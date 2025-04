Škofja Loka i Neven su nova imena INmusic festivala #17

Škofja Loka je glazbeni sastav koji u svom izrazu spaja razne instrumente i elektroničke zvukove u bogatu i raznoliku glazbenu cjelinu. Čini ga jedanaest članova, a predvodi ga vokalni duet nazvan 'Puslice iz pakla', koji čine Milica Kalicanin i Nataša Gvozdić. Uz njih nastupa razigrani orkestar sastavljen od bubnjeva, bas gitare, gitare, ukulela, puhača i udaraljki. U ožujku 2024. godine objavili su svoj prvi album pod nazivom 'Ljubim ti dušu', izdan i na vinilu. Njihova glazba obuhvaća elemente rocka, popularne glazbe, afričkih ritmova, funka, punka, bučnih i ritmičnih žanrova objedinjenih u plesne i emotivne pjesme koje govore o unutarnjem svijetu suvremene žene i slave žensku snagu, stvaralaštvo i otpor svakodnevici ispunjenoj izazovima.

Neven je suvremeni hardcore punk fenomen koji u svojim pjesmama istražuje teme osobnog razvoja i svijesti o sebi i svijetu. Njihov prvi album 'U svakom srcu gore svjetla', objavljen u svibnju 2024. godine, uz novi glazbeni zapis 'Zakon ljubavi', donose sirovu i snažnu energiju punka prožetu promišljenim i duhovnim sadržajem, uspješno spajajući bijes i nadu koje odražavaju duh nezavisne scene. Njihovi nastupi okupljaju publiku različitih glazbenih ukusa, a bend redovito nastupa diljem regije - od hardcore/metal klubova i punk prostora u sklopu nezavisne scene do mjesta koja njeguju alternativnih i indie glazbeni izričaj.

Škofja Loka i Neven, bendovi prepoznatljivi po snažnom zvuku i energičnim nastupima, novi su izvođači u bogatom programu INmusic festivala #17. Festivalske pozornice dijelit će s velikanima svjetske glazbene scene Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune i KOIKOI. INmusic festival #17 održat će se na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 po cijeni od 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su do 15. travnja, putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR, nakon čega cijena ulaznica raste.

Sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa.

U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 17. izdanje INmusic festivala, a višestruki posjetitelji festivala registrirani kao članovi INmusic Cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje putem INmusic Club aplikacije.