Porsche Taycan 4S

Novo električno sportsko vozilo Porschea tek je u rujnu proslavilo svoju istovremenu premijeru na tri kontinenta, a sada s Taycanom 4S predstavlja se već treća verzija ove sportske limuzine.

Novi model dostupan je s dvije baterije - s Performance baterijom ima do 390 kW (530 KS), odnosno do 420 kW (571 KS) s Performance baterijom Plus.

Nakon modela Taycan Turbo S i Taycan Turbo, Taycan 4S je novi ulazni model u toj seriji. Serijski je ugrađena Performance baterija s ukupnim kapacitetom 79,2 kWh.

Po želji je dostupna i Performance baterija Plus koja se nalazi u modelima Taycan Turbo S i Taycan Turbo. Njihov ukupan kapacitet iznosi 93,4 kWh.

