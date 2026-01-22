The Dream Syndicate u Vintageu

Kultni američki bend The Dream Syndicate nastupa u nedjelju, 25. siječnja 2026., u Vintage Industrial Baru, gdje će po prvi put u karijeri izvesti album "Medicine Show", objavljen 1984., u cijelosti.

Zagrebački koncert dio je aktualne turneje kojom bend obilježava izlazak luksuznog reizdanja albuma "Medicine Show", objavljenog u listopadu 2025. godine. Reizdanje dolazi u obliku 4-CD box seta s 42 pjesme, uključujući 29 dosad neobjavljenih studijskih i koncertnih snimki iz razdoblja 1983./1984., kao i vinilno izdanje objavljeno na etiketi Down There, u distribuciji Fire Recordsa.

Koncert će biti podijeljen u dva seta; u prvom dijelu večeri bend će izvoditi noviji materijal s albuma snimljenih nakon ponovnog okupljanja 2017. godine, dok će u drugom setu uslijediti cjelovita izvedba albuma "Medicine Show", izdanja koje je britanski The Guardian uvrstio među 40 najboljih rock albuma svih vremena, a koje je desetljećima bilo nedostupno u fizičkom obliku.

Reizdanje albuma uslijedilo je nakon dugotrajne pravne borbe kojom je bend ponovno stekao prava na vlastito djelo. Kao dodatnu posebnost turneje, članovi benda će nakon koncerta potpisivati izdanja na merchandise štandu.

The Dream Syndicate osnovani su početkom 1982. u Los Angelesu te su postali jedni od ključnih predvodnika pokreta Paisley Underground i američke indie scene nakon punka i novog vala. Nakon četiri albuma i intenzivnog koncertiranja, bend se raspao 1988., a ponovno okupio 2012. godine. Današnju postavu čine Steve Wynn, Dennis Duck, Mark Walton, Jason Victor i Chris Cacavas.

Satnica koncerta u Vintage Industrial Baru je

19:00 vrata

20:00 1. set

20:50 pauza

21:10 2. set

Ulaznice, po cijeni od 24 eura, su dostupne u prodaji u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), Grif Baru (Savska cesta 160), te na webu Dirty Old Shopa (https://www.dirtyoldempire.com/en/product/the-dream-syndicate-25-1-2026-vintage-industrial-bar/), dok će na dan koncerta na ulazu kluba biti 28 eura.