Prezentacija rada TRIBUTE TO ME

'Lajkajte me, lajkajte moje videe, podržite moje komentare i ne zaboravite podići palčeve i ruke u zrak! Što ste sve spremni učiniti kako biste postali i ostali slavni? Koje ste vrijednosti spremni napustiti kako biste živjeli svoj veliki san?'

TRIBUTE TO ME je plesna solo izvedba o (sukobu između digitalnog i fizičkog) identitetu i želji za slavom, koja za cilj ima spojiti suvremeni ples i pop koncert. U tom one-woman show-u svjedočimo potrazi za pripadanjem i žudnji za društvenim statusom. TRIBUTE TO ME nastoji istražiti tanku granicu između slave i statusa, privatnog i javnog, objektivizacije, samopromocije i sukobljavanja digitalnog i stvarnog identiteta.

U sklopu rezidencijalnog programa bit će prikazan ulomak/kratka verzija ovog rada koji će premijerno biti izveden na proljeće 2022. Koreografiju potpisuje Martijn Joling, rad izvodi Amy Pender, a projekt je realiziran uz podršku Danse-og teatersentruma i Performing arts hub-a Norway.

ULAZNICE: Zbog epidemioloških mjera, broja ulaznica je ograničen i obavezna je REZERVACIJA na email petra@svetvincenatfestival.com. Ulaz je besplatan, no pozivamo vas da ostavite donaciju u skladu s vašim mogućnostima kojom ćete potpomoći pokrivanje troškova izvedbe i daljnji razvoj programa MPC-a.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE: Prezentacija rada održava se u skladu sa preporukama HZJZ-a - molimo vas da poštujete epidemiološke mjere, razmak između sjedala, da pri dolasku dezinficirate ruke i da u zatvorenom prostoru nosite zaštitnu masku za lice koja prekriva nos i usta. U slučaju temperature i respiratornih simptoma, molimo vas da ostanete doma.