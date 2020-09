Pozdrav Ljetu u Tehničkom powered by Pločnik

Nakon puna četiri mjeseca i 115 događanja stiglo je vrijeme da se s dolaskom jeseni Pločnik pozdravi s Ljetom u Tehničkom.

Podsjetimo, projekt Ljeto u Tehničkom powered by Pločnik postao je prava ljetna gradska oaza u Hali V i u vrtu iza Hale V Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Ljetni dani koje smo proveli u ovom divnom okruženju u samom centru grada bili su ispunjeni koncertima, DJ večerima, predstavama, izložbama, festivalima, panelima, kvizovima...

Jedinstvena lokacija i jedinstven program u suradnji su omogućili udruga Scuderia Zagreb i Pločnik. Do samog pozdrava od "magičnog" vrta ostalo je još nekoliko događanja.

Fešta Special Session

Srijeda, 30. rujna, 17:00-23:00, ulaz slobodan.

Ako ste mislili da je ovo natjecanje u karateu, bili ste blizu. U srijedu 30.9. u Tehničkom Alex (Sandokan Hifi) i Keso (Rasta Altitude Sound) vade svoje prašnjave ploče i nose ih na DJ pult za Fešta special session. Vraćamo se 40 do 20 godina unazad u roots/reggae/dancehall ritmove koje svi volimo.

VHS X Ljeto u Tehničkom

Četvrtak, 1. listopada,18:00-23:00, ulaz slobodan.

VHS se vraća pred samo zatvaranje Ljeta u Tehničkom. Dođite se zabaviti, kako bi zatvorili sezonu uz opuštajuće vibre i hladno piće. Za pultom Vas zabavljaju Jogurt, Vlado Kaponja, Roland i pilZ.

Ampliyah Music Release Party "Sky it a go red"

Petak, 2. listopada, 18:00-23:00, ulaz slobodan.

Amplifyah Music opet izbacuje opako izdanje za ova opaka vremena! Pridružite nam se u petak na Ljeto u Tehničkom powered by Pločnik release partyju za EP "Sky it a go red" by Dubble meets Anja G & Dr.Obi. Dr.Obi i Anja G bili su nadahnuti trenutnom situacijom u svijetu i smislili su prikladne tekstove. U suradnji s Dubbleom napravili su novi EP "Sky it a go red". Riječ je o hommageu klasičnoj melodiji Voice of Progress, Minibus Driver koje su napisali Junior Reid/Sly Dunbar & Robbie Shakespeare. Dubolik iz Dubbla napravio je riddim remake, Vanja O je odsvirala melodiku za heavy dub verziju. Ne propustite ovaj opaki EP koji izlazi 1.10. kao digitalno izdanje za Amplifyah Music.

MediumMovement/ Touch me festival closing party

Subota, 3. listopada, 19:00-23:00, ulaz slobodan.

Zatvaranje Touch me festivala, kustoskog kolektiva Kontejner, ujedno i posljednje događanje na Ljeto u Tehničkom powered by Pločnik za ovu godinu.

MM je audio-vizualni umjetnički kolektiv koji će tom prilikom transformirati vrt Hale V. Pripremite se za vizualnu stimulaciju, umjetničku intervenciju i zaraznu plesnu energiju.