Prepoznajte lažni osmijeh

Osmijeh razoružava, to znamo oduvijek - znate onog lika iz društva koji je uvijek nasmiješen od uha do uha i svi oko njega su zarazno veseli... e, to je onaj koji se smije stvarno i iskreno.

Naravno, znamo da se iza nasmiješenih lica često kriju laži i lažne namjere, ali to nije uvijek lako prepoznati.

Međutim, stručnjaci sa Sveučilišta Bangor iz Walesa misle da postoji način za detektiranje lažnog osmijeha, piše MSNBC.com.

U eksperimentu kojeg su proveli sudjelovalo je 36 studenata. Svaki do studenata je igrao kartašku igru u kojoj je dobivao novac od četiri protivnika od kojih je svaki nagovješćivao pobjedu studenta preko iskrenog ili ljubaznog osmijeha.

U kasnijem stadiju igre sudionici su sami mogli birati protivnike s kojim su htjeli igrati. „Iznenađujuće otkriće bilo je to da su (studenti) preferirali protivnike koji su se smiješili iskreno za razliku do onih koji su se smiješili iz pristojnosti čak i kad su šanse da ih ovi potonji isplate bile veće", kazala je dr. Erin Heerey, voditeljica istraživanja dodavši da rezultati ukazuju na to da je ljudima iskreni osmjeh važniji od onog pristojnoga.

Ali kako razlikovati pravi i lažni osmjeh? Prema mišljenju Heerey, tajna je u očima odnosno, u području oko njih.

Glavna stavka u razlikovanju pravog osmijeha od lažnog su takozvane 'crte od smijeha' oko očiju, sićušne bore koje su pojavljuju u kutku očiju tijekom smiješenja ili smijanja.

Njih stvara mišić orbicularis oculi koji okružuje oko i koji se steže kad se ljudski smijeh prirodan, a ne umjetan.

Međutim, dr. Paul Ekman, profesor emeritus sa Sveučilišta California koji je razvio FACS (Facial Action Coding System) prepoznavanja lažnog i pravog osmjeha upozorava: „Ako je osmijeh zaista velik a kutovi usana jako podignuti, onda će se ovi pokazatelji pojaviti i tijekom iskrenog i lažnog osmijeha."

Ekman, autor brojnih knjiga o temi izraza lica i odraza emocija u njima, kaže da je teško uvidjeti razlike.

„Jedino mjesto koje će otkriti razliku u širokom napetom osmjehu je koža koja se nalazi između obrva i gornjeg kapka. Ona će se lagano spustiti prema dolje tijekom iskrenog osmjeha, a prilikom društvenog ili ljubaznog (lažnog) osmjeha se uopće neće micati. Svatko može svojom voljom namjestiti usne za osmjeh, ali jako malo ljudi samovoljno može zgrčiti mišić koji okružuje oko", rekao je Ekman.