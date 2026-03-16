Što je Sirtfood dijeta i koje su njezine glavne karakteristike

Sirtfood dijeta posljednjih je godina postala vrlo popularna među osobama koje žele smršavjeti i poboljšati svoje zdravlje bez potpunog odricanja od određene hrane. Ovaj prehrambeni pristup razvili su britanski nutricionisti Aidan Goggins i Glen Matten, a temelji se na konzumaciji namirnica koje aktiviraju posebne proteine u tijelu poznate kao sirtuini. Upravo zbog toga dijeta je dobila naziv Sirtfood, odnosno hrana koja potiče aktivnost sirtuina.

Sirtuini su proteini koji sudjeluju u regulaciji metabolizma, upalnih procesa i starenja stanica. Smatra se da aktivacija ovih proteina može pomoći u sagorijevanju masnoća, poboljšanju metabolizma i očuvanju zdravlja organizma.

Namirnice koje aktiviraju sirtuine

Jedna od najzanimljivijih karakteristika Sirtfood dijete jest popis namirnica koje se preporučuju u svakodnevnoj prehrani. Među njima su brojne namirnice koje mnogi već smatraju zdravima.

Primjeri takvih namirnica uključuju kelj, rukolu, brokulu, crveni luk, maslinovo ulje, borovnice, jagode, orahe i tamnu čokoladu s visokim udjelom kakaa. Također se preporučuju zeleni čaj, kava i crno vino u umjerenim količinama.

Ove namirnice sadrže biljne spojeve poput polifenola koji mogu potaknuti aktivnost sirtuina u tijelu.

Dvije faze dijete

Sirtfood dijeta obično se provodi u dvije faze. Prva faza traje oko sedam dana i usmjerena je na brzo pokretanje metabolizma. Tijekom prvih nekoliko dana kalorijski unos je ograničen, a naglasak je na konzumaciji zelenih sokova bogatih Sirtfood namirnicama te jednog ili dva lagana obroka dnevno.

Druga faza traje dulje i uključuje tri uravnotežena obroka dnevno te jedan zeleni sok. U ovoj fazi prehrana postaje raznovrsnija, ali se i dalje temelji na namirnicama koje potiču aktivaciju sirtuina.

Naglasak na prirodnim namirnicama

Jedna od prednosti ove dijete je naglasak na prirodnim i hranjivim namirnicama. Povrće, voće, orašasti plodovi i zdrave masnoće čine važan dio jelovnika. Takav način prehrane može doprinijeti boljem unosu vitamina, minerala i antioksidansa.

Osim toga, mnoge namirnice koje se preporučuju u ovoj dijeti imaju poznata protuupalna svojstva i mogu podržati zdravlje srca i metabolizam.

Popularnost među poznatim osobama

Sirtfood dijeta postala je posebno popularna nakon što su je neke poznate osobe koristile kao dio svog plana mršavljenja. Mediji su često isticali da je ovaj način prehrane pomogao nekim slavnim osobama u postizanju željene tjelesne forme.

Ipak, važno je naglasiti da svaka osoba ima različite prehrambene potrebe, pa dijeta koja djeluje za jednu osobu ne mora nužno biti idealna za drugu.

Sirtfood dijeta temelji se na konzumaciji namirnica koje potiču aktivnost sirtuina, proteina povezanih s metabolizmom i zdravljem stanica. Naglasak na povrću, voću i drugim hranjivim namirnicama može imati pozitivan učinak na zdravlje i tjelesnu težinu. Međutim, kao i kod svake dijete, važno je pristupiti joj uravnoteženo i po mogućnosti se savjetovati s nutricionistom ili liječnikom prije većih promjena u prehrani.