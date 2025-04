Animafest Zagreb 2025 predstavlja Veliko natjecanje dugometražnog filma

Veliko natjecanje dugometražnog filma Animafesta Zagreb 2025 donosi slojevita i maštovita djela likovno-filmske umjetnosti, a ovogodišnji izbor niz je visokoproduciranih autorskih uspješnica te filmova nezaboravnih priča i tehničke raznolikosti.

BALENTES, Giovanni Columbu (Luches srl / Italija / 2024)

FLOW, Gints Zilbalodis(Dream Well Studio; Sacrebleu Productions; Take Five / Latvija, Belgija, Francuska / 2024)

INVISIONS, Shunsaku Hayashi (Shunsaku Hayashi Film / Japan / 2025)

LIVING LARGE, Kristina Dufková (Barletta; Novinski; Novanima / Češka, Slovačka, Francuska / 2024)

MEMOIR OF A SNAIL, Adam Elliot(Arena Media; Screen Australia / Australija / 2024)

SANATORIUM UNDER THE SIGN OF THE HOURGLASS, Quay Brothers (Koninck Studios; IKH Pictures Production; The Match Factory GmbH; Adam Mickiewicz Institute / Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Njemačka / 2024)