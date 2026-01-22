Poznata satnica velikog koncerta grupe Buč Kesidi u zagrebačkoj Areni

Ulazi Arene otvorit će se u 19:00, a prva na scenu u 20:00 stupa Nika Turković sa svojim bendom i odsvirati polusatni set. Nakon Nike na pozornicu se u 20:45 penje IDEM, a pančevački dvojac svoj će nastup započeti točno u 21:45.

Njihov koncert na set listi ima više od 30 pjesama, a svojim nastupima obogatit će da traper Devito, slovenski pop rock bend Joker Out, pop punk trojac Luzeri, veliki Vojko V i multitalentirani z++. Kompletan glazbeni program u Areni trajat će oko 4 sata.

„Mi smo i dalje na početku karijere" u jednom intervjuu su izjavili Buč Kesidi. I to je točno, ali taj početak karijere obilježen je rezultatima kakvim se malo koji bend može pohvaliti. Samo u Zagrebu bend je pet puta rasprodao dvorište ALU, sedam puta klub Sax i jednom stadion Šalata, a sad je došao moment da ponovo naprave korak naprijed i nastupe u dvorani u kojoj rock izvođači koji su „i dalje na početku karijere" u pravilu ne nastupaju.

Ulaznice za Arenu mogu se kupiti na prodajnim mjestima i web stranici Core Eventa.