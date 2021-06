Popularnost kladionica u Hrvatskoj

Hrvatska je u svijetu na 125.mjestu prema broju stanovništva. Ako govorimo o klađenju, ali i količini novca koja je utrošena na ovakvu vrstu zabave, Hrvati pak, zauzimaju prilično visoko 72. mjesto. To govori da su kladionice u Hrvatskoj vrlo popularne.

Hrvati se već tradicionalno klade na, kako na sport u Hrvatskoj tako i na onaj međunarodni. Prema statistici, zanimaju ih brojni sportski događaji, ali ponajviše vole oklade u hrvatskoj nogometnoj ligi. Kada je u pitanju sport u Hrvatskoj, ne zaostaje puno niti košarka. Nadalje, Hrvati jako vole i bicikliranje, odbojku, tenis, vodene sportove, alpinizam i američki nogomet. Svoju publiku imaju čak i utrke konja i pasa.

Kladionice nisu samo mjesta na kojima se odvija ova vrsta zabave, nego i omiljena okupljališta na kojima se raspravlja o svim sportskim temama. Ipak, zaljubljenici u ovu vrstu zabave koji traže najbolje kvote i ponude za klađenje na sport u Hrvatskoj danas se puno više okreću online kladionicama koje nude ne samo puno više mogućnosti, nego i primamljivije koeficijente.

Tomaš Selinec, naš autor i expert , dodaje da je sportsko klađenje u Hrvatskoj strogo regulirano posebnim zakonom na kojem su zahvalni brojni igrači . Time im je dana raznolika mogućnost klađenja na vrhunske i samo najbolje ponude sposrtskih događaja.

U nastavku donosimo odgovore i objašnjenja na neka od najvažnijih pitanja kada su u pitanju online kladionice:

*legalne ili ilegalne kladionice

*da li je online klađenje u Hrvatskoj legalno?

*strane online kladionice

*elementi kvalitetne kladionice

*zabava i odgovorno klađenje

Legalne i/ili ilegalne kladionice

Internet je preplavljen online kladionicama iz cijeloga svijeta koje postaju dostupne i Hrvatskim igračim u samo nekoliko klikova procesa registracije. Ne samo novim, nego i onim iskusnijim igračima, pnekad je teško razaznati koja je kladionica legalna a koja to nije.

*Da li je online klađenje u Hrvatskoj legalno?

Iako je online klađenje regulirano Zakonom o igrama na sreću iz 2014.godine,

ovo pitanje je u Hrvatskoj i dalje aktualno. Posebice od 2019. godine kada je porezna uprava počela blokirati pristup određenim stranim kladionicama. Zakon je također jasno definiran i kaže da kladionice moraju biti registrirane na teritoriju RH kako bi bile legalne i dobile licencu za poslovanje.

Iako se čini kako kladionice rastu svakodnevno, većinu hrvatskog tržišta i dalje drže četiri vodeće; PSK, Supersport, Germania te kladionica Hrvatske lutrije. Sve imaju i po nekoliko poslovnica u svim većim mjestima u Hrvatskoj. Većih odstupanja u ponudi i kvaliteti nema; kod svih su kvote vrlo slične ili identične za neke događaje, posebno na sport u Hrvatskoj. To jest i njihova prednost; dosutpnost i legalno klađenje.

*Strane online kladionice

Možda se pitate zašto se uopće kladiti kod stranih kladionica, kad već imamo i sasvim pristojne svoje. Leganost klađenja, kada su u pitanju strane kladionice, i dalje ostaje svojevrsna siva zona. I to porpilično nejasna. Prema zakonu, ukoliko se ulozi za sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću uplaćuju na teritoriju RH, to je ilegalno. S druge strane, ako novac uplaćujete iz neke druge države, to je pak, legalno. Još uvijek ostaje nejasno i da li su uplate izvršene putem online financijskih servisa kao što su Skrill i Revolut legalni.

Jedino po čemu su strane kladionice bolje od domaćih su znatno više kvote i puno bolja ponuda. Nadalje, ako se kladite u domaćim kladionicama, plaćate porez na klađenje i manipulativne troškove, dok u stranim kladionicama toga nema. Ako svemu ovome pridodate i više kvote, vaš potencijalni dobitak može biti veći i do 30% nego u domaćim kladionicama.

Strane kladionice također znaju da Hrvati ponajviše vole klađenje na sport u Hrvatskoj. Kako bi privukle što veći broj igrača, međunarodne online kladionice su tako u svoju ponudu uvrstile i hrvatsku nogometnu ligu, sve sa ciljem kako bi svakom pojedinom igraču priuštile vrhunsko iskustvo klađenja.

Donedavno je znatna razlika bila i u bonusima, posebice onim dobrodošlice, kojih kod domaćih kladionica nije bilo. No, s rastom konkurencije, koja je iz dana u dan sve veća i sa sve primaljivijim ponudama, i hrvatske kladionice su uvele razne tipove bonusa i promocija. Najpoznatiji su bonusi dobrodošlice kojim kladionice nagrađuju nove igrače za njihovu registraciju i prvi depozit. Kako bi ponuda bila što primamljivija, bonus ponekad iznosi i do 100% od prvog depozita. Svaki od bonusa i/illi promocija, dakako, dolazi i sa cijelom paletom pravila koja se moraju ispoštovati da bi se bnous novac mogao prebaciti na račun.

Elementi kvalitetne sportske kladionice?

Kada je u pitanju sportsko klađenje i odabir najbolje kladionice, svaki pojedini igrač ima svoje vlastite i specifične potrebe i očekivanja. Najbitniji element kvalitete neke kladionice je, prvo i osnosno, postojanje licence za priređivanje igara na sreću. Slijedi kvalitetna ponuda sportova na koje se može kladiti, te element mogućih bonusa i promocija. Važni elementi su i ponuđeni načini uplate i isplate, te na kraju i sama kvaliteta korisničke podrške igračima.

Zabava, ali odgovorno klađenje

Klađenje je zabava, ali zabava koja mora imati mjeru. Vrlo je važno da uspostavite ravnotežu između zabave, zarade i očekivanja. Da bi sudjelovanje u igrama na sreću i ostalo zabava, igrajte odgovorno.