kombinirati ugljikohidrate i proteine.

Proteini se sporije probavljaju pa ćete biti siti nakon obroka. Drugi razlog za unos više proteina je to što su oni gradivni blok za rast mišića, a mišići su metabolički aktivniji od masnoće, čime omogućuju tijelu da sagorijeva više kalorija čak i kada se odmara.

Pijte vodu prije jela

Ispijanje čaše vode prije svakog obroka dobra je navika za ubrzanje sagorijevanja masti iz nekoliko razloga. Prije svega, voda je potrebna za optimalno funkcioniranje organa. Drugo, ako ste hidrirani, unosit ćete manje kalorija jer mnogi miješaju glad sa žeđu.

Sljedeći put kada budete gladni, pokušajte popiti veliku čašu vode, a zatim pričekajte 30 minuta. Ako ste još uvijek gladni, odlučite se za zdrav međuobrok.

Ne jedite meso jedan dan u tjednu

Svi su čuli za bezmesni ponedjeljak i da prakticiranje istog može pridonijeti gubitku težine. No to ne znači da u dane kada ne jedete meso možete jesti bilo što. Važno je konzumirati visokokvalitetne proteine biljnog podrijetla.

"Jedna studija o pretilim pojedincima otkrila je da većina muškaraca i žena gubi na težini kada prijeđu na unos biljnih proteina umjesto crvenog mesa i životinjskih proteina", rekla je nutricionistica Michelle Braude za Express.

Orašasti plodovi, grah i mahunarke, tofu, sejtan, određene žitarice i soja izvrsni su proteini biljnog podrijetla.