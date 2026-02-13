« Glazba
33. Porin objavio nominacije

Mangroove izborio šest nominacija, a Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet, a tu su i Smrdljivi Martini koji su dobili Veliki prasak na Rock&Offu!

Sinoć smo, na svečanom proglašenju nominacija kroz koje nas je i ove godine vodila Martina Validžić, saznali tko je sve u utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin. Već prvi popis nominiranih koje je odabrala glazbena struka otkrio je raznoliku i snažnu konkurenciju te najavio dodjelu o kojoj će se pričati.

Brojke prijavljenih djela i dalje govore o važnosti Porina kao nagrade: "Ukupno je bilo 331 prijavljenih albuma u 33 kategorije. Konkretno, čak je 111 albuma konkuriralo u kategoriji Album godine, 291 pjesma za Pjesmu godine te u kategoriji Novi izvođač godine borilo se čak 75 novih lica. A sad znamo tko je sve ušao u najužu konkurenciju za ovogodišnju dodjelu", rekla je Ivana Martinac, glavna tajnica Glazbene nagrade Porin.

„Ove godine Porin će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, a za one koji neće biti u mogućnosti doći, bit će prijenos kao i uvijek na HRT-u. Jako nam je drago što se ponovno vraćamo u Split i hvala gradu, županiji i turističkim zajednicama koji su nam to omogućili. Sada znamo nominirane i krećemo kreirati program ovogodišnje nagrade. Očekuje nas još jedna lijepa glazbene večer", rekao je izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga.

Mangroove je s albumom „Komad neba" sa suradnicima nominiran u čak šest kategorija, Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales sa suradnicima imaju pet nominacija, dok Krešimir Pustički ima četiri nominacije. Mangroove je nominiran u kategoriji Najbolji album pop glazbe  te u kategoriji Izvedba grupe s vokalom za pjesmu „Igra". Pjesma „Komad neba" u suradnji sa zborom Izvor i Mayalesom je nominirana u kategoriji „Pjesme godine" te Najbolje vokalne suradnje. Album je nominiran u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja kojeg potpisuje Dalibor Barić i Damir Lepur. Mayales je u suradnji s Mariom Bočićem nominiran i u kategoriji Najbolje instrumentalne izvedbe sa skladbom „Odjavna špica".

Baby Lasagna (Marko Purišić) nominiran je s albumom „DMNS & MOSQUITOES" u kategoriji Album godine čiju produkciju potpisuje sam, zatim u kategorijama „Najbolji album pop glazbe",  Najbolja muška vokalna izvedba s pjesmom „Stress" te s pjesmom „Beskonačna osveta 2" s Vojkom V u kategoriji Najbolja vokalna suradnja te Najbolji video broj redatelja Davida Lovrića, Natka Klobučara, Paole Grbić, Sunčane Brkulj i Lee Kralj Jager.

Parni Valjak nominiran je s albumom „Kažu pčele umiru..." u kategorijama Album godine čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, Najbolji album rock glazbe te Najbolja izvedba grupe s vokalom. Husein Hasanefendić Hus potpisuje autorstvo pjesme „Pustit ću glas" koja je nominirana u kategoriji Pjesme godine, dok Marijan Brkić Brk ima nominaciju u kategoriji Najbolja snimka albuma.

Mayales je nominiran s albumom „Boutique Pop Vol.1" u kategoriji  Albuma godine čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina te u kategorijama Najbolji album pop glazbe te Najbolje likovno oblikovanje autora Petra Beluhana. Petar je u suradnji s Vladimirom Mirčetom nominiran i u kategorije Pjesme godine s pjesmom „Ovo je divan van", dok je Mayales zajedno s Mangrooveom i zborom Izvor nominiran u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu „Komad neba".

Krešimir Pustički nomiran je u četiri kategorije: Najbolji album klasične glazbe za album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax", kategoriji Najbolja snimka albuma s albumom „Krešimir Bedek: Klišej" te s oba navedena albuma u kategoriji „Najbolja produkcija albuma klasične glazbe".

Goran Martinac nominiran je također u četiri kategorije i to; Producent godine za albume „Hitmaker - Đorđe Novković" raznih izvođača, „Live @Tvornica kulture" (Renato Metessi i Zvijezde) i „Live at Arena, 50 godina karijereŽeljka Bebeka; zatim Najbolja snimka albuma za album „Hitmaker - Đorđe Novković", ali i za album „Arena Zagreb Live 2024" Prljavog Kazališta zajedno s majstorom miksa Fedorom Boićem i majstorima snimanja Marinkom Belavićem i Nenadom Zubakom. Kao urednik izdanja zajedno s Klaudijom Čular nominiran je u kategoriji Najbolji album s  raznim izvođačima.

U nastavku donosimo sve nominirane u pojedinim kategorijama.
 U kategoriji Album godine nominirani su Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy" (glazbeni producenti Dino Jelusić Andreas Šala), zatim Mayales s albumom „Boutique Pop Vol.1" čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina, Baby Lasagna s albumom „DMNS & MOSQUITOES" čiju produkciju potpisuje sam, Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru..." čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk i LET3 s albumom „RKTRD NDRD" (glazbeni producenti Matej Zec i Iztok Turk).

U kategoriji Pjesma godine nominirane su skladbe „Kapetan bez broda", autora Tomislava Mrduljaša, izvođača Olivera Dragojevića, zatim „Komad neba" (autori Toni Starešinić, Željka Veverec i Andrej Tarkovski), izvođača Mangroove feat. Mayales i zbor Izvor, skladba „Ovo je divan dan", autora Petra Beluhana i Vladimira Mirčete), izvođača Mayalesa, skladba „Pustit ću glas" autora Huseina Hasanefendića Husa, izvođača Parnog Valjka te skladba „Zamisli" autorica Josipe Lisac i Alke Vuice u izvedbi Josipe Lisac.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini.

Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Gabi Novak za skladbu „Nada", Nina Badrić za skladbu „Alive" Valerija Nikolovska za skladbu „Part of my deepest mind (your eyes in the sunrise)".

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu „Stress", Marko Tolja za skladbu „Za kraj" Matija Cvek za skladbu „Nudim ti se".

U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Baby Lasagna i Vojko V za skladbu „Beskonačna soveta 2", zatim Mangroove, Mayales i zbor Izvor za skladbu „Komad neba" Vatra feat. Detour, Pavel, Mayales za skladbu „Doživotno".

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Jelusick sa skladbom „Seasons", Mangroove sa skladbom „Igra" Parni Valjak sa skladbom „Pustit ću glas".

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: album „Boutique Pop Vol.1" benda Mayales, zatim album „DMNS & MOSQUITOES" Baby Lasagne i album „Komad neba" izvođača Mangroove.

U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy", zatim Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru..." i LET3 s albumom „RKTRD NDRD".

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su Janko Novoselić s albumom „Jazz Kvartet", zatim Henry Radanović Quartet s albumom „Quiet Rising Star" i Mario Bočić Quartet s albumom „Wheel of Fortune".

Za Najbolji album etno glazbe nominirani su: Dunije s albumom „Bilo je sada" glazbenog producenta Silvia Bočića, zatim Mimika Orchestra s albumom „Medzotermina" glazbenih producenata Maka Murtića i Vedrana Peternela te Borna Šercar's Jazziana Croatica feat. Lado & Zagreb Philharmonic s albumom „Tales of Tradition" glazbenog producenta Borne Šercara.

Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su: album „Dora", izvođači: Martina Filjak, Andrej Bielow, Martina Mikelić, Monika Leskovar, Zrinka Cvitešić, zatim album „Frano Parać: Judita", izvođači: Sofija Petrović, Sopran; Evelin Novak, Sopran; Diana Haller, Mezzosopran; Stjepan Franetović, Tenor; Matteo Ivan Rašić, Tenor; Ivica Čikeš, Bariton; Matija Meić, Bariton; Sava Vemić, Bas-Bariton; Mislav Lucić i Damir Klačar,T enori; Zbor Hrvatske radiotelevizije; Orkestar Minhenskog Radija; Ivan Repušić, Dirigent; album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax", izvođači: Gordan Tudor i Mislav Režić, album „Ivan Padovec: Pjesme uz gitaru / Songs With Guitar", izvođači: Darko Petrinjak, Renata Pokupić, Martina Zadro, Filip Filipović, Roko Radovan i album „Papandopulo: Hrvatska misa", izvođači: Darija Auguštan, Sonja Runje, Tomislav Mužek, Ljubomir  Puškarić, Solisti; Zbor Bavarskog Radija; Ivan Repušić, Dirigent.

Za Najbolji koncertni album nominirani su: Prljavo Kazalište s albumom „Arena Zagreb Live 2024", zatim J.R. August s albumom „Live at Peti Kupe" Chui s albumom „Prošireni svemir (Live at Peti Kupe)".

