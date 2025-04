Prijavite se za pitching forum

Od 15. travnja 2025. Pulski filmski festival otvorio je dva javna poziva za svoje 72. izdanje koje će se održati od 10. do 17. srpnja 2025.: natječaj za Filmove u nastanku koji se odnosi na filmove u fazi postprodukcije te natječaj za Studentski program koji je od ove godine natjecateljskog karaktera. Oba natječaja otvorena su do 18. svibnja 2025.

Pitching program "Filmovi u nastanku" održat će se tijekom ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala, a namijenjen je autorima i producentima hrvatskih filmova i hrvatskih manjinskih koprodukcija u fazi postprodukcije. Autori odabranih projekata bit će pozvani da sudjeluju u radionici pripreme nastupa te da svoje projekte predstave na engleskom jeziku pred tročlanim žirijem.

Sudionici konkuriraju za novčanu nagradu u iznosu od 6.000 eura te nagrade u obliku postprodukcijskih usluga obrade slike i zvuka.

Za Studentski program Pulskog filmskog festivala moguće je prijaviti igrane, dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove iz Hrvatske i inozemstva, a pravo prijave imaju filmovi nastali u produkciji obrazovnih filmskih ustanova koje imaju potpisani sporazum s Javnom ustanovom Pula Film Festival. Od ove godine i 72. izdanja Festivala program je natjecateljskog karaktera, a o pobjedniku nagrade odlučivat će tročlani žiri. Poziv je otvoren za sva djela proizvedena u tekućoj ili prošloj godini.



Pravo prijave imaju filmovi nastali u produkciji Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Umjetničke akademije u Osijeku, Umjetničke akademije u Splitu i Sveučilišnog studija glume, medija i kulture u Rijeci, odnosno niz međunarodnih visokoškolskih ustanova iz inozemstva s kojima je Pulski filmski festival uspostavio suradnju, poput Fakulteta dramskih umetnosti Beograd, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Fakultet Za Dramski Umetnosti Skopje, Akademija umetnosti Novi Sad, Facultățile Universității Babeș-Bolyai (Facultatea de Teatru și Film) (Cluj, Romania), Univeritatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (Bucharest, Romania), The National Academy for Theater and Film Arts (NATFA) "Krastyo Sarafov" (Sofia, Bulgaria), Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademija umetnosti Beograd, Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi (Tirana, Albania), Hellenic Cinema and Television School Stavrakos (Athens, Greece), Istanbul Kültür Üniversitesi (Istanbul, Turkey), ZeLIG filmska škola za dokumentarni film, televiziju i nove medije, Sapientia Hungarian University of Transylvania (Department of Media), Institute for Film and Television - Film Academy Vienna, Fakultet dramskih umjetnosti - Univerzitet Crne Gore i Sveučilište VERN', Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.