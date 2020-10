Koncerti u dvorištu Medike

Dostava Zvuka ovog vikenda u dvorište Medike dovodi uragan domaće rock scene She Loves Pablo (petak, 2. listopada) i dugovječnu punk instituciju Debeli Precjednik (subota, 3. listopada).

Zagrebački She Loves Pablo već 15 godina stoji na vrhu alternativne scene u Hrvatskoj. Efektni i masnim grooveom napucani live nastupi priskrbili su im lojalnu, ali i stalno rastuću fan bazu koja štuje bend i kroz impresivnu diskografiju. Četvrti, aktualni studijski album „Death Threats From Future Self" (Dostava Zvuka/Dirty Old Label, 2020.) zasipan je iskrenim i argumentiranim komplimentima glazbenih kritičara koji su unisono prepoznali zrelost u zvuku benda, kao i ogroman potencijal za svjetsko tržište. Pozornicu su dosad dijelili s američkim underground rock prvacima Clutch, Red Fang i Karma To Burn, njemačkim stoner veteranima Colour Haze te s braćom Cavalera, osnivačima kultne Sepulture. U više navrata otisnuli su se put Europe, svirali u Velikoj Britaniji, Švedskoj, Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj te svim zemljama regije, a prošlogodišnja europska turneja bila im je najveća dosad. Nastup u dvorištu Medike predstavlja koncertnu promociju posljednjeg albuma čije će se vinilno izdanje moći kupiti na licu mjesta.

She Loves Pablo - „Operator"

Hardcore punkeri Debeli Precjednik iz Osijeka još od 1993. pozitivnom energijom i angažiranim tekstovima promiču toleranciju, guštajući u svom, kako kažu, „ispušnom ventilu za sve frustracije i osobno proživljene nepravde". Na alternativnoj sceni uživaju kultni status; isporučuju brz i uzbudljiv punk rock ubojitih rifova i sa specifičnim vokalom čije skokove iz hrvatskog u engleski vjerna publika uvijek prati glasnim singalongom. Diskografija im broji nekoliko albuma i EP izdanja, iza sebe imaju više stotina odsviranih koncerata, nekoliko europskih turneja, a mogu se pohvaliti i da su svirali s punk velikanima kao što su NOFX, SNFU, Jello Biafra and GSOM, Lagwagon, Toy Dolls i drugima.

Debeli Precjednik - „Subotom Kićo, nedjeljom Slabinac"

ULAZNICE

Cijena ulaznice za svaki pojedinačni koncert iznosi 50 kuna u pretprodaji u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), dok će na dan/na ulazu biti potrebno izdvojiti 60 kuna. Iznimno za koncert She Loves Pabla bit će važeće ulaznice iz Boogalooa (20.3.2020.). Maksimalni limit ulaznica po koncertu je 300. Prilikom kupnje ulaznice potrebno je ostaviti ime, prezime i kontakt. Evidencija se čuva 14 dana od koncerta.

SATNICA I VAŽNE NAPOMENE

Vrata se otvaraju u 19h, koncert počinje u 20h, a kraj je u 22h. Sukladno preporukama i odlukama Stožera za civilnu zaštitu na samom ulazu vodit će se pisana evidencija svih prisutnih te mjerenje temperature. Poseban naglasak stavljen je na važnost odgovornog ponašanja uz održavanje fizičke distance i preporuku nošenja maski na samom događaju.

Koncerte organizira Dostava Zvuka.