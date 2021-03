Volite li grah? Trebali bi...

Grah je izvrstan izvor željeza, magnezija, kalija, cinka i folne kiseline, naglašavaju nutricionisti.

Kratkoročna korist od obroka brogatog grahom vrlo je jasna - osjećat ćete sitost dulje vrijeme i dobit ćete moćnu dozu najvažnijjih hranjivih tvari.

No, evo što se događa s vašim tijelom kad grah jedete na redovnoj bazi:

Dobit ćete dozu kemikalija koje se bore protiv raka - još jedna stvar po kojoj je grah poznat, bogat je antioksidansima koji štite stanice od oštećenja koja uzrokuju starenje i karcinom. Najveću koncentraciju antioksidansa prema istraživanju ima crni grah, a slijedi crveni, smeđi, žuti i bijeli.

Gubitak kilograma - grah je izvrstan izbor namirnice ako želite izgubiti koji kilogram jer je pun bjelančevina i vlakana koji daju osjećaj sitosti. Istovremeno unosite manje kalorija.

Kontrolira šećer u krvi - neovisno o tome imate li dijabetes ili ste samo u skupini koja ima veći rizik od obolijevanja, grah je sjajna opcija. Kako se probavlja, grah dovodi do blagog i polaganog rasta šećera u krvi. Kao posebno bogat magnezijem ističe se crni grah.

Možda se osjetite napuhano - grah sadrži visok udio kompleksnih ugljikohidrata s kojima se tijelo bori što izaziva vjetrove. Međutim, ako se to i dogodi, to je prolazno i kratkotrajno dok tijela ne probavi ostatak. Ako tek uvodite grah u redovnu prehranu, stručnjaci savjetuju postepeno uvođenje, od manjih do većih količina, što može ublažiti ovu neugodnu posljedicu.

Poboljšat će vam se probava - ne pridonose samo probiotici zdravlju crijeva. Grah sadrži velik udio otpornog škroba, nutrijenta koji bi mogao biti ključan faktor za regulaciju tjelesne težine. On se, poput vlakana, teže probavlja, a dobre bakterije u crijevima hrane se njime. Osim što se time poboljšava imunitet, regulira se probava i sprečava skakanje šećera u krvi, piše Eat This.

Popravit će se kolesterol u krvi - kao što vlakna pomažu regulaciji šećera u krvi, jednako pomažu i u regulaciji kolesterola, što podupiru istraživanja. Analiza osam studija 2012. otkrila je da su osobe koje su dnevno jele otprilike šalicu graha, imale bolje rezultate sa snižavanjem kolesterola nego s nadomjscima iz ljekarni.

Srce će vam biti zadovoljno - možda ste čuli da je grah zdrav za srce i to je istina zahvaljujući vlaknima i folnoj kiselini. Vlakna smanjuju razinu šećera u krvi i reguliraju krvni tlak, a folna kiselina je dobra za zdravlje srca i živčanog sustava. Nekoliko je studija pokazalo da unos vlakana i folne kiseline doprinosi zdravlju srca i smanjuje rizik od srčanog udara. S druge strane, održavanje normalnog krvnog tlaka također je važno za zdravlje srca.