Prigodni pokloni za Dan žena

Početkom ožujka slavimo snagu, hrabrosti i postignuća žena diljem svijeta. To je prilika da im se izrazi zahvalnost, ljubav i poštovanje te uljepša svakodnevnica znakom pažnje. Huawei posebnu pozornost obraća na potrebe svojih korisnica, od funkcionalnosti, značajka uređaja pa sve do istančanog dizajna. Donosimo 3 ideje, pravi ženski tech set, za darivanje uoči Dana žena.

Watch GT 5, elegantni ukras svakog zapešća

Huawei pametni sat Watch GT 5 svojim privlačnim dizajnom bit će pravi ukrasni detalj svim ženama koje vole moderan i sofisticirani stil. Mnogobrojne teme brojčanika, od modernih pa sve do sportskih, mogu se mijenjati i uskladiti s različitim odjevnim kombinacijama. Sat sadrži Huawei TruSense sustav koji prati zdravstvene i sportske aktivnosti. Putem ovog sustava i aplikacije Huawei Health korisnice mogu pratiti svoje podatke o zdravlju i vježbanju. Huawei Health aplikacija uključuje razne vježbe od početničke do napredne razine, vođene meditacije, plan Stay Fit i vježbe disanja. Zanimljivo je da sat ima i Cycle Calendar te alat koji prati kvalitetu spavanja. Baterija Huawei Watch GT 5 pametnog sata traje do 7 dana, a sat je kompatibilan s Android i iOS uređajima.

Moderne bežične slušalice Huawei FreeClip kao modni dodatak

Bežične slušalice kao decentni nakit. Tako bi se ukratko mogle opisati Huawei FreeClip na prvi pogled. Minimalističkog, modernog dizajna i atraktivnih boja ove slušalice teže samo 5,6 grama. Izuzetno lagane i udobne, odličan su odabir za žensku osobu. Ergonomski dizajn temeljio se na istraživanju 10.000 globalnih podataka o ljudskom uhu. Time je zajamčena udobnost te potpuna prilagodba svakom korisniku. Slušalice imaju prilagodljive audio kanale što znači da se bilo koja slušalica može nositi na oba uha. Osim što su lagane, one su ujedno i vrlo snažne. Vrhunske tehnologije i AI algoritmi pružaju izuzetnu kvalitetu zvuka. Pozivi i zvukovi kontroliraju se gestama, a Huawei FreeClip se mogu povezati s dva uređaja kao što su telefon i pametni sat. Slušalice su kompatibilne s Android i iOS sustavima.

Otkrijte portretni stil fotografije uz Huawei nova 13 pametni telefon

Još jedan tanki i elegantni uređaj koji će izvrsno nadopuniti bežične slušalice i pametni sat je novi Huawei nova 13 pametni telefon. S ultra tankim tijelom izrazito je lagan u ruci, a u svom najtanjem dijelu širok je svega 6,98 mm. Huawei nova 13 u Hrvatskoj se može naći u bijeloj i crnoj boji. Ljubiteljicama fotografije zasigurno će se svidjeti portretni stil i XD Portrait Engine tehnologija koja poboljšava konture lica, teksturu kože te optimalno usklađuje svjetlost i sjenu. Grupne selfie fotografije s novom 13 sada će biti još lakše napraviti. Pametni telefon sadrži AI Best Expression alat koji optimizira svaki izraz lica, skenirajući uzastopne snimke. Tako se i na grupnoj fotografiji za svakoga može odabrati najprirodnijih izraz lica iz više uzastopnih snimaka.

