Velvet Spell svira za Indigo njuške

U četvrtak, 22. siječnja, zagrebački Klub Sax! postaje mjesto susreta snažne glazbene energije i dobrog cilja. Bend Velvet Spell održat će dobrotvorni koncert, a sav prihod od dobrovoljnih priloga namijenjen je podršci Udruge Indigo.

Podsjećamo, nakon što je Indigo prošle godine ostao bez terena na kojem su pružali skrb teško udomljivim psima, udruga je, uz veliku podršku građana, prikupila sredstva dovoljna za kupnju novog zemljišta i time napravila ključan korak prema dugoročno održivom rješenju. Novi teren je kupljen, a Indigo se danas nalazi u zahtjevnoj fazi izgradnje vlastitog prostora, koja uključuje administrativne procese i dobivanje potrebnih dozvola. Paralelno s tim, i dalje preuzima i udomljava pse i mace uz pomoć divnih teta i stričeka čuvalica.

„Gubitak terena bio je jedan od najtežih trenutaka za našu udrugu, ali i snažan podsjetnik koliko zajednica stoji uz nas. Događaji poput ovotjednog dobrotvornog koncerta benda Velvet Spell iznova nam pokazuju da nismo sami u borbi za to da psi o kojima skrbimo napokon dobiju sigurno mjesto koje mogu zvati domom. Neizmjerno smo zahvalni članovima benda i svima koji nam pomažu da što prije ostvarimo naš zajednički cilj te pozivamo sve da nam se pridruže u Saxu ovog četvrtka!", pozivaju iz Udruge Indigo.

Velvet Spell publici donosi moćan koncertni tribute ženama koje su obilježile povijest rocka i bluesa: od Tine Turner i Janis Joplin, preko Alanis Morissette i Amy Winehouse, do Beth Hart. Bend predvodi karizmatična pjevačica Vana Barea, uz snažan sastav glazbenika prepoznat po energičnim live nastupima i izravnoj povezanosti s publikom. Tijekom dosadašnjih nastupa diljem Hrvatske, na pozornici su im se pridruživala i istaknuta imena domaće i regionalne glazbene scene, među kojima su Zdenka Kovačićek, Ivan Mihaljević, Dino Jelusić i Aaron Perry.

Za koncert nema klasičnih ulaznica. Ulaz je uz dobrovoljni prilog, a svaki prikupljeni euro ide izravno za izgradnju Indigo terena.

Rock 'n' roll, solidarnost i zajedništvo ovog četvrtka se susreću u Saxu. Vidimo se od 21.30!