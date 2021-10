Ako ne znate gdje bi putovali - otiđite na Mauricijus

Naš prijedlog je otok Mauricijus smješten u Indijskom oceanu, oko 2000 km od jugoistočne obale Afrike i okružen koraljnim grebenima i lagunama. Zamislite beskrajne bijele plaže okružene plavetnilom oceana. To nije razglednica, to je Mauricijus.

Mauricijus je odredište aktualno tijekom cijele godine. Ljeto ovdje traje od studenog do svibnja i tada su temperature prilično visoke, a vlažnost zraka velika, dok je „zimski" period od svibnja do studenoga, suh period i temperature su oko 28 stupnjeva. Ljeti temperature idu od 35 do 40 stupnjeva (u prosincu i siječnju), a najhladnije je tijekom srpnja i kolovoza kada dnevne temperature idu do 25 stupnjevi.

Ovaj otok je bilo jedino stanište dodo ptice, pa je dodo i dalje simbol otoka, a slike ove pernate ljepotice se mogu vidjeti gotovo na svakom koraku. Na Mauricijusu se vozi lijevom stranom, zato pazite ako iznajmljujete automobile, treba će vam malo vremena da se naviknete.

Ovdje možete osjetiti skoro nevjerojatnu mješavina kineskog, indijskog, afričkog, francuskog i britanskog utjecaja na svakom koraku - jarko obojeni indijski hramovi se nalaze odmah pored francuskih kolonijalnih palača, za doručak će vam poslužiti kroasan, a za večeru curry, dok ćete u međuvremenu piti rum koji se pravi od šećerne trske.

Naravno, Mauricijus je idealan za sve sportove na vodi: ronjenje, jedrenje, jedrenje na dasci, skijanje na vodi, parasailing, podvodno hodanje. Ali, za sve one koji bi voljeli iskušati podvodni ribolov, bitna je informacija da u toplim vodama Indijskog oceana žive brojne vrste riba. U vodama oko otoka žive i delfini, pa je plivanje s ovim čarobnim životinjama jedna od omiljenih aktivnosti turista.

Za putnike iz Hrvatske, najlakši način da dođu do Mauricijusa je zrakoplovima Air Francea. Zrakoplovne karte za Mauricijus su na promociji do 22. listopada 2021., a mogu se naći već po cijeni od 509 eura. Karte koje kupite u ovom periodu, možete iskoristiti za putovanja do 31. svibnja 2022.

Za više odredišta na promociji, posjetite:

https://www.airfrance.hr/HR/en/local/resainfovol/meilleuresoffres/early_bird_OCT_21.htm