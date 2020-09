Jazz na Vrhu: B's FUNstallation

Pod nazivom B's FUNstallation (skraćenica od Baja's) krije se šest glazbenika srednje jazz generacije koje je okupio trubač Zvonimir Bajević u proljeće 2012. Zajednički projekt, u kojemu je kreativno ostvarivanje u potpunosti otvoreno i poticano od strane svakog njegovog kotačića, prirodno je izrastao na dugogodišnjem zajedničkom muziciraju i prijateljevanju u okviru HGM Jazz orkestra Zagreb, a kasnije u zajedničkom profesionalnom putu u Jazz orkestru HRT-a, čiji su bili ili jesu stalni članovi.

Slijedom životnih i profesionalnih okolnosti te glazbenog sazrijevanja („always keep the channel open"), ideja okupljanja manjeg, fleksibilnog izvođačkog sastava okrenutog istraživanju glazbenog izraza njegovih članova učinila se prirodnim slijedom stvari. Članovi grupe sudjeluju u brojnim projektima surađujući s nizom glazbenika među kojima su Elvis Stanić Group, Jazz Me Do Quintet, Satellite Quartet, Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, Jazz Orkestar HRT-a, HGM Jazz orkestar Zagreb, The Problems, Lasse Lindgren Big Constellation, The Bonebomb, Big band RTV Slovenija i dr. Danas su članovi B's FUNstallation Mario Bočić, tenor saksofon, Zvonimir Bajević, truba, krilnica, Davor Doležal, gitara, Luka Žužić, klavijature, trombon, Goran Rukavina, kontrabas, električna bas gitara i Borko Rupena, bubnjevi.

Projekt Jazz na Vrhu posebno je osmišljen za prostor Zbirke Richter i dio je programa u kojem se povezuje glazbena i izložbena djelatnost. Stoga vas pozivamo da srijedu poslijepodne provedete u Zbirci Richter i prije koncerta od 17 sati uz stručno vodstvo razgledate stan arhitekta i umjetnika Vjenceslava Richtera.

Ulaznice se mogu nabaviti u pretprodaji po cijeni od 30 kuna na blagajni MSU-a ili na dan koncerata u Zbirci Richter po cijeni od 40 kuna. Zbog propisanih epidemioloških mjera broj ulaznica je ograničen na 60 posjetitelja.

Facebook event koncerta