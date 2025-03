Kako paziti na svoju EV bateriju

Vozači koji razmišljaju o kupnji električnog vozila (EV) često su zabrinuti zbog dugovječnosti baterije. Budući da je baterija najskuplja komponenta električnog vozila, njezina zamjena ponekad može premašiti vrijednost automobila. Dakle, što bi vozači trebali znati o baterijama prije nego što odaberu novo ili rabljeno električno vozilo?

Koji čimbenici utječu na vijek trajanja baterije?

Proizvođači električnih vozila obično nude jamstvo od 8 godina ili 160.000 kilometara za baterije, što god nastupi prije. No, to ne znači da je nakon tog razdoblja automobil spreman samo za smetlište. S vremenom, kako se baterija troši, domet vožnje električnog vozila jednostavno će postati kraći.

„Životni vijek baterije za električna vozila može biti od 10 do 20 godina, ali na to utječu mnogi čimbenici. Baterije koje se koriste u zemljama s toplom ili hladnom klimom troše se brže od onih koje se koriste u zemljama s blažom klimom. Kada kupujete rabljeno električno vozilo uvezeno iz inozemstva, važno je znati odakle dolazi jer će to utjecati na stanje baterije", kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u tvrtki carVertical.

Iako agresivan stil vožnje ima minimalan utjecaj na vijek trajanja baterije, mnogi vozači nisu svjesni kako se pravilno brinuti o bateriji. Proizvođači preporučuju održavanje optimalne razine napunjenosti od 20-80% i izbjegavanje čestog korištenja stanica za brzo punjenje.

Zamjena baterije može koštati više od vrijednosti automobila

Iako električna vozila imaju manje pomičnih dijelova i obično su jeftinija za održavanje od vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem, ako se baterija ošteti u prometnoj nesreći i treba ju zamijeniti, to može koštati značajnu količinu novca. Ovisno o modelu električnog vozila, zamjena nove baterije može koštati oko 15.000-35.000 eura.

Kako bi uštedjeli novac, neki vozači kupuju rabljenu bateriju da bi smanjili troškove popravka, no čak i cijene najjeftinijih rabljenih baterija nisu niže od nekoliko tisuća eura. Prije kupnje rabljene baterije važno je imati što više informacija o razini istrošenosti, stvarnom kapacitetu i dometu baterije.

Noviji modeli, poput Tesla automobila, automatski prikupljaju ove podatke. Procjena istrošenosti starijih ili rjeđih električnih vozila može biti teža, ali razne mogućnosti dijagnostike stanja baterije postaju sve popularnije. Prije kupnje automobila možete se dogovoriti i s vlasnikom o tehničkom pregledu. U suprotnom, kupci riskiraju kupnju baterije u lošem stanju koja ne može pokriti veće udaljenosti.

Električna vozila se rjeđe zapale od automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem

Mnogi vozači koji se odluče za električna vozila zabrinuti su za sigurnost baterije. Na Internetu postoje brojne priče o paljenju baterija električnih vozila, što potencijalne kupce često odvraća od kupnje.

Iako nijedan automobil nije imun na rizik od požara, posebno u slučaju velike prometne nesreće, Buzelis ideju da se električna vozila mogu spontano zapaliti naziva mitom.

„Različite studije pokazuju da se električna vozila rjeđe zapale nego benzinski ili dizelski automobili. Međutim, gašenje požara na električnim vozilima može se pokazati izazovnijim. Mnogi vozači i dalje su skeptični prema električnim vozilima i vjerojatnije je da će dijeliti kontroverzni sadržaj o opasnostima koje ti automobili mogu predstavljati, što često ostavlja dojam da nisu sigurni", objašnjava Buzelis.

Kako produžiti vijek trajanja baterije električnih vozila?

Budući da su baterije električnih vozila vrlo osjetljive na promjene temperature, ljeti je poželjno parkirati automobil u hladu, a zimi u grijanoj garaži. Za razliku od vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem koja koriste toplinu motora za grijanje putnika, električna vozila oslanjaju se isključivo na energiju baterije.

Učinkovitost elektromotora najmanje je dvostruko veća od učinkovitosti motora s unutarnjim izgaranjem, a u mnogim je slučajevima učinkovitost veća od 80-85 %. Zbog činjenice da elektromotor tijekom rada proizvodi relativno malo topline, domet vožnje električnog vozila značajno je smanjen po hladnom vremenu.

I potpuno pražnjenje i potpuno punjenje mogu oštetiti baterije električnih vozila. Neki proizvođači ograničavaju razinu napunjenosti električnih vozila ne dopuštajući im da se napune do 100 % ili isprazne do 0 %. Vozači bi posebno trebali izbjegavati ostavljati automobil dulje vrijeme s potpuno praznom ili potpuno punom baterijom. Vlasnicima električnih vozila koji su instalirali kućne stanice za punjenje savjetuje se da ostave automobil priključen kako bi se automatski regulirala razina napunjenosti baterije održavajući je na 80 %.

Čak i čimbenici poput naglog ubrzanja ili kočenja mogu utjecati na vijek trajanja baterije, tako da je mirna vožnja dobra za vozilo.

Istraživanja pokazuju da se domet električnog vozila može smanjiti od 1 % do 3 % godišnje. Iako proizvođači uvjeravaju da bateriju neće trebati zamjenjivati tijekom životnog vijeka vozila, starija električna vozila neće biti toliko učinkovita, a domet će im biti značajno smanjen.