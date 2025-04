Calum Scott dolazi u Ljubljanu

Nakon turneje s Edom Sheeranom, koja je napunila zagrebački hipodrom prošlo ljeto, i rasprodane dvorane Boogaloo u Zagrebu 2023. godine, Calum Scott će po prvi put gostovati i u Sloveniji. Calum Scott stiže u Ljubljanu 24. listopada, gdje će u Media Centeru održati i svoj jedini koncert u regiji.

Naime, prije par dana ovaj multiplatinasti pjevač i tekstopisac Calum Scott objavio je datume svoje svjetske turneje, "The Avenoir Tour", koja uključuje europsku turneju na kojoj će kasnije ove godine posjetiti 24 grada. Sa svojim moćnim vokalom oduševljavat će pozornice od Londona, Dublina do Budimpešte i Ljubljane, uključujući londonsku OVO Wembley Arenu.

Ulaznice će biti u prodaji od petka, 11. travnja, u 10:00 sati putem prodajnih mjesta Eventima. Pretprodaja ulaznica kreće u srijedu, 9. travnja, u 10 sati, na njegovoj službenoj stranici, a u četvrtak, 10. travnja, u 10 sati na Spotifyju. Ljubitelji Calumove glazbe imat će jedinstvenu priliku za VIP iskustvo i susret s izvođačem (Meet & Greet) - ekskluzivno, osobno i nezaboravno!

Calum Scott je prošli tjedan najavio svoj nadolazeći treći studijski album "Avenoir", koji će biti objavljen 12. rujna pod etiketom EMI. Naslov je posudio iz knjige "The Dictionary of Obscure Sorrows" Johna Koeniga, projekta jezičnih konstrukcija, koji „avenoir" definira kao „želju da se sjećanje može vidjeti unaprijed". "Avenoir" je najnoviji proizvod u izvanrednom Calumovom katalogu koji uključuje i njegov debi album "Only Human" iz 2018. godine, koji sadrži pet puta platinasti hit "You Are The Reason" te kultnu, tri puta platinastu, obradu Robynine pjesme "Dancing On My Own", za koju je bio nominiran za Brit nagradu u kategoriji najbolji britanski singl. Album "Only Human" zasjeo je na 1. mjesto iTunes ljestvice albuma u više od 20 zemalja diljem svijeta, skupivši preko 7,5 milijardi ukupnih globalnih streamova.

"God Knows", prvi singl s albuma "Avenoir", uranja u visokoenergetski zvuk koji je Calum prethodno istraživao u pjesmama kao što su "Roots" (himna blaženog ljeta), "Where Are You Now" (zlatno certificirana suradnja s Lost Frequencies, koja je 2023. godine dobila nominaciju za BRIT nagradu za najbolju međunarodnu pjesmu i uvrstila se među 20 najboljih na Spotify Global Chart) i "Whistle" (njegova zlatno certificirana suradnja s producentom, DJ-em i multiinstrumentalistom Jaxom Jonesom).

Javnost je Caluma Scotta prvi put upoznala u emisiji Britain's Got Talent 2015. godine. Tada je izveo verziju Robynine uspješnice "Dancing on My Own" i time oduševio žiri, a posebno Simona Cowella, koji mu je dodijelio zlatni gumb. Po osvajanju šestog mjesta na natjecanju, sljedeće godine je izdao svoju verziju kao singl, koji je zauzeo drugo mjesto na britanskoj ljestvici i postao najprodavaniji singl u Velikoj Britaniji tijekom ljeta 2016. te je dobio nominaciju za nagradu Brit Award.

U posljednjih nekoliko godina Calumove pjesme pojavile su se u bezbroj televizijskih emisija i serija, uključujući „American Idol", „The Voice", „So You Think You Can Dance", „Grey's Anatomy" i mnoge druge. Na televiziji je između ostalog nastupio u emisijama „Late Night Show With James Corden", „Good Morning America", „Live with Kelly and Ryan", „Dancing With The Stars" i „The TODAY Show".

„Zapanjujuće čist glas." - Billboard

„Scott ostavlja impresivan dojam ... uvjerljiv." - Huffington Post

„Uz Scottov glas svaki slušatelj može dobiti trnce." - Rolling Stone

„Da možeš, bi li htio vidjeti što dolazi?" Iskreno vjerujem da smo stvoreni od naših uspjeha i izazova, od prilagodbe i prevladavanja. Koncept albuma "Avenoir" poziva sve nas da živimo u sadašnjosti i neprestano nas podsjeća da su upravo iznenađenja i neznanje ono što život čini pomalo zastrašujućim, ali i zaista čarobnim." - Calum Scott.