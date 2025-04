I KOIKOI na INmusic #17

KOIKOI je glazbeni sastav poznat po raznolikom zvuku i snažnoj scenskoj energiji. Članovi benda - Marko Grabež, Emilija Đonin, Emilija Đorđević i Ivan Pavlović Gizmo - ne pridržavaju se strogo određenih glazbenih pravaca, već s lakoćom i maštovitošću u svoje stvaralaštvo unose najživopisnije elemente rocka i popa. Rezultat je ritmična i razigrana glazba, obogaćena dojmljivim glasovnim prožimanjima ženskih i muških vokala koji osvajaju publiku diljem Europe.

KOIKOI je 2023. godine bio među petnaest najperspektivnijih bendova u Europi prema izboru međunarodnog glazbenog događanja ESNS, a godinu prije uvršten je i na popis sto izvođača koje vrijedi pratiti, prema udruženju IMPALA. Tijekom 2024. objavili su pjesmu 'Putem mimoza' u sklopu glazbenog izdanja Hali Gali, a snimili su i svoj drugi album koji će svjetlo dana ugledati na jesen 2025. godine.

KOIKOI se pridružuju ovogodišnjem impresivnom line-upu INmusic festivala #17, gdje će zasvirati uz već najavljene velikane Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA. i Mitsune. INmusic festival #17 održat će se na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 po cijeni od 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su do 15. travnja, putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR, nakon čega cijena ulaznica raste.

Sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 17. izdanje INmusic festivala.