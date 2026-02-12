Sirenia slavi 25 godina benda početkom svibnja u Močvari!

Nakon malo više od četiri godine Sirenia se vraća u Močvaru obilježiti četvrt stoljeća benda! Sjajni Norvežani više nego dobro poznati zagrebačkoj publici, a ljubitelji malo mračnijeg sympho metala još jednom će doći na svoje, pogotovo kad je u pitanju ovako lijep povod. Uz najnoviji singl "Nightside Den" 3. svibnja odsvirat će i presjek bogate karijere s najvećim hitovima. Early bird ulaznice po cijeni od 29 eura mogu se kupiti preko Hangtime weba. Pretprodajna cijena im je 32 eura, na dan će ako ih ostane koštati 35 eura. Fizičke ulaznice bit će uskoro dostupne u Dirty Old Shopu.

Link na prodaju: https://bit.ly/4bWeIDG

Sirenia je norveški gothic/symphonic metal bend iz Stavangera, osnovan u siječnju 2001. godine. Spiritus movens cijele priče je Morten Veland, gitarista, vokal, skladatelj i producent, nakon njegova odlaska iz benda Tristania. Od samih početaka Sirenie je zamišljena kao autorski projekt s jasnom vizijom mračnog, melankoličnog i atmosferičnog metala u kojem se spajaju teške gitare, bogate orkestracije, zborovi, ženski vokali i grublji muški vokali, uz povremene elektronske elemente. Prvotno ime projekta bilo je Masters of Sirenia, inspirirano sirenama iz grčke mitologije, što se jasno odrazilo u lirici i općoj atmosferi glazbe.

Debitantski album "At Sixes and Sevens" (2002.) donio je kompleksan i snažno orkestriran gothic metal te se danas smatra jednim od ključnih izdanja žanra. Sljedeći album "An Elixir for Existence" (2004.) dodatno je učvrstio status benda i definirao njihov prepoznatljiv mračni i emotivni izraz. Kroz godine Sirenia je postala poznata po čestim promjenama ženskih vokala, među kojima su se istaknule Henriette Bordvik, Monika Pedersen i Ailyn, pri čemu je svaka donijela drugačiju dinamiku i karakter zvuku benda. Album "Nine Destinies and a Downfall" (2007.) označio je melodičniji i pristupačniji zaokret, dok su kasniji radovi nastavili balansirati između simfonijske raskoši i modernijih metal utjecaja.

U novijoj fazi benda na vokal dolazi Emmanuelle Zoldan, s kojom Sirenia objavljuje nekoliko zapaženih albuma i dodatno osvježava svoj zvuk. Lirski, bend se kontinuirano bavi introspektivnim temama poput egzistencijalne tuge, unutarnjih konflikata, depresije i duhovnog traganja. Unatoč brojnim promjenama postave, Sirenia je zadržala snažan i prepoznatljiv identitet zahvaljujući Velandovoj dosljednoj autorskoj viziji te ostaje jedno od najdugovječnijih i najutjecajnijih imena gothic metal scene, poznato i po snažnim, emotivno nabijenim koncertnim nastupima diljem Europe i svijeta, a hrvatska publika to itekako dobro zna. Dan nakon bend će nastupiti u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea.

Vidimo se 3. svibnja u Močvari, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme!