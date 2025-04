Svijest putnika tijekom putovanja raste

Booking.com danas je objavio deseto izdanje svog godišnjeg istraživanja o stavovima i namjerama korisnika kada je riječ o društvenom i ekološkom utjecaju putovanja. Uz povratne informacije od 32.000 putnika iz 34 zemlje i u vrijeme kada se sve više razgovara o utjecaju turizma na odredišta, zaključak je istraživanja da je prvi put više od pola putnika (53 %) svjesno utjecaja putovanja na zajednice i okoliš te da ih dvije trećine (69 %) želi da odredište nakon njihova odlaska bude u boljem stanju nego kada su došli.

Booking.com-ovo novo istraživanje fokusira se na perspektivu lokalnih zajednica. Budući da ispitanici ne daju odgovore samo na pitanja o tome kako putuju već i o tome kako doživljavaju turiste koji posjećuju mjesta u kojima žive, ovaj pristup pokazuje prednosti i izazove turizma iz perspektive putnika i iz perspektive lokalnih stanovnika. Iako više od pola (57 %) ispitanika smatra da turizam ima općenito pozitivan utjecaj na mjesto u kojem žive, izvješće otkriva da su potrebne promjene da bi se odredišta mogla razvijati na održiv način i da bi svi i dalje mogli u njima uživati.

Razumijevanje potreba lokalnih stanovnika

Gotovo pola (48 %) putnika smatra da je intenzitet turizma primjeren ondje gdje žive, ali stanovnici ističu neke od uobičajenih izazova povezanih s turizmom s kojima se suočavaju, kao što su: prometne gužve (38 %), bacanje smeća (35 %), prenapučenost (30 %) i rast troškova života (29 %).

Unatoč tim izazovima, samo mali broj (16 %) putnika smatra da je rješenje ograničavanje broja turista u njihovoj lokalnoj destinaciji. Umjesto toga, oni naglašavaju potrebu za ulaganjem u svoje zajednice, a kao najpoželjnije oblike podrške navode poboljšani prijevoz (38 %), zbrinjavanje otpada (37 %) i očuvanje okoliša (32 %).

Kada je riječ o ponašanju posjetitelja u mjestu gdje žive, više od pola putnika ima pozitivan stav i navode da primjećuju da turisti u mjestu gdje žive često ili uvijek poštuju lokalne običaje i tradicije (53 %) te da podržavaju lokalne tvrtke (54 %). To pokazuje da ima još prostora za poboljšanja, ali je u skladu s njihovim željama u pogledu putovanja, pri čemu ih 73 % želi da se novac koji potroše vrati lokalnoj zajednici, a 77 % ih traži autentična iskustva koja predstavljaju lokalnu kulturu.

Osvještenije navike postaju općeprihvaćene

U 2025. je na globalnoj razini putovanje na održiviji način i dalje važno većini putnika (84 %). Kada se osvrnemo na proteklo desetljeće, podaci pokazuju kako je za mnoge to postalo prioritetnije prilikom planiranja putovanja. Još 2016. manje od pola (42 %) globalnih putnika smatralo je da putuje održivije, Do 2025. godine 93 % globalnih putnika navode da žele donositi održivije odluke u pogledu putovanja i da su to u određenoj mjeri i činili. Osim povećanja broja putnika koji žele donositi održivije odluke, u proteklih deset godina tijekom kojih Booking.com prikuplja povratne informacije došlo je do promjena u razini svijesti, preferencijama i prioritetima kada je riječ o percepciji putnika o tome što ima pozitivniji utjecaj na lokalna odredišta, zajednice i ekosustave.

Tijekom tog razdoblja mnoge su navike povezane sa smanjenjem otpada i potrošnjom energije postale općeprihvaćenije i ostale su na prvom mjestu kada putnici razmišljaju o utjecaju svojih putovanja. Godine 2020. 43 % putnika navelo je da su isključivali klima-uređaj ili grijalicu u smještajnom objektu kada nisu bili u njemu, a do 2023. godine taj je postotak porastao na 67 %. Ovogodišnje istraživanje pokazuje da putnici ne samo da donose ekološki odgovorne odluke, već i razmišljaju o tome kako njihovo ponašanje utječe na lokalne zajednice i gospodarstvo. Mnogi aktivno nastoje smanjiti svoj utjecaj na odredišta koja posjećuju, bilo tako što traže savjete o putovanjima u druga doba godine (39 %) ili tako što posjećuju alternativna odredišta da bi izbjegli gužve (36 %).

„Da bi u odredištima i dalje mogli uživati i lokalni stanovnici i posjetitelji, turizam, infrastruktura i inovacije moraju pratiti dobre namjere putnika." rekla je Danielle D'Silva, direktorica odjela održivosti u Booking.com-u. „Kao predvodnik u branši putovanja, želimo pomoći putnicima i partnerima da budu sigurni da odluke koje donose pozitivno utječu na odredišta koja posjećuju. To uključuje isticanje hotela i smještajnih objekata s certifikatima o održivosti koje izdaju renomirane treće strane ili pružanje obuke i smjernica smještajnim partnerima, među ostalim i o tome kako najbolje surađivati s lokalnim zajednicama ili smanjiti potrošnju prirodnih resursa."

„Kada pogledamo u budućnost, također smo optimistični u pogledu moguće uloge umjetne inteligencije i drugih tehnologija. U konačnici putnicima želimo olakšati povezivanje sa širom lepezom lokalnih zajednica i pomoći u širenju pozitivnih utjecaja turizma na više područja."